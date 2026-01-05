Ce urmează pentru Donald Trump după operațiunea din Venezuela: Care sunt următoarele ținte ale SUA și în ce ordine

După capturarea liderului venezuelan Nicolás Maduro de către forțele americane, președintele SUA, Donald Trump, și membri ai administrației sale au emis avertismente către mai multe țări și teritorii. La o zi după capturarea președintelui venezuelean, Donald Trump a declarat: „Ne ocupăm ca țările din jurul nostru să fie viabile și de succes și ca petrolul să fie liber să iasă la export." „Dominanța americană în emisfera vestică nu va mai fi niciodată pusă sub semnul întrebării," a adăugat Trump, potrivit CNN. Iată ce trebuie să știți despre declarațiile făcute de Donald Trump în ultimele două zile și despre modul în care au reacționat unele dintre aceste guverne.

Groenlanda

Duminică, președintele american a reafirmat că SUA are nevoie de Groenlanda „din perspectiva securității naționale". „Avem nevoie de Groenlanda (...). Este atât de strategică în acest moment. Groenlanda este acoperită cu nave rusești și chineze peste tot", le-a spus Trump reporterilor la bordul avionului prezidențial Air Force One. Groenlanda, teritoriu autoguvernat al Danemarcei, a calificat discursul lui Donald Trump drept „inacceptabil". „Când președintele Statelor Unite vorbește despre «a avea nevoie de Groenlanda» și ne leagă de Venezuela și intervenția militară, nu este numai greșit. Este lipsit de respect", a declarat luni premierul groenlandez, Jens Frederik Nielsen. „Țara noastră nu este un obiect în retorica marilor puteri. Suntem un popor. O țară. O democrație", a adăugat Nielsen. Trump a declarat în repetate rânduri că vrea să anexeze Groenlanda, o insulă uriașă, bogată în resurse, de 836.000 mile pătrate (2.166.000 kilometri pătrați) în Atlantic, teritoriu autonom al Danemarcei, susținând că acest lucru este necesar din motive de securitate pentru Statele Unite. Atât Groenlanda, cât și Danemarca, aliat NATO al SUA, se opun ferm acestei idei.

Columbia

În weekend, președintele american l-a descris pe omologul său columbian drept „un om bolnav căruia îi place să producă cocaină și să o trimită în Statele Unite". Întrebat de un reporter dacă aceste remarci înseamnă că ar putea avea loc o „operațiune" în Columbia în viitorul apropiat, Trump a răspuns: „Sună bine pentru mine". Președintele Columbiei a apărat politica antidrog a țării sale. „Am jurat să nu mai ating nicio armă... dar pentru patrie voi ridica din nou armele", a scris într-o postare pe X președintele Petro, care a fost membru de gherilă înainte de a deveni politician.

Cuba

Duminică, Donald Trump a spus că nu este necesară o intervenție militară în Cuba, aliat cheie al Venezuelei, deoarece este deja „gata să cadă". „Nu cred că avem nevoie de vreo acțiune acum", a declarat liderul american. „Nu știu dacă va rezista, dar Cuba acum nu are niciun venit", a adăugat el. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a descris guvernul cubanez drept „o problemă uriașă". „Nu cred că este vreun secret că nu suntem mari fani ai regimului cubanez", a spus Rubio, duminică, la NBC. „Dacă aș trăi la Havana și aș lucra în guvern, aș fi îngrijorat", a mai afirmat oficialul american. Sâmbătă, în marja unei manifestații desfășurate la ambasada americană din Havana, președintele cubanez Miguel Diaz-Canel a promis că nu va abandona alianța cu Venezuela fără luptă. „Pentru Venezuela, bineînțeles, pentru Cuba, suntem dispuși să ne dăm chiar și propria viață, însă cu un preț greu", a declarat președintele Miguel Diaz-Canel.

Mexic

Trump, care a acuzat frecvent Mexicul că nu face îndeajuns de multe eforturi împotriva cartelurilor de droguri, a susținut că prin țara vecină vin cantități mari de narcotice în Statele Unite. „Va trebui să facem ceva", a spus el, duminică. Președintele SUA a declarat, pentru Fox News, că a întrebat-o pe președinta mexicană Claudia Sheinbaum dacă își dorește sprijinul armatei americane pentru combaterea cartelurilor. Luni, Sheinbaum a reiterat opoziția țării sale față de capturarea președintelui Venezuelei de către Washington și față de orice fel de intervenție a SUA în Mexic. „Respingem categoric intervenția în afacerile interne ale altor țări", a declarat Sheinbaum, citată de Reuters.

Iran

Trump și-a reluat amenințările și la adresa Iranului, unde protestele au intrat în a doua săptămână. „Dacă încep să ucidă oameni așa cum au făcut-o în trecut, cred că vor fi loviți foarte tare de Statele Unite", le-a spus liderul american, duminică, reporterilor. Săptămâna trecută, el avertizase că dacă Iranul „ucide protestatari pașnici, cum obișnuiesc ei, Statele Unite ale Americii vor veni să îi salveze". În plus, recent, după întâlnirea pe care a avut-o cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă, Donald Trump amenințase că va „eradica" programul nuclear și de rachete balistice al Iranului. Duminică, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat că Republica Islamică „nu va ceda în fața inamicului" și că protestatarii ar trebui „puși la locul lor".