Maduro, capturat în baza unui articol din Constituția SUA unde e invocată "autoritatea președintelui Trump de a proteja personalul american de un atac iminent"
Senatorul republican Mike Lee a declarat sâmbătă, 3 ianuarie, că a discutat la telefon cu secretarul de stat american Marco Rubio, care i-a spus că acțiunea SUA în Venezuela 'se încadrează probabil în autoritatea inerentă a președintelui (Trump), în temeiul Articolului II din Constituție, de a proteja personalul american de un atac iminent', relatează dpa.
Mai înainte, senatorul Mike Lee își exprimase îngrijorarea cu privire la acest atac și a postat mesajul: 'Aștept cu nerăbdare să aflu ce, dacă există ceva, ar putea justifica constituțional această acțiune în absența unei declarații de război sau a unei autorizații pentru utilizarea forței militare'.
Mai mulți senatori americani, inclusiv republicanul Mike Lee, au criticat atacul lansat sâmbătă de SUA asupra Venezuelei.
'Acest război este ilegal, este jenant că am ajuns de la rolul de polițist mondial la cel de bătăuș mondial în mai puțin de un an', a postat pe rețeaua X senatorul democrat de Arizona, Ruben Gallego.
'Nu există niciun motiv pentru care să fim în război cu Venezuela', a adăugat el.
'Indiferent de rezultat, greșim că începem acest război în Venezuela', a subliniat Gallego într-o nouă postare.
Statele Unite vor fi 'foarte puternic implicate' în industria petrolieră din Venezuela în urma operațiunii de capturare a președintelui venezuelean Nicolas Maduro.
