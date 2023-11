Cartea care va arunca-n aer scena politicii românesti: "Toate amantele Presedintelui"

Marti, 14 noiembrie 2023, la Clubul Diplomatilor se lanseaza o carte care va produce un veritabil cutremur in lumea politica românească: "Toate amantele presedintelui", scrisa de Eugen Serbanescu si Sorin Rosca Stanescu.

Cartea in sine este un experiment, in sensul ca este scrisa realmente ca un scenariu de film, familiarizand cititorul cu acest stil, anticipand faptul ca in curând va urma o ecranizare. De asemenea, este publicata atat in limba romana, cat si in engleza, ambele in acelasi exemplar, ceea ce ne duce cu gandul ca ecranizarea s-ar putea face direct la o casa de productie de peste hotare.

Cuprinsul este senzational si se referă la culisele politicii romanesti la varf. Cititorul se va intreba dupa ce o va parcurge cat adevar si cata fictiune sunt cuprinse in cele putin peste 200 de pagini care se citesc pe nerasuflate, autorii purtandu-ne printre scene voluptuoase, intrigi de palat, trădari ale serviciilor secrete, manipulari ale procuraturii, toate imbinate pe firul unei naratiuni politiste, a unei crime cu sange rece, o executie la comanda, o dovada compromitatoare.

Spunem ca va arunca-n aer scena politica deoarece protagonistii, fireste, cu nume schimbate, sunt usor de dedus in realitate. Publicul va avea multe surprize, dar la fel de multe le vor avea si apropiatii sau adversarii politici ai celor ce se vor recunoaste in personajele principale. Autorii nu spun nicio secunda ca ar fi vorba despre fapte reale, despre sursele de inspiratie, lasand cititorului aceasta placere.

O alta surpriza e ca Eugen Serbanescu si Sorin Rosca Stanescu invita la lansare pe oricine vrea sa vina, facand un eveniment cu usile deschise. Vor fi prezente personalitati ale politicii, media, culturii, ale filmului si din alte activitati conexe, ceea ce va face un eveniment nu numai cultural-politic ci si unul monden.