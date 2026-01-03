Impozitul pe locuințe a explodat la început de an. Caz concret în Titan, unde un bucureștean e șocat de sumă: „E aproape triplu!"

Un locuitor din Capitală a scris pe Facebook că impozitul pentru apartamentul său din Titan s-a majorat aproape de 3 ori, în contextul în care impozitele pe locuințe au crescut semnificativ în 2026 în urma măsurilor luate de Guvern la finalul anului 2025.

„În zona metrou Titan, la un apartament de 67 mp, bloc din 1965, a crescut impozitul de la 222 lei la 580 lei", scrie cetățeanul. Or, acest lucru înseamnă o creștere de peste 160%, adică aproape de 3 ori mai mult decât înainte. Pe de altă parte, în comentarii, un alt internaut a confirmat creșteri similare.

Astfel, acesta a scris că, în zona Diham, impozitul pentru un apartament de 3 camere a crescut de la 240 de lei până la 619 lei, ceea ce înseamnă că și în acest caz, impozitul este de peste două ori și jumătate mai mare față de anul precedent. Apartamentul menționat are 66 de metri pătrați și se află într-un bloc construit în 1982. Nu în ultimul rând, utilizatorul a menționat și că prețul pe parcare a ajuns la 666 de lei.

Reamintim, în context, că impozitele pentru locuințe s-au mărit cu aproape 80% de la 1 ianuarie, iar reducerile în funcție de vechimea locuinței au fost eliminate, astfel că în unele cazuri creșterea va fi dublă sau chiar triplă, după cum o arată și cazul menționat anterior. Singura bonificație păstrată este cea de 10% pentru persoanele care își achită dările până la finalul lunii martie.