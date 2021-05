AstraZeneca: Canada a reportat decesul unei femei care a fost vaccinata cu serul companiei

Canada raporteaza decesul unei femei care s-a imunizat cu vaccin produs de AstraZeneca si care a facut cheaguri de sange dupa vaccinare.

Potrivit Reuters, este vorba de o pacienta in varsta de 50 de ani, fiind al doilea caz care prezinta cheaguri de sange in provincia canadiada Alberta si singurul deces inregistrat, din 253.000 de doze administrate in provincia amintita. Reprezentantii companiei AstraZeneca nu au formulat nicio pozitie referitoare la decesul femeii.

Luna trecuta, provincia Quebec a raportat primul deces al unui pacient care fusese imunizat cu acelasi ser anti COVID-19. Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a anuntat in aprilie ca formarea unor cheaguri de sange dupa vaccinarea cu AstraZeneca ar trebui catalogata drept efect secundar foarte rar.