Internetul de pe fundul oceanelor ar putea salva vieți. Cum devin cablurile submarine senzori uriași de cutremure

Sub oceane, departe de ochii lumii, se află una dintre cele mai importante infrastructuri ale civilizației moderne. Mii de kilometri de cabluri de fibră optică leagă continentele și transportă zilnic o mare parte din traficul global de internet. Acum, cercetătorii descoperă că această rețea invizibilă ar putea avea un rol neașteptat, prin detectarea timpurie a cutremurelor și a tsunami-urilor.

Ideea nu este una teoretică. Experimente recente arată că aceleași cabluri folosite pentru comunicații pot „simți" mișcările subtile ale scoarței terestre, exact în zonele unde se produc unele dintre cele mai periculoase cutremure de pe planetă.

Fundul oceanului este una dintre cele mai slab monitorizate regiuni din punct de vedere seismologic. Instalarea senzorilor dedicați este dificilă, costisitoare și presupune intervenții tehnice complicate. În schimb, cablurile submarine există deja, traversează zone tectonice active și acoperă distanțe uriașe.

Principiul din spatele acestei tehnologii se bazează pe modul în care lumina circulă prin fibra optică. Orice vibrație sau deformare a cablului, chiar și la scară microscopică, modifică ușor semnalul optic. Aceste variații pot fi interpretate de echipamente speciale, transformând cablul într-un senzor continuu.

Pentru detectarea rapidă a undelor seismice este folosită o tehnică numită "distributed acoustic sensing". Pentru monitorizarea tensiunilor care se acumulează lent în apropierea faliilor, cercetătorii testează metode complementare, capabile să observe deformări pe termen lung. Un aspect esențial este faptul că, în anumite configurații, aceste măsurători pot fi realizate fără a întrerupe traficul normal de date.

Un experiment desfășurat în Pacific a arătat cât de mare este potențialul real al acestei idei. Pe un cablu activ de aproximativ 4.400 de kilometri, care leagă Hawaii de California, o echipă de cercetători a reușit să creeze echivalentul unei rețele seismice gigantice. Practic, cablul a funcționat ca zeci de mii de puncte de observație virtuale, distribuite la intervale de aproximativ 100 de metri.