Bataie de joc! Nicusor Dan a anuntat ca proiectul Podul Ciurel nu mai continua. Care este alternativa propusa de primar

Podul Ciurel nu va mai fi conectat, asa cum era prevazut, cu Autostrada Bucuresti-Pitesti, prin traversarea cartierului Militari. Primarul general al Capitalei spune ca nu sustine acest proiect si ca se vor face doar lucrari care sa permita fluidizarea traficului.

"Nu va continua. Trebuie sa facem o analiza de trafic pe ce s-a lucrat si sa facem ajustari minore. Proiectul pana in soseaua de centura nu-l sustin, cum nu l-am sustinut niciodata. In schimb, exista un proiect propus de Consiliul Judetean Ilfov, cu care suntem de acord, si cu care si Ministerul Transporturilor e de acord, pentru ca autostrada de centura, nu soseaua, sa fie legata cu mai multe intrari care sa ajunga pana in interiorul Bucurestiului, printre care Bulevardul Timisoara, care sa fie prelungit peste centura, pana la autostrada, si Calea Giulesti, care sa fie prelungita pana la centura.

Cand aceste 2 drumuri vor fi realizate, vom avea mai multe iesiri din Bucuresti catre soseaua de centura si autostrada si o sa luam presiunea de pe Iuliu Maniu, pentru care era proiectul de la Ciurel", a declarat Niusor Dan. Dupa zece ani de lucrari si o investitie de 55 de milioane de euro, Podul Ciurel a fost inaugurat anul trecut, inaintea alegerilor locale, insa imediat dupa deschidere au aparut problemele. Pe podul de 1 kilometru s-au format cozi de masini, iar autobuzele au avut dificultati in a urca pe pod, din cauza ca banda de circulatie era prea ingusta. Aceasta problema a fost rezolvata ulterior, prin largirea benzii.