Armata Venezuelei o recunoaşte pe vicepreşedinta Delcy Rodriguez drept preşedinte interimar
Postat la: 04.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Armata Venezuelei a recunoscut-o duminică pe vicepreşedinta Delcy Rodriguez drept preşedinte interimar al ţării, a anunţat ministrul apărării venezuelean, generalul Vladimir Padrino Loez, la o zi după capturarea preşedintelui Nicolas Maduro de către armata americană.
Dând citire unui comunicat, generalul a citat decizia Curţii Supreme care ordonă ca Delcy Rodriguez să îşi asume puterea timp de 90 de zile. Cerând eliberarea lui Maduro, el a denunţat de asemenea asasinarea "cu sânge rece" a unei părţi din echipa lui de protecţie.
Înconjurat de militari înarmaţi, ministrul apărării i-a îndemnat pe venezueleni "să îşi reia activităţile". "Îndemn poporul Venezuelei să îşi reia activităţile economice, profesionale şi de orice natură, precum şi activităţile sale educative în următoarele zile, iar patria să se repună pe şinele constituţionale", a declarat Vladimir Padrino Loez, îndemnând de asemenea populaţia "la pace, ordine şi să nu cedeze la tentaţiile războiului psihologic, la ameninţare, la teama pe care vor să ne-o impună".
Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă că forţele americane l-au capturat pe Nicolas Maduro după ce au lansat un "atac de mare anvergură" contra Venezuelei, pentru a-l conduce în faţa unui tribunal din New York, unde să răspundă în special pentru acuzaţiile de "narcoterorism".
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
România intră într-un episod sever de iarnă autentică: ninsori abundente, viscol și polei în aproape toată țara - până când durează
Romania intra intr-un nou episod sever de iarna autentica, cu ninsori abundente, viscol, ploi și polei in mare parte din ...
-
Un informator CIA din guvernul venezuelean a dat informațiile pentru capturarea lui Maduro
Un informator CIA din guvernul venezuelean a furnizat Statelor Unite informații care au permis armatei americane sa-l ca ...
-
Un rus din Caracas vorbește de ciudățenia din timpul atacurilor americane
Statele Unite au atacat Venezuela, inclusiv din elicoptere, in timp ce sistemele de avertizare nu au funcționat, a decla ...
-
Ce am învățat despre microplastice în 2025: Cât de periculoase sunt, unde se găsesc și cum le poți evita
Pentru mulți oameni de știința, 2025 a fost anul microplasticelor. Cercetatorii știau de zeci de ani ca particule minusc ...
-
Internetul de pe fundul oceanelor ar putea salva vieți. Cum devin cablurile submarine senzori uriași de cutremure
Sub oceane, departe de ochii lumii, se afla una dintre cele mai importante infrastructuri ale civilizației moderne. Mii ...
-
Dieta anului 2026: ce trebuie să avem în vedere dacă vrem să slăbim sănătos
În fiecare an, ideea de „dieta" revine obsesiv in discursul public, de cele mai multe ori asociata cu promis ...
-
Piețele se zguduie după capturarea lui Maduro: "Riscul geopolitic domină din nou"
Capturarea lui Nicolas Maduro de catre forțele americane a declanșat reacții imediate pe piețele financiare globale. Inv ...
-
Ai fi crezut că oxigenul de pe Pământ are termen limită și expiră? Ce arată un studiu susținut de NASA despre viitorul atmosferei
Atmosfera bogata in oxigen a Pamantului nu este o stare permanenta, ci o etapa temporara in istoria planetei, potrivit u ...
-
Descoperire majoră NASA: cea mai solidă dovadă de până acum a vieții microbiene pe Marte
Oamenii de știința de la NASA au anunțat o descoperire majora care ar putea apropia omenirea mai mult ca oricand de rasp ...
-
„De ce este în regulă ca America să invadeze militar, să bombardeze și să aresteze un lider străin, dar Rusia este rea pentru că a invadat Ucraina?" - întrebări pentru Trump
Republicana americana Marjorie Taylor Greene ridica unele semne de intrebare cu privire la operațiunea militara speciala ...
-
O hartă revoluționară a creierului uman: intersecția dintre neuroștiință și inginerie
Timp de peste un deceniu, un inginer specializat in sisteme de ghidare a navetelor spațiale și dezvoltare de software a ...
-
Cercetătorii au găsit o cale de a „auzi" ce își spun neuronii. O descoperire care schimbă studiul creierului
O echipa de oameni de știința a gasit o noua metoda care permite „ascultarea" semnalelor chimice prin care neuroni ...
