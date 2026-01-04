„De ce este în regulă ca America să invadeze militar, să bombardeze și să aresteze un lider străin, dar Rusia este rea pentru că a invadat Ucraina?" - întrebări pentru Trump

Republicana americană Marjorie Taylor Greene ridică unele semne de întrebare cu privire la operațiunea militară specială demarată de SUA în Venezuela, în care președintele Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați și aduși în SUA. Greene se întreabă retoric dacă Statele Unuite procedază corect în demersul acesta, având în vedere că față de alți traficanți cunoscuți de droguri nu se pun în aplicare astfel de măsuri.

Greene a devenit un adversar pentru Donald Trump, iar zilele trecute spunea că "a fost atât de naivă" pentru că a crezut că Donald Trump este un om al poporului. Ruptura lui Greene cu Trump și conducerea republicană din Congres a fost, a declarat ea pentru Times, finalizată prin votul de a publica dosarele de investigație legate de traficantul sexual Jeffrey Epstein.

„Am făcut parte din Comitetul pentru Securitate Internă în ultimii trei ani. Sunt 100% pentru frontiere puternice și sigure și pentru oprirea traficului de droguri și carteluri de către teroriști și carteluri, care traficează droguri mortale și persoane în America. Fentanilul este responsabil pentru peste 70% din decesele cauzate de supradoze de droguri din SUA, iar fentanilul provine de la cartelurile mexicane, fabricate cu precursori chimici din China și traficați peste granița dintre SUA și Mexic. Cartelurile mexicane sunt responsabile în principal și în mare parte pentru uciderea americanilor cu droguri mortale", avertizează republicana.

„Dacă acțiunea militară americană și schimbarea de regim în Venezuela au avut de fapt ca scop salvarea vieților americane de drogurile mortale, atunci de ce administrația Trump nu a luat măsuri împotriva cartelurilor mexicane?

Și dacă urmărirea penală a narcoteroriștilor este o prioritate absolută, atunci de ce l-a grațiat președintele Trump pe fostul președinte hondurian Juan Orlando Hernandez, care a fost condamnat la 45 de ani de închisoare pentru traficul de sute de tone de cocaină în America? În mod ironic, cocaina este același drog pe care Venezuela îl trafichează în principal în SUA", a spus republicana.

„Următoarea observație evidentă este că, prin înlăturarea lui Maduro, aceasta este o mișcare clară pentru controlul asupra aprovizionării cu petrol din Venezuela, care va asigura stabilitatea pentru următorul război evident de schimbare de regim din Iran. Și, bineînțeles, de ce este în regulă ca America să invadeze militar, să bombardeze și să aresteze un lider străin, dar Rusia este rea pentru că a invadat Ucraina, iar China este rea pentru că agresează Taiwanul?

Este în regulă doar dacă facem noi asta? (nu susțin Rusia sau China). Schimbarea de regim, finanțarea războaielor în străinătate și banii din impozitele americanilor canalizați constant către cauze străine, către străini atât din țară, cât și din străinătate, și către guverne străine, în timp ce americanii se confruntă constant cu creșterea costurilor vieții, a locuințelor, a asistenței medicale și află despre escrocheriile și fraudele cu banii lor din impozite, este ceea ce îi înfurie pe majoritatea americanilor. Mai ales pe generațiile mai tinere. Generația „baby boomers" și jumătate din Generația X vor aplauda războaiele și subiectele de discuție ale neoconservatorilor, dar cealaltă jumătate a Generației X și majoritatea celor din generația de jos văd prin asta și îl urăsc", avertizează republicana.

„Dezgustul americanilor față de agresiunea militară nesfârșită a propriului guvern și sprijinul acordat războaielor străine este justificat deoarece suntem forțați să plătim pentru asta, iar ambele partide, republicane și democrate, mențin întotdeauna mașinăria militară de la Washington finanțată și funcțională. Mulți din MAGA au crezut că au votat pentru a pune capăt acestui lucru. Ne-am înșelat, băiete! Pe măsură ce generația „baby boomers" pierde atât în ​​voturi, cât și în putere, viitorul electoral va fi decis de candidații care se concentrează pe populismul economic american și promit prosperitate doar pentru americani. Deocamdată, niciuna dintre părți nu oferă o soluție", a concluzionat republicana.

SUA au lovit Venezuela sâmbătă dimineaţa, cu explozii observate în capitala Caracas şi în alte trei state. Forţa militară Delta Force a pătruns în complexul lui Maduro şi l-a capturat pe acesta şi pe soţia sa, Cilia Flores.

Procurorul general Pam Bondi a declarat că cei doi au fost puşi sub acuzare în districtul de sud al New York-ului. Maduro şi Flores sunt acuzaţi de conspiraţie pentru narcoterorism, conspiraţie pentru import de cocaină, posesie de mitraliere şi dispozitive distructive şi conspiraţie pentru posesie de mitraliere şi dispozitive distructive împotriva Statelor Unite.

Trump a declarat în cadrul conferinţei de presă că SUA vor „conduce" Venezuela până când va avea loc o tranziţie „sigură".

„O vom conduce împreună cu un grup şi ne vom asigura că este condusă corespunzător", a spus Trump. „Ne vom asigura că există grijă faţă de poporul venezuelean şi ne vom asigura că poporul venezuelean care a fost alungat de acest bandit primeşte grija necesară", a adăugat preşedintele american.

Congremenii democraţi au criticat atacul şi au spus că este ilegală operaţiunea fără aprobarea Congresului. Liderul minorităţii din Senat, Chuck Schumer, l-a numit pe Maduro „un dictator ilegitim", dar a spus că o capturare a lui „fără autorizarea Congresului şi fără un plan credibil pentru ceea ce va urma este imprudentă".