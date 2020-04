Calin Georgescu: "Este pandemia fricii si a prostiei. Statul a devenit cel mai mare dusman al cetatenilor!"

O extraordinara editie a emisiunii "Cafeneaua Politica" realizata de experimentatul jurnalist si realizator de televiziune Horia Alexandrescu, la Canal 33, cu Calin Georgescu, consultant internațional pe probleme de dezvoltare durabil, membru al Clubului de la Roma.

"Aceasta pandemie este a fricii si a prostiei. Cand inoculezi asta in mintea oamenilor e foarte greu s-o scoti de acolo. Asa au tinut sub control populatia toate statele sclavagiste." (...) "Epidemia e controlata de legaturi si structuri internationale care conduc lumea. Vorbim de ceea ce se numeste deep state, iar cel putin acum are doua componente: sistemul financiar bancare si Big Pharma. O mare criza cum este si aceasta conduce la mari averi. (...) Statul astazi a devenit cel mai mare dusman al cetatenilor", a spus Calin Georgescu ince din debutul emisiunii.

EMISIUNEA INTEGRAL AICI: