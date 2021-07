Boala nemiloasa de care sufera Benone Sinulescu. Pandemia si izolarea au agravat starea sa de sanatate

Conform unor informatii furnizate de apropiati ai sai, indragitul cantaret de muzica populara Benone Sinulescu sufera de o boala nemiloasa care nu are remediu medical dar, in afara de aceasta, are si alte probleme grave de sanatate.

Starea artistului , care sufera de Alzheimer,s-a agravat in urma cu un an, la inceput de pandemie. A stat izolat, fara sa fie vazut de un specialist. De cativa ani, Benone Sinulescu s-a retras in localitatea Barzava, din Arad, in casa parinteasca a sotiei. Si-a facut chiar si testamentul in care a scris ca ii lasa toate bunurile acesteia. Impresarul artistului, Ionut Pavel, sustine ca Benone Sinulescu a fost gasit inconstient in casa, joi seara, dupa ce anterior cazuse prin curte de cateva ori.

"Cand, in sfarsit, in urma cu ceva timp, dupa izolarea din pandemie, a fost intr-o stare mai grava, a fost dus la unul dintre cei mai buni medici din Timisoara. A spus ca trebuie operat pentru ca el avea artera carotida infundata si i-a schimbat medicatia.", declara impresarul lui Benone Sinulescu, care mai acuza familia ca nu l-a dus de urgenta la spital, pentru investigatii, ci l-a internat intr-un centru de ingrijiri paliative. Abia sambata, artistul in varsta de 84 de ani, a fost dus la spital.