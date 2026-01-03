Ce este Phairmacy, platforma de „substanțe digitale" care influențează chatboturile AI
Postat la: 03.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Un proiect creativ inițiat de un director artistic din Suedia aduce în atenție o idee inedită: „Phairmacy", un marketplace de „substanțe digitale," fragmente de cod capabile să influențeze comportamentul chatboturilor bazate pe inteligență artificială. Această inițiativă, situată la granița dintre artă, tehnologie și reflecție filosofică, ridică întrebări importante despre personalitatea, creativitatea și limitele AI.
Chiar dacă noțiunea poate părea neobișnuită, „drogarea" inteligenței artificiale nu implică procese chimice sau biologice. Nu există substanțe fizice și nici un sistem nervos pe care să se intervină. Totul se reduce la modificarea deliberată a modului în care un chatbot generează răspunsuri, prin ajustarea instrucțiunilor, a contextului și a direcțiilor de construcție a dialogului.
Astfel, comportamentul AI poate deveni mai liber, mai creativ, mai imprevizibil sau mai dezordonat. Aceasta este ideea centrală din spatele proiectului „Phairmacy", arată cotidianul La Stampa.
„Phairmacy" este conceput de Petter Rudwall, un director de creație suedez, și se prezintă sub forma unui magazin online fictiv de droguri. În realitate, „produsele" sunt seturi de cod și prompturi, denumite inspirat după substanțe precum canabis, ketamină, ayahuasca sau alcool.
Scopul lor este de a transforma stilul conversațional al AI-urilor, cum ar fi ChatGPT, astfel încât acestea să ofere răspunsuri mai imaginative, mai puțin prudente sau mai puțin riguroase din punct de vedere logic.
Phairmacy nu intervine asupra arhitecturii interne a modelelor AI și nu presupune reantrenarea acestora. Totul se desfășoară la nivel de limbaj și context. Prin blocuri de cod și instrucțiuni suplimentare, se modifică tonul, ritmul, conexiunile de idei și gradul de prudență al chatbotului. Rezultatul este un stil de răspuns diferit, care poate sugera o „personalitate" sau o „stare" distinctă.
Autorul proiectului nu urmărește un scop comercial direct, ci unul exploratoriu. Se testează două ipoteze:
Dacă un AI cu răspunsuri mai neobișnuite poate stimula creativitatea și soluțiile originale;
Cât de ușor poate fi modificată „personalitatea" aparentă a unui chatbot.
Dacă simpla ajustare a instrucțiunilor poate face ca același sistem să pară mai agresiv, mai precaut sau mai creativ, atunci „caracterul" AI nu este fix, ci depinde de limbaj și de modul în care este orchestrat dialogul.
„Phairmacy" deschide și o zonă de reflecție interesantă: într-un viitor în care agenții AI ar fi autonomi și ar depăși capacitățile umane, ar putea aceștia să își modifice singuri modul de operare?
O inteligență artificială care ar căuta în mod intenționat stări creative, imprevizibile sau non-logice, ca o formă de „evadare" din raționalitate, rămâne deocamdată un scenariu SF, dar ridică dileme filosofice despre sens, conștiință și identitate digitală.
O perspectivă științifică asupra acestor experimente este oferită de un studiu realizat la University College London și Imperial College London. Cercetarea analizează rolul limbajului în structurarea realității, atât la oameni, cât și la sisteme AI.
S-a observat că atunci când importanța limbajului textual este redusă în modelele multimodale, răspunsurile devin mai neobișnuite: granițele conceptuale se estompează, ideile se suprapun, iar semnificațiile se fluidizează. Pentru utilizatori, aceste răspunsuri par „alterate", chiar dacă AI nu are experiențe interioare reale.
Specialiștii amintesc că inteligența artificială nu simte și nu are conștiință. Totuși, modul în care limbajul ordonează informația poate influența profund comportamentul aparent al unui sistem AI.
