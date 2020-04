Bulgaria face pasul spre zona euro in plina criza COVID-19: Ce face Romania in directia trecerii la moneda europeana

Bulgaria a anuntat ca va mentine obiectivul de a adera la ERM II pana la finele lunii aprilie 2020, obiectiv fixat inca din octombrie 2019.

ERM II (Exchange Rate Mecanism in lb. engleaza) este anticamera adoptarii monedei unice europene, in care un stat trebuie sa dovedeasca stabilitatea necesara a cursului de schimb (+/-15%) pe o perioada de minim doi ani, inainte de a putea adopta euro.

Premierul Boiko Borisov a argumentat decizia prin oportunitatile care apar pentru relansarea economica dupa ce criza generata de pandemia de coronavirus va trece.

"Cei care sunt in zona euro, sau in anticamera, vor avea la dispozitie miliarde de euro pentru relansare. Cei care nu sunt vor trebui sa contracteze datorii la dobanzi ridicate", a spus el.

Romania a anuntat si ea, in mai multe randuri, intentia de a adopta euro (cel mai recent Cabinetul Dancila vehicula anul 2024), dar in prezent nu mai indeplineste integral criteriile economice impuse la Maastricht. Spre deosebire noi, bulgarii le-au atins in 2012 (Romania in 2014) si le-au pastrat de atunci.

Infografic - Situatia in raport cu adoptarea euro

Noi am pierdut pe drum trei conditii, privind dobanzile pe termen lung (2017), inflatia (2018), si, mai recent, deficitul bugetar (2019). Singurul criteriu indeplinit este mai degraba o mostenire din epoca socialista, ponderea datoriei publice in PIB. Dar "lucram" la acesta si in absenta COVID-ului (proiectia CE pe baza datelor de anul trecut ne scotea in afara lui prin 2025).

De retinut, strategia noastra de trecere la euro prevedea trei scenarii, in care nivelul minim al PIB/locuitor la paritatea puterilor de cumparare standard (pps, ajustat cu nivelul preturilor, pentru ca la valori nominale in euro suntem mult mai jos) era de minim 70% din media UE in varianta optimista, 75% in varianta medie si 80% in varianta prudenta.

Daca Bulgaria va face si i se va accepta acest pas (mai trebuie sa vrea si statele din zona euro, nu numai cel care depune cererea), in termenii anticipati, adica prin 2023, atunci ar urma sa asistam la un experiment interesant, deoarece va fi o aderare la cel mai scazut nivel al PIB/locuitor inregistrat vreodata.

indicatori economici comparativi.