Furt ca-n filme pe o pârtie din Austria: doi români au furat un seif și l-au dus cu schiurile până la mașină

Un furt spectaculos, desprins parcă dintr-un film de acțiune, a avut loc în stațiunea austriacă Fieberbrunn, din districtul Kitzbühel. Doi cetățeni români au fost arestați după ce au furat un seif dintr-un local de apres-ski și l-au transportat... trăgându-l pe o pârtie de schi, până la mașina de fugă.

Incidentul s-a petrecut duminică dimineață, în jurul orei 03:30, când cei doi suspecți au spart localul situat la baza pârtiei. Potrivit poliției austriece, hoții au smuls seiful din ancorare, apoi l-au cărat cu efort pe pârtia de schi, până la autoturismul parcat în apropiere. Ceea ce nu au anticipat hoții a fost că furtul a fost observat de mai mulți șoferi de ratrac (utilaje de întreținere a pârtiilor). Inițial, aceștia au crezut că este vorba despre un incident banal și chiar au ajutat mașina suspecților, rămasă blocată pe pârtie, să pornească din nou. Momentul-cheie a venit când martorii au realizat că în portbagaj era încărcat un seif. Atunci au alertat imediat poliția.

Poliția a declanșat o operațiune de căutare de urgență, iar autoturismul a fost oprit rapid de agenții din Saalfelden. Cei doi suspecți, români în vârstă de 47 și 50 de ani, au fost reținuți pe loc. Anchetatorii au stabilit că uneltele folosite la spargere ar fi fost furate anterior din zona Kitzbühel și Pinzgau. Poliția face apel la eventualii păgubiți să se prezinte pentru a depune plângere. Potrivit presei austriece, inclusiv ORF Tirol, camerele web ale instalațiilor de schi au surprins mașina suspecților pe pârtie, în timpul tentativei de fugă - imagini care au devenit probe-cheie în anchetă. Cercetările sunt în desfășurare, iar autoritățile austriece verifică dacă cei doi români sunt implicați și în alte furturi comise în stațiuni alpine.