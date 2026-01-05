Ce urmează pentru Donald Trump după operațiunea din Venezuela: Care sunt următoarele ținte ale SUA și în ce ordine
Postat la: 05.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
După capturarea liderului venezuelan Nicolás Maduro de către forțele americane, președintele SUA, Donald Trump, și membri ai administrației sale au emis avertismente către mai multe țări și teritorii. La o zi după capturarea președintelui venezuelean, Donald Trump a declarat: „Ne ocupăm ca țările din jurul nostru să fie viabile și de succes și ca petrolul să fie liber să iasă la export." „Dominanța americană în emisfera vestică nu va mai fi niciodată pusă sub semnul întrebării," a adăugat Trump, potrivit CNN. Iată ce trebuie să știți despre declarațiile făcute de Donald Trump în ultimele două zile și despre modul în care au reacționat unele dintre aceste guverne.
Groenlanda
Duminică, președintele american a reafirmat că SUA are nevoie de Groenlanda „din perspectiva securității naționale". „Avem nevoie de Groenlanda (...). Este atât de strategică în acest moment. Groenlanda este acoperită cu nave rusești și chineze peste tot", le-a spus Trump reporterilor la bordul avionului prezidențial Air Force One. Groenlanda, teritoriu autoguvernat al Danemarcei, a calificat discursul lui Donald Trump drept „inacceptabil". „Când președintele Statelor Unite vorbește despre «a avea nevoie de Groenlanda» și ne leagă de Venezuela și intervenția militară, nu este numai greșit. Este lipsit de respect", a declarat luni premierul groenlandez, Jens Frederik Nielsen. „Țara noastră nu este un obiect în retorica marilor puteri. Suntem un popor. O țară. O democrație", a adăugat Nielsen. Trump a declarat în repetate rânduri că vrea să anexeze Groenlanda, o insulă uriașă, bogată în resurse, de 836.000 mile pătrate (2.166.000 kilometri pătrați) în Atlantic, teritoriu autonom al Danemarcei, susținând că acest lucru este necesar din motive de securitate pentru Statele Unite. Atât Groenlanda, cât și Danemarca, aliat NATO al SUA, se opun ferm acestei idei.
Columbia
În weekend, președintele american l-a descris pe omologul său columbian drept „un om bolnav căruia îi place să producă cocaină și să o trimită în Statele Unite". Întrebat de un reporter dacă aceste remarci înseamnă că ar putea avea loc o „operațiune" în Columbia în viitorul apropiat, Trump a răspuns: „Sună bine pentru mine". Președintele Columbiei a apărat politica antidrog a țării sale. „Am jurat să nu mai ating nicio armă... dar pentru patrie voi ridica din nou armele", a scris într-o postare pe X președintele Petro, care a fost membru de gherilă înainte de a deveni politician.
Cuba
Duminică, Donald Trump a spus că nu este necesară o intervenție militară în Cuba, aliat cheie al Venezuelei, deoarece este deja „gata să cadă". „Nu cred că avem nevoie de vreo acțiune acum", a declarat liderul american. „Nu știu dacă va rezista, dar Cuba acum nu are niciun venit", a adăugat el. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a descris guvernul cubanez drept „o problemă uriașă". „Nu cred că este vreun secret că nu suntem mari fani ai regimului cubanez", a spus Rubio, duminică, la NBC. „Dacă aș trăi la Havana și aș lucra în guvern, aș fi îngrijorat", a mai afirmat oficialul american. Sâmbătă, în marja unei manifestații desfășurate la ambasada americană din Havana, președintele cubanez Miguel Diaz-Canel a promis că nu va abandona alianța cu Venezuela fără luptă. „Pentru Venezuela, bineînțeles, pentru Cuba, suntem dispuși să ne dăm chiar și propria viață, însă cu un preț greu", a declarat președintele Miguel Diaz-Canel.
Mexic
Trump, care a acuzat frecvent Mexicul că nu face îndeajuns de multe eforturi împotriva cartelurilor de droguri, a susținut că prin țara vecină vin cantități mari de narcotice în Statele Unite. „Va trebui să facem ceva", a spus el, duminică. Președintele SUA a declarat, pentru Fox News, că a întrebat-o pe președinta mexicană Claudia Sheinbaum dacă își dorește sprijinul armatei americane pentru combaterea cartelurilor. Luni, Sheinbaum a reiterat opoziția țării sale față de capturarea președintelui Venezuelei de către Washington și față de orice fel de intervenție a SUA în Mexic. „Respingem categoric intervenția în afacerile interne ale altor țări", a declarat Sheinbaum, citată de Reuters.
