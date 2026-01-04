Armata Venezuelei o recunoaşte pe vicepreşedinta Delcy Rodriguez drept preşedinte interimar

Armata Venezuelei a recunoscut-o duminică pe vicepreşedinta Delcy Rodriguez drept preşedinte interimar al ţării, a anunţat ministrul apărării venezuelean, generalul Vladimir Padrino Loez, la o zi după capturarea preşedintelui Nicolas Maduro de către armata americană.

Dând citire unui comunicat, generalul a citat decizia Curţii Supreme care ordonă ca Delcy Rodriguez să îşi asume puterea timp de 90 de zile. Cerând eliberarea lui Maduro, el a denunţat de asemenea asasinarea "cu sânge rece" a unei părţi din echipa lui de protecţie.

Înconjurat de militari înarmaţi, ministrul apărării i-a îndemnat pe venezueleni "să îşi reia activităţile". "Îndemn poporul Venezuelei să îşi reia activităţile economice, profesionale şi de orice natură, precum şi activităţile sale educative în următoarele zile, iar patria să se repună pe şinele constituţionale", a declarat Vladimir Padrino Loez, îndemnând de asemenea populaţia "la pace, ordine şi să nu cedeze la tentaţiile războiului psihologic, la ameninţare, la teama pe care vor să ne-o impună".

Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă că forţele americane l-au capturat pe Nicolas Maduro după ce au lansat un "atac de mare anvergură" contra Venezuelei, pentru a-l conduce în faţa unui tribunal din New York, unde să răspundă în special pentru acuzaţiile de "narcoterorism".