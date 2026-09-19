SE PREGĂTEȘTE CEL MAI MARE RESET MONETAR DIN ISTORIE

Lumea financiară se pregătește pentru o schimbare de proporții istorice. Ne îndreptăm către un reset monetar complet, iar rezultatul ar putea fi o nouă monedă globală care să înlocuiască actualul sistem dominat de Dolar, posibil chiar începând cu 2029, cu certitudine până în 2032.

Rădăcina problemei nu este economică, ci geopolitică. Dolarul american, construit după Bretton Woods drept coloana vertebrală a comerțului mondial, a fost transformat tot mai des într-o armă politică, prin sancțiuni, înghețare de rezerve și excludere din sistemele de plăți internaționale precum SWIFT.

Această "arsenalizare" a monedei americane a oferit Washingtonului o influență fără precedent, dar are un preț... erodează încrederea globală în Dolar ca activ neutru și stabil. Semnalele care confirmă tendința sunt tot mai clare. Peste 60% din rezervele valutare mondiale sunt încă în Dolari, dar procentul stagnează, semn că alternativele câștigă teren.

Țări precum China, Rusia și membrii BRICS accelerează procesul de dedolarizare pentru a se proteja. Analiștii avertizează că folosirea excesivă a Dolarului ca armă ar putea duce la o fragmentare completă a sistemului economic global, cu efecte similare unei prăbușiri a arhitecturii comerciale internaționale construite după al Doilea Război Mondial.

Chiar oficiali americani au recunoscut recent public că statutul Dolarului ca cea mai puternică armă financiară ar putea deveni obsolet în doar câțiva ani. În încercarea de a folosi Dolarul ca instrument de presiune geopolitică, Statele Unite riscă să submineze exact fundația care le oferă această putere, statutul de monedă de rezervă globală.

Dacă tendința actuală continuă, tranziția către un nou sistem monetar internațional nu mai este o teorie de nișă, ci un scenariu tot mai posibil la nivel instituțional și financiar global. Cei care jură pe civilizația occidentală ar face bine să se pregătească pentru o mică surpriză.

Teoretic, într-o bună zi curentul se va întrerupe pur și simplu pentru ei. Vor petrece 2/3 luni în casă, ca în perioada plandemiei, izolați, deconectați de la lume și, se pare, și de la duș. Iar când se vor "trezi" din această pauză forțată, vor descoperi o realitate complet reconfigurată. Fără economii, fără proprietăți, fără drepturi, dar înarmați, în sfârșit, cu un portofel digital funcțional.

"Progresul", ca de obicei, vine cu mici compromisuri, mai ales pentru cei care nu știu să citească printre rânduri și nu se uită prea atent la ce semnează.

Mihai Mihale