Un informator CIA din guvernul venezuelean a dat informațiile pentru capturarea lui Maduro

Un informator CIA din guvernul venezuelean a furnizat Statelor Unite informații care au permis armatei americane să-l captureze pe președintele venezuelean Nicolás Maduro, a relatat sâmbătă The New York Times.

„Potrivit unor persoane familiarizate cu operațiunea, o sursă CIA din cadrul guvernului țării a urmărit locația lui Maduro înainte de capturarea sa de către forțele speciale americane", se arată în publicație.

Potrivit ziarului, CIA s-a bazat și pe informații de la alte contacte din Venezuela și pe date de la drone camuflate pentru a-l monitoriza pe liderul venezuelean.

O sursă a declarat că operațiunea a fost rezultatul unei colaborări strânse între CIA și armată, precum și al unor luni de planificare.

Washington Post, citând surse, a relatat că două unități Delta Force - una din Orientul Mijlociu și una din Africa - au participat la operațiune. În așteptarea raidului, forțele speciale au studiat mișcările zilnice ale lui Maduro și locurile în care acesta stătea