Iran
Trump și-a reluat amenințările și la adresa Iranului, unde protestele au intrat în a doua săptămână. „Dacă încep să ucidă oameni așa cum au făcut-o în trecut, cred că vor fi loviți foarte tare de Statele Unite", le-a spus liderul american, duminică, reporterilor. Săptămâna trecută, el avertizase că dacă Iranul „ucide protestatari pașnici, cum obișnuiesc ei, Statele Unite ale Americii vor veni să îi salveze". În plus, recent, după întâlnirea pe care a avut-o cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă, Donald Trump amenințase că va „eradica" programul nuclear și de rachete balistice al Iranului. Duminică, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat că Republica Islamică „nu va ceda în fața inamicului" și că protestatarii ar trebui „puși la locul lor".
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Fiul lui Maduro rupe tăcerea după capturarea tatălui său! Val de amenințări: „Istoria va spune cine au fost trădătorii!"
Deputatul Nicolas Maduro Guerra, fiul liderului venezuelean Nicolas Maduro, a chemat la unitate maxima in cadrul regimul ...
-
Cum plănuiește China să debarce cea mai mare armată din lume în Taiwan. „Plajele roșii", noile puncte fierbinți ale planetei
Într-o zi mohorata din nordul Taiwanului, cațiva pescari stau de vorba pe plaja Linkou, discutand despre captura ș ...
-
SUA interzic accesul pe teritoriul american mai multor oficiali europeni. Franța reacționează dur
Statele Unite au impus interdicții de intrare pentru mai mulți oficiali europeni implicați in reglementarea Big Tech, de ...
-
Operațiune-fulger de amploare în Siria, după atacul SUA în Venezuela: Marea Britanie şi Franţa au atacat împreună Statul Islamic
Regatul Unit si Franta au efectuat in comun sambata seara o lovitura in Siria asupra unui obiectiv subteran suspectat a ...
-
Aleksandr Dughin, previziune sumbră: "Un Al Treilea Război Mondial este mai mult decât probabil. Va trebui să participăm la o luptă a tuturor împotriva tuturor"
Ideologul rus Aleksandr Dughin susține ca ordinea internaționala a intrat intr-o faza de colaps ireversibil și avertizea ...
-
Noi detalii din operațiunea SUA de prindere a lui Maduro: Americanii i-au clonat casa!
Apar noi detalii legate de operațiunea prin care SUA au descins in Venezuela și l-au ridicat pe președintele Nicolas Mad ...
-
Principalele intervenții militare ale SUA în America Latină de după Războiul Rece: Lungă istorie de sprijinire a dictaturilor
Statele Unite, care au anuntat, sambata, ca au lansat un „atac de amploare" impotriva Venezuelei, au o lunga istor ...
-
Operațiunea SUA în Venezuela lasă în urmă morți și răniți: apar primele detalii despre atac
Aproximativ 40 de persoane si-ar fi pierdut viata in timpul operatiunii americane impotriva Venezuelei de sambata in cur ...
-
Șeful Statului Major american dă detalii explozive despre operațiunea fără precedent din Venezuela: știau și unde e câinele lui Maduro
Generalul Dan Caine, șeful Statului Major american, a vorbit despre operațiunea militara fulger din Venezuela, in care N ...
-
Iranul fierbe: "Insurgenții trebuie puși la locul lor" - avertismentul lui Khamenei în plin val de proteste
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat sambata ca revendicarile economice ale protestatarilor ...
-
Coreea de Nord escaladează tensiunile: Noi teste balistice în Marea Japoniei, pe fondul intensificării programului militar
Coreea de Nord a lansat duminica mai multe rachete balistice in Marea Japoniei, a declarat Seulul: „Armata noastra ...
-
Lovitură grea pentru Putin: Rusia riscă să piardă miliarde de dolari după capturarea lui Maduro
Rusia se confrunta cu perspectiva pierderii unor sume de ordinul miliardelor de dolari investite in Venezuela, in urma r ...
-
Trump după capturarea președintelui Maduro: "A fost un atac spectaculos, așa cum oamenii nu au văzut din Al Doilea Război Mondial" / "Noi vom conduce Venezuela"
Președintele SUA Donald Trump a organizat sambata, 3 ianuarie, o conferința de presa dupa capturarea liderului Venezuele ...
