California: Un angajat Starbucks a strans un "bacsis" de peste 60.000 de dolari dupa ce a refuzat sa serveasca o clienta fara masca

Un angajat Starbucks din San Diego, in California, Lenin Gutierrez, care a refuzat luni sa serveasca o clienta, Amber Lynn Gilles, care nu purta masca si care l-a fotografiat si a postat imaginea pe Facebook, a strans un "bacsis" de peste 60.000 de dolari de atunci, relateaza The Huffington Post.

"Iata-l pe Lenin de la Starbucks care a refuzat sa ma serveasca pentru ca nu purtam masca. Data viitoare voi astepta politistii si voi aduce scutire medicala", a scris ea furioasa pe reteaua de socializare.

Dupa cateva ore, mesajul pe care l-a postat s-a intors impotriva sa. Multi navigatori i-au luat apararea vanzatorului. Unii i-au atribuit clientei numele "Karen", folosit pentru a desemna o femeie alba care face remarci nepotrivite.

"Eu nu-l condamn pe baiatul de dupa tejghea. Trebuie sa urmeze regulile care-i sunt impuse de angajator", comenteaza cineva. "Nu exista niciun motiv sa fie umilit public un baiat care incearca sa munceasca la fel ca in orice alta zi", scrie o navigatoare pe Internet.

Mesajul postat de Amber Lynn Gilles a fost repostat de peste 40.000 de ori, pana cand un barbat, Matt Cowan, il gaseste si propune sa se stranga un fond pe site-ul GoFundMe care sa reprezinte un "bacsis" pentru tanar.

"Am stabilit bacsisul la 1.000 de dolari, crezand ca vom avea noroc daca ajungem la 250. Cand am ajuns la 100 de dolari, am fost depasit", a declarat Matt Cowan la Matt Cowan, citat de Washington Post (WP).

De la incident, la 22 iunie, s-au strans peste 60.000 de dolari (53.000 de euro), de la peste 5.000 de persoane.

Cu aceasta suma, tanarul vrea sa-si implineasca visul de a deveni dansator si a lansa un program de dans, a declarat el pentru Newskeek.

Intr-o postare pe Facebook, Lenin a tinut sa le multumeasca tuturor celor care l-au sustinut, povestind ceea ce s-a intamplat.

"Am intrebat-o daca are masca si mi-a spus ca nu are nevoie. I-am aratat recomandarile destinate clientilor, care prevad obligatia sa poarte masca. Ea s-a enervat si a inceput sa nu se simta in largul ei. A plecat, iar apoi s-a intors si m-a intrebat cum ma cheama. I-am spus ca ma cheama Lenin, mi-a facut poza si mi-a spus ca are sa contacteze sediul social al Starbucks", povesteste el.

Lui Amber Lynn Gilles nu i-a placut fondul destinat lui Lenin.

Intr-o inregistrare video publicata pe retele de socializare, ea spune ca a primit amenintari cu moartea. "Eu nu l-am amenintat, am indemnat sa i se denunte faptele. Nu l-am amenintat si am primit amenintari cu moartea, mii, este foarte infricosator", declara ea.

Potrivit NBC San Diego, Amber ar fi cerut o parte a acestui fond colectat si ar intentiona sa-l dea in judecata pe cel care l-a deschis, pe care-l acuza de defaimare.

In contextul in care povestea lui Lenin a luat amploare in comitatul San Diego, un reprezentant al marcii a tinut sa se exprime cuprivire la gestul lui Lenin.

"Cerem respectuos clientilor sa urmeze protocoalele de securitate si distantare sociala recomandate de oficiali din domeniul sanatatii publice, inclusiv purtarea unei masti faciale in timpul vizitei in magazinele noastre", a declarat el la KGTV.