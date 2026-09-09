Elon Musk i-a spus fostei iubite că are nevoie de „o legiune de copii înainte de războiul civil"

Elon Musk provoacă „deliberat diviziune" prin intermediul platformei sale de socializare X, iar consecințele pot fi catastrofale în lipsa reglementărilor, a avertizat mama unuia dintre cei 14 copii confirmați ai celui mai bogat om din lume, potrivit The Guardian.

În „Musk", un nou documentar realizat de regizorul veteran Alex Gibney, fosta influenceriță a mișcării MAGA, Ashley St Clair, afirmă că Musk i-a spus într-un mesaj text că dorea să aibă un copil cu ea deoarece avea nevoie de „o legiune de copii înainte de războiul civil".

Cuplul a avut un fiu în 2024, dar s-a separat de atunci. St Clair afirmă că echipa lui Musk i-a oferit o sumă forfetară de 40 de milioane de dolari și o indemnizație lunară de 100.000 de dolari în schimbul semnării unui acord de confidențialitate, dar a retras oferta după ce ea a refuzat să-l semneze.

Întrebată la premiera documentarului de la Festivalul de Film de la Veneția dacă fostul ei partener se temea doar de un război civil sau încerca în mod activ să-l incite, St Clair a spus: „Orice ar fi, ceea ce face el cu această platformă de pe X nu poate fi ignorat, pentru că el alimentează flăcări care nu există în lumea reală."

„El creează ceva care produce efecte în lumea reală prin toate aceste postări de pe X", a spus fosta susținătoare a lui Trump, care a mai afirmat că acum regretă fostul său activism politic. „Cred cu adevărat că el provoacă o divizare deliberată care ar putea fi catastrofală dacă nu este reglementată sau ținută sub control."

De când a achiziționat site-ul cunoscut anterior sub numele de Twitter, în 2022, Musk a folosit platforma pentru a-și amplifica opiniile politice personale. Luni, el a sărbătorit rezultatul puternic obținut de partidul de extremă dreapta din Germania, Alternative für Deutschland, la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, scriind „Bravo!" ca răspuns la felicitările adresate co-liderului partidului de extremă dreapta Alice Weidel.

Regizorul Gibney a afirmat că preocuparea lui Musk pentru colapsul civilizației își are probabil rădăcinile în copilăria sa petrecută în Africa de Sud.

„A avut o copilărie foarte dificilă și traumatică", a spus Gibney la Veneția. „Într-o anumită măsură, el proiectează acum acea traumă asupra noastră, a celorlalți, dacă ar fi să psihanalizez situația."

Documentarul de patru ore, pe care Gibney l-a filmat pe parcursul a trei ani, conturează un portret cuprinzător al ascensiunii lui Musk, de la un „tech bro" al unei start-up-uri de software la un antreprenor în inginerie care vinde rachete și mașini electrice, până la un adept al mișcării MAGA.

„Ceea ce am descoperit a fost că povestea lui Musk nu era o poveste tehnologică nouă", a spus Gibney. „Dar povestea lui este povestea unui vin vechi într-un butoi nou. Povestea lui se dovedește a fi povestea unui escroc, a unui speculator bursier. Averea și puterea lui provin din umflarea prețului acțiunilor."