Când va fi prima zi fără decese provocate de COVID-19 în România. Calculele unor cercetători din Statele Unite

Institutul pentru Măsurători şi Evaluare în domeniul Sănătăţii (IHME) din cadrul Universităţii Washington a publicat mai multe modele matematice cu previziuni despre evoluţia COVID-19 la nivel mondial. Printre calcule se arată şi estimarea primei zi din România în care nu va fi înregistrat niciun deces pe urma COVID-19.

Potrivit calculelor, prima zi fără decese din cauza COVID-19 în România va fi pe 8 mai.

Totodată, IHMS mai prezice că numărul total de decese în ţara noastră va fi de 804, conform proiecţiilor până la 4 august 2020.

„Iniţial ni s-a solicitat să dezvoltăm modele de către colegii noştri de la University of Washington School of Medicine, pentru a-i ajuta să îşi planifice reacţia. Pe măsură ce sistemul medical din SUA, dar şi alte guverne ne-au cerut ajutorul pentru a determina dacă au abilitatea să îşi îngrijească pacienţii, am reuşit să realizăm un instrument de predicţie la nivel naţional. Aceste previziuni au fost realizate pentru a le oferi spitalelor, angajaţilor din sistemul de sănătate, factorilor politici de decizie şi publcului informaţii cruciale despre presiunea pe care COVID-19 o va pune asupra capacităţilor şi resurselor spitaliceşti, astfel încât să se organizeze cât mai eficient", a declarat oficiali de la IHME.

Potrivit aceloraşi estimări, 11 aprilie va fi data la care resursele medicale vor avea cel mai mare grad de solicitare.

Potrivit site-ului educatieprivata.ro, The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) este un centru independent de cercetare în domeniul sănătăţii publice, care funcţionează sub autoritatea UW Medicine, în cadrul Universităţii Washington. IHME oferă măsurători riguroase în legătură cu problemele de sănătate cele mai importante la nivel mondial şi evaluează strategiile folosite în abrdarea acestora.