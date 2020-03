Avertismentul "Solidaritatii Sanitare" pentru cadrele medicale infectate: Nu mai lucrati, riscati dosar penal!

Federatia "Solidaritatea Sanitara" recomanda salariatilor din Sanatate sa nu lucreze daca stiu ca sunt infectati, deoarece exista riscul de a transmite boala pacientilor si colegilor.

"Situatia se incadreaza perfect pe prevederile art. 352 alin. 3 Cod Penal - infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor," scrie "Solidaritatea Sanitara", intr-o postare pe Facebook. Federatia precizeaza ca medicii si asistentele au dreptul la protectia propriei stari de sanatate, un drept fundamental, ce nu este suspendat. "Nimeni nu va poate obliga sa renuntati la acest drept. Sunteti singurii care pot decide asta. Decizia insa presupune asumarea consecintelor," mai arata "Solidaritatea Sanitara."

Pentru cadrele medicale care sunt infectate, dar care doresc sa lucreze in continuare, "singura exceptie ce poate fi luata in considerare o constituie utilizarea echipamentelor individuale de protectie, in cantitatea si la standardele de referinta." In cazul in care cadrele medicale infectate cu COVID- 19 sunt obligate de sefi sa lucreze, "Solidaritatea Sanitara" arata ca "cine va obliga sa faceti asta va instiga la incalcarea prevederilor legale." "De asemenea, decizia dvs. aduce in discutie situatia de malpraxis, orice pacient afectat avand dreptul sa va solicite despagubiri.

Obligatia noastra este sa va informam, indicandu-va consecintele. Decizia va apartine. Politicienii vin si pleaca. Raspunderea individuala ramane," concluzioneaza "Solidaritatea Sanitara".

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spunea, pe 27 martie, ca in cazul in care in Romania vor fi peste 2.000 de cazuri diagnosticate cu coronavirus (unde am ajuns deja aseara), se va regandi procedura, astfel incat cei care au simptome usoare si medii sa fie tratati acasa, sub supraveghere medicala. Totodata, afirma el, cei care sunt cadre medicale cu aceasta simptomatologie usoara vor merge in spitale si vor ingriji bolnavii.

"Aceste scenarii erau facute si ca proceduri si ca protocoale demult. Vom regandi, ca cei care sunt cu simptomatologie usoara si medie sa fie tratati acasa, sub supraveghere medicala, in mare parte si de voluntari, iar cei care sunt cadre medicale cu aceasta simptomatologie usoara vor merge chiar in spitale si vor ingriji bolnavii", a declarat Tataru, intrebat ce modificari se vor face cand in Romania vor fi peste 2.000 de cazuri diagnosticate de COVID-19.