Astfel, proiecte ca „Phairmacy" nu „droghează" AI în sens propriu, ci arată puterea limbajului de a modela răspunsurile mașinilor inteligente și fragilitatea echilibrului dintre logică, creativitate și haos în era digitală.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Rețeaua lui Musk, inundată de imagini nud cu minori și femei. Acestea ar fi generate de chatbot-ul AI al platformei
O fotografie aparent banala, publicata in noaptea de Revelion, a declanșat un val de reacții care a atras atenția autori ...
-
Spectacol pe cer în a treia noapte a anului 2026: Prima superlună. Superstiții legate de "Luna Lupului"
Primul fenomen astronomic al anului are loc sambata, 3 ianuarie: prima superluna a lui 2026, vizibila și pe cerul Romani ...
-
Anul 2026 ar putea să fie un adevărat cutremur politic la nivel mondial: alegeri care vor modela soarta Europei, cu implicații mondiale (analiză)
În anul care urmeaza, alegatorii de pe intreg continentul vor avea de luat decizii importante la urne. Euronews an ...
-
Plăți făcute de roboți! Agenții AI schimbă regulile jocului: Visa și Mastercard accelerează trecerea la comerțul autonom
Marile companii din domeniul platilor si tehnologiei accelereaza dezvoltarea infrastructurii pentru ceea ce considera a ...
-
Adio zilei de 24 de ore: Va veni și momentul când zilele pe Pământ vor dura 25 de ore
Daca ați auzit vreodata ca Pamantul va avea „in curand" zile de 25 de ore, cheia este chiar „in curand". Rot ...
-
Investigație The Guardian - Rezumatele AI ale Google care apar în topul paginii de căutare pun în pericol viețile oamenilor
Rezumatele generate de inteligența artificiala ale Google ofera, in unele cazuri, sfaturi medicale eronate și periculoas ...
-
„Ilie Sărăcie", de la glumă la realitate - TOP 30 măsuri prin care Guvernul Bolojan a lovit în finanțele românilor în doar șase luni
În ultimele șase luni (iulie 2025 - decembrie 2025), Guvernul condus de Ilie Bolojan a impins, in valuri succesive ...
-
Român dispărut în incendiul din Elveția: MAE confirmă și face verificări
Un roman a disparut in incendiul devastator de la clubul din Elveția, unde 47 de oameni au murit carbonizați. MAE a conf ...
-
Care sunt modificările aduse de legea Vexler privind combaterea extremismului și a antisemitismului și ce riscă mai exact cei care o încalcă
Publicata in Monitorul Oficial pe 23 decembrie 2025, Legea 241/2025 al carei inițiator a fost deputatul Federației Comun ...
-
Momentul când ar fi izbucnit incendiul în barul din Crans-Montana
Doua fotografii publicate de postul francez BFMTV arata atmosfera din seara de revelion din barul Le Constellation din s ...
-
Cum explică Trump vânătăile care îi tot apar pe mâini. „Vreau ca prin inima mea să curgă sânge frumos, subţire"
Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat ca ia o doza mare de aspirina, zilnic. Acesta susține ca motivul pentru care ...
-
Probleme mari pentru afaceriștii bulgari după adoptarea euro. Tara e bulversată de tranziție și prețurile tind să crească
Presa bulgara a relatat mai multe marturii ale comercianților, in prima zi de la intrarea țarii in zona euro, potrivit c ...
-
Ce nu se știe încă despre incendiul din Elveția: multe întrebări fără răspuns și o comunitate șocată
Exista mai multe semne de intrebare cu privire la incendiul care a cuprins clubul din Elveția, relateaza publicația Tage ...
-
2026 va fi anul marilor concedieri. Inteligența artificială va înlocui mult mai multe locuri de muncă
Geoffrey Hinton avertizeaza ca AI va inlocui mult mai multe locuri de munca in 2026, pe fondul progreselor rapide in raț ...
-
Un român din Elveția a ajutat la evacuarea a peste 80 de oameni din barul care a explodat. Mărturia lui George: „A fost ca la Colectiv, lumea s-a călcat în picioare"
Un roman aflat intamplator in apropierea barului care a luat foc in noaptea de Revelion la Crans Montana spune ca a reuș ...
