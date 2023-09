Bill Gates spune că el este "soluția" la schimbările climatice, așa că este în regulă să dețină patru avioane private VIDEO

Bill Gates are dreptul de a zbura în jurul lumii cu avioane private, în timp ce oamenii normali sunt forțați să trăiască în orașe de 15 minute fără libertate de deplasare.

Bill Gates însuși, care a declarat pentru BBC că face mult mai mult decât oricine altcineva pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. Gates a susținut că, deoarece continuă să "cheltuiască miliarde de dolari" pentru activismul în domeniul schimbărilor climatice, amprenta sa de carbon nu reprezintă o problemă.

"Ar trebui să stau acasă și să nu vin în Kenya să învăț despre agricultură și malarie?". a declarat Gates în interviul acordat lui Amol Rajan.

"Mă simt confortabil cu ideea că nu numai că nu fac parte din problemă plătind pentru compensații, dar și prin miliardele pe care le cheltuiește grupul meu Breakthrough Energy Group, că fac parte din soluție", a adăugat Gates. Urmăriți:

La începutul acestui an, Gates a zburat prin Australia la bordul avionului său privat de lux de 70 de milioane de dolari, ținând prelegeri oamenilor despre schimbările climatice și ordonându-le să nu mai zboare cu avioanele.

Gates, care a declarat că criza energetică este un lucru bun, deține nu mai puțin de PATRU avioane private cu un cost total de 194 de milioane de dolari.

Un studiu realizat de profesorul de economie de la Universitatea Linnaeus, Stefan Gössling, a constatat că Gates a parcurs peste 213.000 de mile cu 59 de zboruri cu jet privat numai în 2017.

Gates a emis aproximativ 1.760 de tone de emisii de dioxid de carbon, de peste o sută de ori mai mult decât emisiile pe cap de locuitor din Statele Unite, potrivit datelor Băncii Mondiale.

În altă parte, în timpul interviului construit cu grijă, Gates s-a declarat surprins de faptul că a fost vizat de "teoreticienii conspirației" pentru că a promovat vaccinurile în timpul pandemiei.

În timp ce interviul BBC a fost aranjat astfel încât să pară că Gates a fost provocat sau interogat, acesta nu a fost întrebat despre prietenia sa strânsă cu pedofilul de elită Jeffrey Epstein.

NEW: A BBC reporter asked Bill Gates directly why his climate activism should be taken seriously, as he continues to fly private all over the world:



Gates tried to assure the reporter that, despite his private jet usage, he is not part of the problem, he’s part of the solution. pic.twitter.com/U6f8Ymcp4l