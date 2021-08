Boala gravă pe litoralul din România. Turistii acuza ca e de la apa marii infestata cu fecale din canalizari ilegale

Zeci de turişti ajung în ultima perioadă în spitalele din Constanţa din cauza unei boli grave de sezon. Simptomele sunt cele ale unei viroze digestive, iar boala este foarte contagioasă. Cei mai afectați sunt copiii, iar specialiștii spun că este vorba despre o enterocolită foarte contagioasă.

Pericolele sunt atât în nisipul în care se joacă copii, cât și în apa mării. Unii oameni care au suferit de această afecțiune acuză că apa mării ar fi infestată în stațiunile mari de pe litoralul românesc cu fecalele deversate din instalațiile de canalizare. În sezonul estival sute de turiști ajung să fie diagnosticați săptămânal la Constanța cu această afecțiune și zeci dintre aceștia necesită internare la spital.

Enterocolita este o afecţiune a tractului digestiv. Afectează intestinul subţire şi intestinul gros, fiind determinată de infecţii diverse, în principal de bacterii sau virusuri, dar şi de paraziţi sau ciuperci. Principalele manifestări ale bolii sunt scaunele moi, apoase, care în funcţie de agentul patogen pot fi numeroase, ajungând chiar pana la 20 scaune/zi, greaţa şi vărsăturile, dureri abdominale difuze (de cele mai multe ori sub forma de crampe), dar şi manifestări extra-digestive cum ar fi: febra şi frisonul, cefaleea, semne de deshidratare - sete, uscăciunea mucoasei bucale, scăderea tensiunii arteriale, ameţeli şi, nu în ultimul rând, alterarea stării generale.

Este necesar un consum mare de lichide (ceai, apă plată, zeamă de orez, supă de morcovi), putându-se apela în unele cazuri chiar şi la săruri de rehidratare, sau la hidratare intravenoasă cu soluţii perfuzabile.

Pentru scaunele moi se folosesc antidiareice, pentru calmarea durerilor abdominale se pot utiliza antispastice, vărsăturile pot fi combătute cu prokinetice. Atenţie la tratamentul cu antibiotice! Acestea trebuie folosite doar în cazul enterocolitelor bacteriene. Enterocolita provocată de virusuri nu răspunde la tratamentul antibiotic, de cele mai multe ori este o boală autolimitantă. În plus, utilizarea neraţionala a antibioticelor duce la perturbarea microbiotei intestinale sau determină selecţionarea unor tulpini microbiene rezistente la antibiotice.

Enterocolita este o boală în care agenţii infecţioşi pătrund în organism pe cale orală, de aceea sfatul medicului este să se respecte normele de igienă personală. Atunci când spălatul cu apă şi săpun nu este posibil, folosirea soluţiilor dezinfectante pentru mâini este o alternativa bună. Copiii trebuie supravegheaţi foarte atent când se joacă în mare şi pe nisip. Aveţi foarte mare grijă de unde cumpăraţi şi consumaţi alimente.

Situația provoacă îngrijorare pe grupurile de pe Facebook. Unii părinți cer sfaturi, alții povestesc prin ce au trecut:

"Nu recomand să mergeți în Mamaia Nord. Am fost acolo, abia ieri ne-am întors și toți cei 3 copii au luat virusul. Am fost la spitalul din Năvodari și într-adevăr chiar e o problemă. Sunt cazuri zilnic, mai ales în rândul copiilor."

"În singurii 2 ani când am fost cu copiii pe litoral în România, au avut amândoi eneterocolită. În al doilea an, am ajuns cu copilul la urgențe. De atunci nu am mai fost niciodată la mare în România și nici nu voi mai merge."

"Noi ne întoarcem acum din Mamaia Nord cu 2 copii de 5 și 3 ani, ambii cu aceleași simptome: vărsături, greață, febră. Din păcate, medicii de la Clinica Regina Maria-Delfinariu ne-au trimis acasă fără niciun tratament, farmaciile sunt goale, așa că ne-am anulat concediul și mergem la urgență în București."

"Și noi din Venus ne-am întors cu aceeași problemă. Cel mic (6 ani a vomat de marți) cel mare 13 ani, acum când am ajuns acasă. Menționez că am respectat reguli de igienă, de masă, de soare."

"Se ia din apa mării, în ultimii ani cam prin luna august mereu a fost, mulți confundă apa mării cu wc din păcate."

"Noi am avut acum o săptămână, atât adulții, cât și copiii. Nu am mâncat/băut nici pe plajă și nici la restaurant, am închiriat apartament și am gătit, iar la plajă am stat între orele 07:00-11:00 apoi de la ora 17/18."

"Pe ambulanță nu aveau medici, la judetean la Constanța era plin de copii cu aceeași problemă, așa că am mers în Năvodari, unde este o aripă a spitalului județean, să le facă o injecție cu metoclopramid ca să le putem opri vărsăturile. La farmacie mai erau vreo 9-10 părinți cu aceeași problemă."