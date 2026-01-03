Spectacol pe cer în a treia noapte a anului 2026: Prima superlună. Superstiții legate de "Luna Lupului"

Primul fenomen astronomic al anului are loc sâmbătă, 3 ianuarie: prima superlună a lui 2026, vizibilă și pe cerul României.

Această mai e cunoscută și sub "numele de Luna Lupului, Luna din noaptea de 3 ianuarie va fi o superlună, ceea ce înseamnă că va apărea mai mare și mai strălucitoare decât de obicei".

Astronomii subliniază că Luna nu își schimbă dimensiunea reală, adică nu crește, ci doar se apropie de Pământ, ajungând la perigeu, la aproximativ 362.000 de kilometri. Această apropiere o face să pară cu circa 6% mai mare și cu până la 13% mai strălucitoare decât o Lună plină obișnuită, potrivit sursei citate.

În tradițiile din America de Nord, Luna plină din ianuarie marca mijlocul iernii și era denumită „Luna Lupului" trimițând la nopțile reci în care urletul lupilor era auzit mai des în apropierea așezărilor umane.

Același fenomen astronomic mai aper amintit în surse istorice și sub numele de "Luna Rece", "Luna Înghețului" sau "Luna Gâștei Canadiene".

În folclorul românesc, Luna plină din ianuarie nu are vreun nume consacrat, dar este asociată cu gerul, lupul și schimbările de vreme. Urletul lupilor în nopțile cu Lună plină era considerat un semn al iernii aspre, iar cerul senin luminat de Lună anunța, potrivit credințelor populare, frig puternic, mai arată publicația citată.

În popor se crede că Luna plină accentuează fenomenele naturale, iar haloul luminos din jurul Lunii prevestește ninsoare sau viscol. În multe zone, nopțile cu Lună plină erau considerate drept momente nepotrivite pentru începerea unor lucrări importante, însă favorabile rugăciunilor și gesturilor de protecție.