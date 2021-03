Boala care aşteaptă după blocuri. Medicii avertizează: Vom avea 1,4 milioane de decese în plus!

Frica de coronavirus şi de alte boli pe care le pot lua din spitale îi face pe românii care suferă de tuberculoză să amâne vizita la medic. Specialiştii avertizează că numărul deceselor ar putea creşte.

Numărul oficial de pacienţi cu tuberculoză este în scădere în ultimul an, dar aceasta nu este deloc o veste bună. Medicii spun că aceste cifre se datorează fricii oamenilor de spitale şi de coronavirus, iar românii nu se mai prezintă la medic pentru alte boli, care pot fi la fel de periculoase.

„În ultimul an situaţia este aparent bună, în sensul că a scăzut enorm numărul cazurilor de tuberculoză depistate. Este un fals mesaj pozitiv, de fapt este vorba de o neprezentare a pacienţilor către serviciile medicale ambulatorii. Pacienţii se tem în momentul de faţă că ducându-se la doctor, vor fi descoperiţi cu Covid, pentru că acum asta este grija tuturor, şi în al doilea rând că pot să capete în unităţile acestea infecţia Sars-CoV2. În următorii 5 ani, dacă nu controlăm acum tuberculoza vom avea 6,3 milioane de cazuri noi de tuberculoză în plus faţă de cele pe care le avem acum, adică 10 milioane şi vom avea în plus 1,4 milioane de decese, deci e o chestie serioasă. Trebuie să ne gândim la noi, să ne gândim la copiii noştri şi să ne gândim în general la comunitate pentru că trăim între oameni", arată dr. Adriana Arbore, şef Ambulatoriu la Spitalul de Pneumoftiziologie Iaşi.

Medicii spun că întâlnesc frecvent pacienţi care sunt depistaţi cu tuberculoză şi COVID în acelaşi timp. În astfel de cazuri, tratamentul este unul mai complex.

„Am întâlnit şi aşa, am întâlnit şi aşa, adică şi pacienţi cunoscuţi cu tuberculoză veniţi pentru screening sau pentru tratament pe care i-am depistat pozitiv pentru coronavirus sau pacienţi cu tuberculoză care au venit la spital pentru că se simt rău, au pus pe baza tuberculozei şi i-am depistat pozitiv pentru Covid. Şi invers, pacienţi pozitivi, testaţi PCR pozitivi care la investigaţiile radiologice s-au dovedit a avea tuberculoză. Acum, nu sunt foarte mulţi bolnavi în această situaţie dar există şi această posibilitate", a declarat Radu Crişan Dabija, manager la Spitalul de Pneumoftiziologie din Iaşi.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a elaborat un program de lucru pentru perioada 2019-2023, în vederea eliminării tuberculozei, care vizează două obiective majore: 40 milioane de persoane cu tuberculoză să primească asistenţă medicală de specialitate, inclusiv 3,5 milioane de copii şi 1,5 milioane de persoane cu tuberculoză rezistentă la medicamente şi cel puţin 30 de milioane de persoane să beneficieze de servicii de prevenire a tuberculozei în perioada 2018-2022.