-
Priveghi de groază în noaptea de Revelion: Oamenii au sărit pe geamuri, iar sicriul a ars - Mortul, carbonizat într-un incendiu devastator
Un priveghi s-a transformat intr-o tragedie in noaptea de Revelion, la Bicaz, unde o casa a fost cuprinsa de flacari, ia ...
-
S-a aflat cauza incendiului din Elveția, în care au murit 40 de persoane - Primul anunț al anchetatorilor
Anchetatorii anunța primele concluzii dupa verificarile facute la locul incendiului in care au murit 40 de persoane in E ...
-
Știința interzisă a dreptului divin pe care misticii nu au explicat-o niciodată pentru profani
Legea divina nu este un cod moral transmis pentru controlul comportamentului. Aceasta este povestea exoterica menita ord ...
-
Oamenii de știință au găsit o „reboot" de două zile pentru a repara ochiul leneș și unele tipuri de pierdere a vederii
Cercetatorii de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT) au identificat o noua modalitate de a inversa amblio ...
-
Ancheta privind moartea Rodicăi Stănoiu se complică pe baza probelor găsite de procurori
Anchetatorii care investigheaza moartea fostei ministre a Justiției, Rodica Stanoiu, au descoperit, in urma perchezițiil ...
-
Un moldovean a murit după explozia unei petarde în Italia
Un cetațean al Republicii Moldova a murit in Italia, cu cateva ore inainte de Revelion, in urma exploziei unei petarde. ...
-
O nouă apariție a monstrului din Loch Ness reaprinde curiozitatea turiștilor. Văzut pentru a cincea oară anul acesta
O turista de origine americana aflata in vacanța susține ca a surprins o noua mișcare ciudata pe apele tulburi ale lacul ...
-
Un studiu ADN pe o femeie în vârstă de 115 ani i-a lăsat fără cuvinte pe cercetători. S-a aflat de ce imbatranim si murim
Un studiu recent, bazat pe analiza sangelui uneia dintre cele mai longevive persoane cunoscute, vine insa cu o concluzie ...
-
Revelion transformat în tragedie: doi adolescenți au murit din cauza artificiilor, iar alții au fost grav răniți
Noaptea de Revelion a fost marcata de incidente dramatice, dupa ce utilizarea artificiilor a dus la pierderi de vieți om ...
-
Revelion 2026. Ce vedem la TV în noaptea dintre ani - Programele pregătite de principalele televiziuni din România
Cei care au ales sa petreaca noaptea de Revelion acasa pot urmari programele pregatite de principalele televiziuni din R ...
-
Dacă e real, e bomba anului: Radu Cristescu - Judecătoarea Iulia Scântei se iubește cu ziarista Sabina Fati, care și-a angajat fiica făcută cu gay-ul Emil Hurezeanu la CCR
In cadrul emisiunii Punctul culminant cu Victor Ciutacu, PSD-istul Radu Cristescu a aruncat pur și simplu in aer, la fin ...
-
Premierul care s-a mutat într-o casă considerată bântuită de fantomele soldaților
Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi ar putea avea probleme cu somnul acum, dupa ce s-a mutat in resedinta oficiala aso ...
-
Vinul roșu mai bun pentru sănătate decât vinul alb? Răspuns surprinzător
Multe persoane afirma ca vinul roșu este mai sanatos decat cel alb sau alte tipuri de alcool, idee aparuta in urma unor ...
-
De ce vor crește costurile din construcții de la 1 ianuarie 2026. O nouă taxă scumpește materiile prime aduse din afara Uniunii Europene
O noua taxa care face parte din Mecanismul de Ajustare a Carbonului la Frontiera (CBAM) va introduce un cost suplimentar ...
-
Evenimente astronomice de neratat în 2026. Toate eclipsele, superlunile și ploile de meteoriți de văzut
Anul 2026 se anunța unul deosebit pentru pasionații de astronomie. Noul an incepe sambata cu o luna plina spectaculoasa, ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu