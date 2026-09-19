Cipul cerebral Neuralink transformă vorbirea mentală în cuvinte reale audibile de interlocutori

Compania de cipuri cerebrale polarizantă a lui Elon Musk a împărtășit un clip uluitor despre progresele făcute pe frontul tehnologic. Un mesaj format din trei cuvinte a oferit o altă privire uluitoare asupra direcției în care se îndreaptă tehnologia creier-computer.

„Te iubesc," spune o voce sintetică într-un videoclip de 23 de secunde postat de Neuralink, compania lui Elon Musk, sub titlul: „O surpriză frumoasă". Înregistrarea video arată un participant neidentificat la studiu folosind implantul cerebral Neuralink pentru a comunica mesajul. Clipul urmează unei demonstrații mai detaliate pe care Neuralink a lansat-o în martie, implicând un alt participant identificat doar ca Kenneth.

Înregistrarea video arată un participant neidentificat la studiu folosind implantul cerebral Neuralink pentru a comunica mesajul.

Kenneth a fost diagnosticat cu boala neuronului motor (MND), cunoscută sub numele de ALS în SUA, în 2024 și a pierdut treptat capacitatea de a vorbi. Neuralink a declarat că el a devenit al doilea participant implantat pentru programul său VOICE în ianuarie.

„Iată-ne." „Vorbesc cu tine cu mintea mea," a spus el în timpul demonstrației. Studiul VOICE al Neuralink examinează dacă implantul său wireless N1 poate traduce semnalele asociate cu vorbirea intenționată în text sau cuvinte audibile. Dispozitivul folosește fire de electrozi foarte mici plasate în creier pentru a înregistra activitatea neuronală, pe care software-ul de decodare încearcă apoi să o interpreteze.

Contrar a ceea ce ar putea gândi unii când aud cuvântul „cip cerebral", procesul este foarte diferit de citirea indiscriminată a gândurilor private ale cuiva. Sistemele actuale necesită ca utilizatorii să efectueze în mod deliberat o acțiune mentală antrenată, cum ar fi încercarea de a vorbi, imaginarea mișcărilor degetelor sau gândirea la mișcarea unui cursor. Nu pot pur și simplu să răsfoiască amintirile sau să transmită fiecare gând rătăcit care îi trece prin minte unei persoane. Cel puțin nu încă.

Conceptul de a traduce tiparele cerebrale în vorbire nu este complet nou, dar progresele recente în inteligența artificială pătrund acum rapid în acest domeniu. Cercetătorii de la Universitatea din California, San Francisco (UCSF), au tradus pentru prima dată activitatea cerebrală în propoziții în 2021. O echipă de la Universitatea Stanford din SUA, în California, a atins ulterior 62 de cuvinte pe minut cu un participant care avea MND în 2023. În timp ce UCSF a dezvoltat text generat, vorbire sintetică și mișcări faciale printr-un avatar digital.

Cercetătorii au demonstrat decodificarea în timp real a discursului interior imaginat deliberat în 2025, deși acuratețea a rămas inconsistentă, iar experimentele au implicat doar câțiva participanți. Contribuția Neuralink la frontieră este încercarea de a transforma progresul din laborator într-un dispozitiv compact și fără fir pe care oamenii să îl poată folosi regulat.

Domnul Musk a descris munca medicală a companiei ca fiind „restaurarea vorbirii", dar ambițiile sale se extind mult mai departe. El a prezis în mod repetat că implanturile cerebrale ar putea, în cele din urmă, să permită oamenilor să schimbe concepte fără a vorbi sau a tasta.

„Am putea de fapt să trimitem gândul adevărat," a spus el în timpul unei prezentări Neuralink în 2020, descriind o formă viitoare de telepatie conceptuală. „Presupunem că ar fi consensual, pentru că cu siguranță nu vrei ca doar oamenii, știi tu, să trimită lucruri în creierul tău fără consimțământul tău."

Pentru persoanele care trăiesc cu paralizie, accident vascular cerebral sau boli degenerative, potențialul este absolut uriaș. Dar tehnologia încă prezintă un amestec deranjant de riscuri medicale și etice.

Implanturile cerebrale necesită intervenție chirurgicală, aducând riscuri precum infecții, sângerări și crize convulsive. Electrozii lor trebuie să continue să funcționeze pe măsură ce țesutul cerebral se schimbă în jurul lor, în timp ce bateriile, conexiunile wireless și software-ul trebuie să rămână fiabile timp de ani de zile. Și apoi ai problema evidentă a datelor.

Comisia Australiană pentru Drepturile Omului a avertizat că informațiile colectate prin neurotehnologie prezintă un „risc semnificativ pentru intimitate". Examinarea sa a 30 de companii de neurotehnologie pentru consumatori a constatat că 24 aveau politici care le-ar permite în mod potențial să vândă datele neuronale ale utilizatorilor.

Acea studiu nu a acoperit implantul clinic al Neuralink, dar subliniază de ce reglementările trebuie să apară înainte ca interfețele cerebrale pentru consumatori să inunde piața. În starea lor actuală, dispozitivele Neuralink nu pot garanta siguranța participanților sau rezultatele viitoare.