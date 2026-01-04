Un informator CIA din guvernul venezuelean a dat informațiile pentru capturarea lui Maduro

Postat la: 04.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS

Un informator CIA din guvernul venezuelean a dat informațiile pentru capturarea lui Maduro

Un informator CIA din guvernul venezuelean a furnizat Statelor Unite informații care au permis armatei americane să-l captureze pe președintele venezuelean Nicolás Maduro, a relatat sâmbătă The New York Times.

„Potrivit unor persoane familiarizate cu operațiunea, o sursă CIA din cadrul guvernului țării a urmărit locația lui Maduro înainte de capturarea sa de către forțele speciale americane", se arată în publicație.

Potrivit ziarului, CIA s-a bazat și pe informații de la alte contacte din Venezuela și pe date de la drone camuflate pentru a-l monitoriza pe liderul venezuelean.

O sursă a declarat că operațiunea a fost rezultatul unei colaborări strânse între CIA și armată, precum și al unor luni de planificare.

Washington Post, citând surse, a relatat că două unități Delta Force - una din Orientul Mijlociu și una din Africa - au participat la operațiune. În așteptarea raidului, forțele speciale au studiat mișcările zilnice ale lui Maduro și locurile în care acesta stătea

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Un informator CIA din guvernul venezuelean a dat informațiile pentru capturarea lui Maduro

Postat la: 04.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS

0

Un informator CIA din guvernul venezuelean a furnizat Statelor Unite informații care au permis armatei americane să-l captureze pe președintele venezuelean Nicolás Maduro, a relatat sâmbătă The New York Times.

„Potrivit unor persoane familiarizate cu operațiunea, o sursă CIA din cadrul guvernului țării a urmărit locația lui Maduro înainte de capturarea sa de către forțele speciale americane", se arată în publicație.

Potrivit ziarului, CIA s-a bazat și pe informații de la alte contacte din Venezuela și pe date de la drone camuflate pentru a-l monitoriza pe liderul venezuelean.

O sursă a declarat că operațiunea a fost rezultatul unei colaborări strânse între CIA și armată, precum și al unor luni de planificare.

Washington Post, citând surse, a relatat că două unități Delta Force - una din Orientul Mijlociu și una din Africa - au participat la operațiune. În așteptarea raidului, forțele speciale au studiat mișcările zilnice ale lui Maduro și locurile în care acesta stătea

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE