Azi este Lăsatul secului pentru Postul Sfintelor Paşti din 2 mai 2021

Radu Ciornei, medic-cercetator in microbiologie, imunologie si genetica moleculara, este de parere ca ar trebui sa renuntam la purtarea mastii in aer liber cand afara sunt 20 de grade pentru ca peste 17-18 grade constant in mediul ambiental exterior virusul isi scade rata de contagiozitate prin aer pana aproape de zero.