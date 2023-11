Bill Gates finanțează defrișarea a 70 de milioane de acri de pădure pentru a reduce încălzirea globală

Bill Gates și alți investitori, speră că pot contribui la reducerea dioxidului de carbon din aer prin tăierea și îngroparea copacilor. Kodama a strâns peste 6 milioane de dolari de la fondul pentru climă al lui Bill Gates și de la alți investitori.

Pentru a realiza acest lucru, aceștia finanțează start-up-ul californian Kodama Systems, care intenționează să taie 70 de milioane de acri de păduri, în special în vestul Statelor Unite, în următorul deceniu. După ce taie copacii, Kodama plănuiește să-i îngroape, tot în numele reducerii încălzirii globale.

Ciclul carbonului

Următorul text din această secțiune este extras din enciclopedia National Geographic destinată copiilor cu vârste cuprinse între 10 și 13 ani:

Carbonul se află într-o stare de mișcare constantă dintr-un loc în altul. Acesta este stocat în ceea ce se numește rezervoare și se deplasează între aceste rezervoare printr-o varietate de procese, inclusiv fotosinteza, arderea combustibililor fosili și simpla eliberare a respirației din plămâni. Mișcarea carbonului de la un rezervor la altul este cunoscută sub numele de ciclul carbonului.

Carbonul poate fi stocat într-o varietate de rezervoare, inclusiv în plante și animale, motiv pentru care acestea sunt considerate forme de viață carbonice. Carbonul este folosit de plante pentru a construi frunze și tulpini, care sunt apoi digerate de animale și folosite pentru creșterea celulară.

În atmosferă, carbonul este stocat sub formă de gaze, cum ar fi dioxidul de carbon. De asemenea, este stocat în oceane, fiind capturat de multe tipuri de organisme marine. Unele organisme, cum ar fi scoicile sau coralii, folosesc carbonul pentru a forma cochilii și schelete.

Cea mai mare parte a carbonului de pe planetă este conținută în roci, minerale și alte sedimente îngropate sub suprafața planetei. Deoarece Pământul este un sistem închis, cantitatea de carbon de pe planetă nu se schimbă niciodată.

Ciclul carbonului este vital pentru viața pe Pământ. Natura tinde să mențină nivelurile de carbon echilibrate, ceea ce înseamnă că cantitatea de carbon eliberată în mod natural din rezervoare este egală cu cea absorbită în mod natural de rezervoare. Menținerea acestui echilibru al carbonului permite planetei să rămână ospitalieră pentru viață.

Bill Gates plănuiește să taie copaci

La sfârșitul lunii iulie, Forbes a primit sarcina de a promova cel mai recent plan al lui Gates de a distruge și de a capitaliza asupra lumii naturale în numele "schimbărilor climatice" într-un articol intitulat: "Chop Down Forests to Save the Planet? Poate că nu este atât de nebunesc pe cât pare".

Cel puțin Forbes a fost suficient de onest pentru a evidenția motivul pentru care articolul a fost publicat în capul de picătură: "Bill Gates și alți investitori pariază că Kodama Systems poate reduce dioxidul de carbon din aer prin tăierea și îngroparea copacilor. Acum, dacă Unchiul Sam ar fi de acord și cu creditele fiscale".

Nu după mult timp de la începutul articolului, Forbes face legătura între carbon și tranzacționarea creditelor de carbon și a compensațiilor de carbon:

Da, ideea convențională este de a planta copaci pentru a absorbi dioxidul de carbon din aer și de a vinde apoi credite corporațiilor, proprietarilor de avioane private și altora care au nevoie sau doresc să își compenseze emisiile. Dar oamenii de știință spun că și îngroparea copacilor poate reduce încălzirea globală - în special dacă acești copaci ar sfârși altfel prin a arde sau a se descompune, aruncând în aer carbonul stocat.