-
Maduro, capturat în baza unui articol din Constituția SUA unde e invocată "autoritatea președintelui Trump de a proteja personalul american de un atac iminent"
Senatorul republican Mike Lee a declarat sambata, 3 ianuarie, ca a discutat la telefon cu secretarul de stat american Ma ...
-
Impozitul pe locuințe a explodat la început de an. Caz concret în Titan, unde un bucureștean e șocat de sumă: „E aproape triplu!"
Un locuitor din Capitala a scris pe Facebook ca impozitul pentru apartamentul sau din Titan s-a majorat aproape de 3 ori ...
-
Rețeaua lui Musk, inundată de imagini nud cu minori și femei. Acestea ar fi generate de chatbot-ul AI al platformei
O fotografie aparent banala, publicata in noaptea de Revelion, a declanșat un val de reacții care a atras atenția autori ...
-
Spectacol pe cer în a treia noapte a anului 2026: Prima superlună. Superstiții legate de "Luna Lupului"
Primul fenomen astronomic al anului are loc sambata, 3 ianuarie: prima superluna a lui 2026, vizibila și pe cerul Romani ...
-
Anul 2026 ar putea să fie un adevărat cutremur politic la nivel mondial: alegeri care vor modela soarta Europei, cu implicații mondiale (analiză)
În anul care urmeaza, alegatorii de pe intreg continentul vor avea de luat decizii importante la urne. Euronews an ...
-
Ce este Phairmacy, platforma de „substanțe digitale" care influențează chatboturile AI
Un proiect creativ inițiat de un director artistic din Suedia aduce in atenție o idee inedita: „Phairmacy", un mar ...
-
Plăți făcute de roboți! Agenții AI schimbă regulile jocului: Visa și Mastercard accelerează trecerea la comerțul autonom
Marile companii din domeniul platilor si tehnologiei accelereaza dezvoltarea infrastructurii pentru ceea ce considera a ...
-
Adio zilei de 24 de ore: Va veni și momentul când zilele pe Pământ vor dura 25 de ore
Daca ați auzit vreodata ca Pamantul va avea „in curand" zile de 25 de ore, cheia este chiar „in curand". Rot ...
-
Investigație The Guardian - Rezumatele AI ale Google care apar în topul paginii de căutare pun în pericol viețile oamenilor
Rezumatele generate de inteligența artificiala ale Google ofera, in unele cazuri, sfaturi medicale eronate și periculoas ...
-
„Ilie Sărăcie", de la glumă la realitate - TOP 30 măsuri prin care Guvernul Bolojan a lovit în finanțele românilor în doar șase luni
În ultimele șase luni (iulie 2025 - decembrie 2025), Guvernul condus de Ilie Bolojan a impins, in valuri succesive ...
-
Român dispărut în incendiul din Elveția: MAE confirmă și face verificări
Un roman a disparut in incendiul devastator de la clubul din Elveția, unde 47 de oameni au murit carbonizați. MAE a conf ...
-
Care sunt modificările aduse de legea Vexler privind combaterea extremismului și a antisemitismului și ce riscă mai exact cei care o încalcă
Publicata in Monitorul Oficial pe 23 decembrie 2025, Legea 241/2025 al carei inițiator a fost deputatul Federației Comun ...
-
Momentul când ar fi izbucnit incendiul în barul din Crans-Montana
Doua fotografii publicate de postul francez BFMTV arata atmosfera din seara de revelion din barul Le Constellation din s ...
-
Cum explică Trump vânătăile care îi tot apar pe mâini. „Vreau ca prin inima mea să curgă sânge frumos, subţire"
Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat ca ia o doza mare de aspirina, zilnic. Acesta susține ca motivul pentru care ...
-
Probleme mari pentru afaceriștii bulgari după adoptarea euro. Tara e bulversată de tranziție și prețurile tind să crească
Presa bulgara a relatat mai multe marturii ale comercianților, in prima zi de la intrarea țarii in zona euro, potrivit c ...
-
Ce nu se știe încă despre incendiul din Elveția: multe întrebări fără răspuns și o comunitate șocată
Exista mai multe semne de intrebare cu privire la incendiul care a cuprins clubul din Elveția, relateaza publicația Tage ...
-
2026 va fi anul marilor concedieri. Inteligența artificială va înlocui mult mai multe locuri de muncă
Geoffrey Hinton avertizeaza ca AI va inlocui mult mai multe locuri de munca in 2026, pe fondul progreselor rapide in raț ...
-
Un român din Elveția a ajutat la evacuarea a peste 80 de oameni din barul care a explodat. Mărturia lui George: „A fost ca la Colectiv, lumea s-a călcat în picioare"
Un roman aflat intamplator in apropierea barului care a luat foc in noaptea de Revelion la Crans Montana spune ca a reuș ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu