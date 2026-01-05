Misteriosul Manuscris Voynich ar putea fi un cod medieval secret

Descris de mult timp ca fiind cea mai misterioasă carte din lume, Manuscrisul Voynich, din secolul al XV-lea, este plin de caractere necunoscute și ilustrații ciudate cu plante, diagrame astrologice, castele și figuri umane. În ciuda a peste un secol de analize, nimeni nu a explicat în mod convingător cine l-a scris, ce spune sau chiar dacă textul său are vreun sens.

Un studiu recent, revizuit de colegi și publicat în Cryptologia, nu pretinde că rezolvă misterul, dar arată că manuscrisul ar fi putut fi produs în mod plauzibil folosind un cod care se încadra în capacitățile tehnologice medievale. Lucrarea a fost realizată de jurnalistul științific Michael Greshko, care a dorit să testeze dacă un sistem de criptare realist din punct de vedere istoric ar putea genera un text cu aceleași caracteristici statistice neobișnuite observate în Manuscrisul Voynich.

Rezultatul este o metodă propusă, denumită „codul Naibbe", numele provenind de la un joc de cărți medieval italian. În loc să decodifice manuscrisul, cifrul procedează invers: ia un text obișnuit în latină sau italiană și îl transformă în secvențe de glife care seamănă foarte mult cu limba voynichese. Face acest lucru prin împărțirea textului continuu în grupuri scurte de litere și apoi înlocuirea acestora folosind tabele structurate, cu elemente de aleatoriu introduse prin instrumente precum zaruri și cărți de joc - obiecte care erau larg disponibile în Europa secolului al XV-lea.

Aplicat la o varietate de texte eșantion, cifrul Naibbe produce rezultate care corespund multor proprietăți cheie ale manuscrisului Voynich: frecvența simbolurilor, lungimea tipică a „cuvintelor" și anumite modele poziționale care au condus mult timp la perplexitate în rândul academicienilor. Mai mult, metoda păstrează fragmente din structura lingvistică originală sub forma unor secvențe scurte de litere, chiar dacă niciun singur glif nu corespunde în mod consecvent unei singure litere din textul clar.

Rezultatele indică faptul că „ipoteza cifrului", dezbătută de mult timp, rămâne viabilă. Studiul limitează în același timp aspectul pe care l-ar fi avut un astfel de cifru: orice sistem real care stă la baza manuscrisului era extrem de complex și destul de diferit de cifrele de substituție convenționale. Cercetarea permite, de asemenea, interpretări concurente, afirmând că textul prezintă un sistem construit, o limbă necunoscută sau chiar un fals elaborat.

Experții care nu au participat la studiu au salutat lucrarea ca un punct de referință util, nu ca un răspuns definitiv. Cercetarea servește la clarificarea întrebărilor pe care studiile viitoare trebuie să le abordeze, arătând că un cifru executabil manual poate reproduce multe dintre particularitățile manuscrisului. Deocamdată, Manuscrisul Voynich rămâne nedescifrat, dar noua abordare oferă un cadru mai clar pentru înțelegerea modului în care un text atât de enigmatic ar fi putut fi creat și a motivului pentru care continuă să reziste explicațiilor simple.