BBC: Arheologii au găsit o armă antică care nu este de pe Pământ

Relicvele ciudate și fascinante găsite în interiorul și în jurul faimosului sit Sanxingdui din Guanghan, China, nu ridică doar întrebări pentru observatorul ocazional și pentru cercetător-practic par să invite la teoretizări fantastice.

Datarea înapoi în Dinastia Shang, zona atent amenajată este plină de o zonă palatială, zone de producție și, cel mai înfricoșător, gropi de sacrificiu. Măștile și figurinele din bronz cu forme neobișnuite găsite pe șantier au dat naștere unor speculații sălbatice, cu unele forumuri marginale și tabloide chinezești promovând vechea teorie a conspirației: artefacte extraterestre, transmite BBC în sectiunea de știință.

Un studiu publicat recent în Archaeological Research in Asia nu confirmă cu siguranță acea speculație extravagantă, dar trăsăturile generale ale examinării sale asupra unui instrument fragmentat, sau posibil o armă, găsit în Fosa Nr. 7 a sitului ar putea face cititorul ocazional să creadă asta. Cercetarea susține că ceva din acel șanț ar fi putut proveni din spațiul cosmic; mai exact, fier meteoric.

Examinarea metalografică a obiectului, care avea o formă asemănătoare cu cea a unei topoare și era spart în trei fragmente, nu a arătat dovezi că ar fi fost prelucrat semnificativ la rece. De asemenea, a arătat o compoziție de peste 90% fier și aproximativ 7% nichel, cu nichelul distribuit uniform în întreaga structură a obiectului, într-un mod foarte neobișnuit pentru artefactele din Epoca Bronzului, deoarece China nu dezvoltase încă tehnologia de topire a fierului. Aceasta i-a determinat pe cercetători să concluzioneze că acest artefact, denumit K7QW-TIE-1, a fost realizat din fier meteoric.

Acest lucru plasează securea într-o companie rară. Deși obiecte din fier meteoric au fost găsite în întreaga lume, K7QW-TIE-1 este unul dintre cele doar 13 obiecte din fier meteoric găsite vreodată în China. În timp ce cel mai vechi dintre aceste 13 este un cuțit găsit într-un cimitir din Xinjiang, datat în jurul anului 3000 î.Hr., K7QW-TIE-1 deține distincția de a fi cel mai vechi astfel de obiect găsit în sud-vestul Chinei.

Starea de „vârstnicie" a acestor două obiecte nu este singura asemănare pe care o au. În timp ce celelalte 11 artefacte au fost realizate dintr-o combinație de fier și bronz, doar cuțitul și această secure sunt obiecte monometalice, adică realizate exclusiv din acest fier meteoric.

Studiul notează că K7QW-TIE-1 „umple o lacună critică în înregistrările metalurgice ale regiunii," oferind o mai bună înțelegere a utilizării fierului în Epoca Bronzului, în timp ce evidențiază tehnicile metalurgice distincte din sud-vestul Chinei, în contrast cu practicile din Câmpiile Centrale exemplificate de unele dintre celelalte obiecte din fier meteoric găsite. Ceea ce cercetătorii nu pot determina în prezent este exact pentru ce a fost folosit acest obiect asemănător cu o secure. Deși este complet posibil ca securea să fi fost pur și simplu un instrument practic, descoperirea acesteia într-o fosa sacrificială la situl Sanxingdui sugerează că instrumentul sau arma ar fi putut avea o semnificație ritualică, un rol sacru care a depășit orice scop practic.

Deși obiectul nu avea decorațiuni sau ornamente fizice care să denotă semnificație religioasă, metalul de origine cerească a fost folosit pentru a crea obiecte rituale în Egiptul antic și Anatolia, așa că nu ar fi nerezonabil să concluzionăm că proveniența cerească a metalului ar fi putut motiva o gândire similară pentru ocupanții sitului Sanxingdui. Toporul din metal extraterestru ar fi putut fi folosit pentru a crea măștile de bronz fascinante care aveau clar o semnificație rituală în regiune, sau ar fi putut juca un rol în ritualuri proprii. Chiar dacă această nouă descoperire lărgește înțelegerea noastră asupra metalurgiei din Epoca Bronzului în sud-vestul Chinei, în același timp adâncește misterele mereu fascinante ale gropilor de sacrificiu de la Sanxingdui.