Campioana a Romaniei violata si batuta la varsta de 6 ani. "Il rugam cu toata puterea mea sa ma lase. A fost tortura"

Ramona Erturk este din Constanta si a fost violata de un necunoscut, pe vremea cand era un copil. Campioana nationala la fitness, ea este acum instructor la acest sport si ii ajuta pe oameni sa aiba un corp sanatos. Ramona nu a uitat insa copilaria sa, una presarata cu momente incredibile.

Ea a facut dezvaluiri socante: "Am avut un semi-viol, a fost o poveste peste care am trecut foarte greu. Aveam 6 ani. Veneam de la gradinita, ma duceam acasa. Si, cand eram in parc, il simteam in ceafa. Era cineva care ma tot urmarea. Eu, in mintea mea de copil, nu am dat importanta. La un moment dat m-a abordat, m-a intrebat unde este discoteca din orasul nostru. M-a facut sa il duc foarte aproape de locul respectiv. Pe faleza nu era nimeni. Practic am fost batuta cateva ore in sir, m-a trantit cu capul de zid.

A fost o tortura si il rugam cu toata puterea mea sa ma lase. Pur si simplu mi se derula o teroare, efectiv o teroare, simteam ca nu o sa mai trec de momentul ala. Plangeam atat de tare, tin minte ca timpul se termina acolo. Am avut niste trairi greu de digerat pentru un copil. Cosmarul s-a terminat cand si-a terminat treaba. M-a luat de mana, incerca sa fie cat mai amabil, ca si cand nimic nu s-ar fi intamplat. Am plans luni intregi. Psihologii mei erau parintii mei. Toate fetele care trec prin asta au nevoie de asa ceva. Nu a fost inchis, se afla in libertate. L-am reintalnit peste ani de zile, nu a fost ok", a povestit Ramona.