-
China, „profund șocată" de atacurile SUA în Venezuela
Ministerul de Externe al Chinei a reacționat la evenimentele de astazi, condamnand atacurile SUA in Venezuela și captura ...
-
BBC: Capturarea președintelui Venezuelei, un eveniment fără precedent în epoca modernă
Intervenția Statelor Unite in Venezuela marcheaza un moment fara precedent in istoria recenta. Trimiterea unei unitați d ...
-
Donald Trump, făcut praf și pulbere în SUA după ce a atacat Venezuela: „Război ilegal!" / „De la polițiștii lumii la agresorii lumii" / „O altă aventură stupidă"
Senatori democrati au condamnat sambata atacurile aeriene asupra teritoriului venezuelean ordonate de presedintele ameri ...
-
Americanii confirmă că au început un război cu Venezuela: ordinul a fost dat de Donald Trump
Statele Unite desfasoara lovituri militare impotriva Venezuelei, a declarat un oficial american sub rezerva anonimatului ...
-
Venezuela acuză SUA pentru exploziile de la Caracas: stare de urgență decretată în țară și planuri de mobilizare. Apel la populație să iasă în stradă
Explozii puternice, insotite de sunete asemanatoare unor survolari, s-au auzit in jurul orei locale 02:00 (06:00 GMT) sa ...
-
Dovada prezentată de ruși după ce au susținut că palatul lui Putin a fost atacat de zeci de drone
Armata rusa a repetat miercuri acuzațiile potrivit carora Ucraina ar fi atacat cu drone reședința președintelui Vladimir ...
-
Se reface Rusia Kieviană: Harta lui Dughin a unei "victorii minimale" arata o Rusie care ajunge pana la gurile Dunării
Harta de mai sus a fost publicata de Aleksandr Dughin - considerat de occidentali a fi "ideologul Kremlinului", avand dr ...
-
Ce semnal așteaptă China de la SUA și Rusia ca să atace nestingherită Taiwanul. Blocada e deja în desfășurare
Pe cealalta parte a globului, China a instaurat, practic, o blocada a Taiwanului. Pana acum, Statele Unite nu au absolut ...
-
China a încercuit militar Taiwanul: Beijingul își arată forța prin exerciții militare armate ample. Alertă maximă la Taipei
Armata Chinei a trimis luni, 19 decembrie, trupe aeriene, navale si de rachete pentru a efectua exercitii militare comun ...
-
Zelenski anunță că a acceptat 90% din planul de pace. Care este punctul cu care nu este de aceeași părere ca și Putin
Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat dupa intalnirea din Florida cu Donald Trump ca planul de pace in 2 ...
-
Bulgaria trece la euro într-un moment de teamă cu privire la inflaţie.Ce a pățit Croaţia în 2023 când a adoptat moneda unică
Bulgaria se va alatura joi zonei euro si va deveni astfel a 21-a tara care adopta moneda unica europeana, o integrare ca ...
-
Renașterea Uniunii Sovietice - un scenariu geopolitic care pare că deja s-a pus în mișcare
Lumea trece printr-o transformare colosala, nemaivazuta in ultimii cincizeci de ani. Poți sa nu crezi in mistica, dar le ...
-
Rusia a reluat contactele cu Statele Unite după analizarea noului plan de pace pentru Ucraina. "La cererea președintelui Putin"
Kremlinul a anunțat vineri, in a doua zi de Craciun, ca Rusia a reluat contactele cu Statele Unite dupa analizarea planu ...
-
Putin a respins planul de pace revizuit în 20 de puncte prezentat de Zelenski. Kremlinul pregătește contrapropuneri
Kremlinul a respins planul de pace revizuit in 20 de puncte prezentat de Volodimir Zelenski și pregatește contracereri, ...
-
Președintele Zelenski a prezentat în premieră proiectul de pace în 20 de puncte negociat cu SUA. Liderul ucrainean anunță că așteaptă azi un răspuns al Rusiei
Președintele Volodimir Zelenski a prezentat public miercuri, pentru prima data, un proiect de document in 20 de puncte p ...
-
Un raport al Pentagonului arată adevărata putere militară a Chinei: Au recuperat serios decalajul și joacă în liga mare
China a incarcat probabil peste 100 de rachete balistice intercontinentale in cele trei silozuri ale sale si nu doreste ...
-
Japonia își dorește arme nucleare ca să poată face față unui eventual conflict cu China și Coreea de Nord
Pe 18 decembrie, Sanae Takaichi, un inalt oficial din biroul prim-ministrului japonez responsabil cu probleme de securit ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu