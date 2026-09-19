Timpul când Luna nu era pe cer: De ce istoria antică deține cheia captivitații noastre spirituale

Te-ai uitat vreodată la Lună și ai simțit o greutate inexplicabilă în piept? De parcă privești ceva frumos, dar profund, în mod inerent greșit? De ani de zile, am crezut că era doar un fundal poetic pentru cerul nostru nocturn. Dar cu cât sapi mai adânc în istoriile antice, cu atât îți dai seama că este ceva mult mai sinistru.

Luna - conform mai multor scrieri antice sumeriene - nu este un satelit natural. Este un diagnostic metafizic al condiției noastre exacte-o infrastructură cosmică artificială instalată de forțe străine pentru a ne antrena într-o masivă „ferma de loosh." Gândește-te la asta. Înainte de a fi adusă aici, culturile antice din întreaga lume - de la arcadienii greci la triburile indigene din Africa și America de Sud - au înregistrat explicit o „epocă înainte de Lună."

Autori precum Democrit și Anaxagora au menționat că ar fi existat o epocă îndepărtată în care Pământul nu avea Lună pe cer. Tribul antic al pelasgilor se lăuda că strămoșii lor trăiseră pe Pământ înainte ca Luna să apară pe cer, motiv pentru care erau numiți proseleni (cei de dinaintea Lunii).

Ei descriu o epocă de aur în care cerul arăta complet diferit. Oceanele erau înspăimântător de liniștite și nemișcate pentru că nu exista atracția lunară. Umanitatea trăia într-o eră de conexiune spirituală neîngrădită, operând în zile mai rapide cu o conștiință pură, nemanipulată. Reîncarnarea nu era un capcană automată; forța noastră vitală ne aparținea, iar nicio suflet nu putea fi reciclat în această matrice fizică fără consimțământ absolut.

Dar apoi, a fost „instalată." Tradițiile antice Zulu o numesc literalmente o sferă goală, adusă aici ca un ou. Când a sosit, atracția sa gravitațională bruscă și violentă a distrus echilibrul planetei. A dislocat oceanele, a declanșat inundațiile globale masive înregistrate în fiecare mitologie antică și, practic, a scos Pământul de pe axa sa. Odată cu ea a venit matricea în care suntem prizonieri astăzi. A introdus cușca dură a timpului liniar, manipularea genetică, fluxurile emoționale intense și biologia dictată de ciclurile lunare.

Nu doar că trăim aici; suntem recoltați. Viața organică de pe Pământ a fost redusă la un acumulator colossal de energie destinat să hrănească vârful în expansiune al acestei ramuri cosmice. Totul-oameni, animale, plante-este folosit ca hrană pentru Lună. La moarte, energia noastră vitală este atrasă către acel corp lunar ca niște așchii de fier către un magnet. Ne prinde într-o stare de somn mecanic, o parodie a adevăratei ființe, forțându-ne să revenim în ciclu din nou și din nou.

Aceasta este „Legea Generală" concepută pentru a menține conștiința noastră într-un somn profund, astfel încât schimbul de energie să rămână perfect stabil. Odată ce vezi barele cuștii, nu le mai poți ignora. "Adevărata eliberare înseamnă să ne eliberăm de gravitația Lunii. Trebuie să ne trezim. Trebuie să construim conștient un vehicul superior de conștientizare în interiorul nostru - ceva atât de puternic încât, atunci când va veni momentul, să poată rezista acelei atracții magnetice și să se elibereze în sfârșit.", spuneau anticii.