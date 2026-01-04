Dieta anului 2026: ce trebuie să avem în vedere dacă vrem să slăbim sănătos
Postat la: 04.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
În fiecare an, ideea de „dietă" revine obsesiv în discursul public, de cele mai multe ori asociată cu promisiuni rapide, rezultate spectaculoase și soluții aparent simple pentru o problemă complexă: relația noastră cu mâncarea și cu propriul corp. Pentru mulți oameni, dieta nu mai înseamnă de mult un set de principii alimentare sănătoase, ci o perioadă de „detox", de restricții severe, de eliminări radicale sau chiar de înfometare mascată sub nume atrăgătoare. Din păcate, în goana după kilograme pierdute rapid, sănătatea ajunge adesea pe plan secund. Mai ales după perioada sărbătorilor, mulți vrem să scăpăm de kilogramele în plus și intrăm într-un program drastic și chinuitor.
Ideea de detoxifiere, atât de populară în ultimii ani, pornește de la o premisă falsă: aceea că organismul are nevoie de cure speciale, sucuri, ceaiuri sau suplimente pentru a se „curăța". În realitate, corpul uman are deja mecanisme extrem de eficiente de detoxifiere, ficatul, rinichii, intestinul, care funcționează foarte bine atunci când sunt susținute printr-o alimentație echilibrată și un stil de viață sănătos. Curele drastice, în schimb, pot duce la dezechilibre metabolice, carențe nutriționale și, nu de puține ori, la efectul yo-yo, în care kilogramele pierdute se întorc rapid.
La o căutare rapidă pe internet vedem tot felul de alimente revenite „în trend". De la carnea roșie, la cele foarte bogate în fibre, listele de recomandări sunt nenumărate. Cu toate acestea, specialiștii trag un semnal de alarmă: este mai important să ținem cont de propriul corp și nevoile lui.
Mai grav este că tot mai multe persoane apelează la metode extreme pentru a slăbi: înfometare prelungită, diete extrem hipocalorice sau medicație luată fără indicație medicală. Aceste strategii nu doar că nu sunt sustenabile pe termen lung, dar pot afecta metabolismul, masa musculară, echilibrul hormonal și sănătatea psihică. Fenomenul Ozempic a luat o amploare uriașă începând cu anul 2022 în SUA și Danemarca, iar apoi s-a extins în mai multe regiuni. Medicamentul injectabil menit să ajute persoanele cu diabet de tip 2 a ajuns să fie folosit pe post de soluție „salvatoare" pentru slăbit. Datele oficiale arată că 1 din 8 americani a folosit Ozempic pentru scăderea în greutate. Deși pare la prima vedere o metodă foarte rapidă și simplă, efectele adverse precum dureri abdominale, greața și alte afecțiuni gastrice sunt experimentate de aproape jumătate dintre utilizatori.
Pe de altă parte, specialiștii recomandă o mai mare atenție asupra nevoilor reale ale organismului în momentul în care ne propunem să pierdem în greutate. Deși dietele drastice au fost la modă într-o perioadă, tot mai mulți oameni încep să înțeleagă că nu există soluții-minune și că adevărata „dietă a anului" este, de fapt, un stil de viață echilibrat.
În momentul de față, când oamenii se gândesc la diete, se gândesc de obicei la diete cu nume propriu, care sunt, de multe ori, rupte de realitate. Cred că mai degrabă decât despre o „dietă a anului" ar trebui să vorbim despre trenduri de sănătate și orientări în nutriție. Oamenii par să devină ceva mai conștienți de nevoia de a mânca echilibrat. Și, pentru că s-a vorbit tot mai mult despre dieta mediteraneană, care este o dietă echilibrată, cu multiple beneficii pentru sănătate, mai ales în prevenția cardiovasculară, cred că zona aceasta poate fi considerată un trend în rândul oamenilor preocupați de alimentația corectă.
Tot în această zonă se încadrează și dieta flexitariană, care este un fel de combinație între alimentația vegetariană și consumul ocazional de carne. Este o dietă mai flexibilă, în care mănânci preponderent vegetal, dar îți permiți, din când în când, și carne. De asemenea, ca trend în rândul celor preocupați de alimentația sănătoasă, observ o orientare către alimentele funcționale, alimente care aduc beneficii particulare, cum ar fi cele bogate în fibre sau în antioxidanți. Ideea nu mai este doar să te hrănești pentru energie și nutrienți de bază, ci să aduci și un aport important de micronutrienți.
În principiu, este nevoie de un stil de viață echilibrat. Practic, respectarea unor principii de alimentație sănătoasă te poate menține pe o linie bună, fără excese. Totuși, în anumite situații, este nevoie nu neapărat de o dietă strictă, ci de o abordare mai concretă, mai aplicată, cu recomandări mai detaliate. Adică să ții cont de cantități, de aportul de proteine, de preponderența anumitor alimente. De exemplu, să introduci mai multe vegetale în detrimentul alimentelor de origine animală.
În acest sens, uneori este nevoie de dietă. De exemplu, atunci când vine o persoană cu exces ponderal, cu dislipidemie sau cu alte probleme de sănătate care necesită o intervenție nutrițională. Atunci nu mai este suficient doar să „ai grijă" la alimentație, ci trebuie să reduci zahărul, grăsimile saturate și să faci acest lucru calculat, cu atenție la ce pui în farfurie.
Oricine vrea să slăbească ar trebui să o facă fără a-și pune în pericol sănătatea, iar aici apare legătura cu dietele extreme. Principala greșeală sunt așa-numitele „crash diets", dietele extrem de hipocalorice, în care aportul caloric este redus foarte mult. Putem să slăbim și chiar vom slăbi mai bine dacă facem o restricție moderată. Atunci când organismul este agresat prin restricții severe, el se apără, își reduce rata metabolismului bazal, se pierde masă musculară și slăbitul devine din ce în ce mai dificil. În plus, apare un impact negativ asupra psihicului, pentru că nimeni nu poate rezista mult timp în condiții de restricție alimentară severă, mai ales într-un context de abundență alimentară. Slăbitul sănătos este complet diferit de aceste diete extreme. Pe scurt, înseamnă restricție moderată, alimentație echilibrată, sănătoasă, gustoasă și atractivă. Practic, să mănânci cu plăcere, dar în același timp să mănânci mai puțin.
O altă greșeală este eliminarea unor categorii întregi de alimente. Este în regulă să reducem carbohidrații, dar nu este nevoie să eliminăm complet toate sursele de carbohidrați. Nu este o tragedie să mănânci pâine sau paste atunci când ții regim. Contează cantitatea.
A treia greșeală este aportul insuficient de proteine și fibre. Acestea oferă sațietate, iar proteinele sunt esențiale pentru menținerea masei musculare. De aceea, slăbitul este mai dificil în perioadele de post, când sursele de proteine sunt mai limitate. Alte greșeli sunt lipsa mișcării și somnul insuficient, care pot sabota serios încercările de a slăbi.
Organismul nostru are mecanisme proprii de detoxifiere și nu are nevoie de ceaiuri, smoothie-uri sau pastile speciale. De asemenea, dietele sau trendurile care merg în direcția restricției majore, a mâncatului foarte puțin sau a înfometării pot fi periculoase, mai ales pentru persoanele vulnerabile, cum sunt adolescenții, și pot genera probleme serioase de ordin psihic și de percepție a propriei imagini corporale.
