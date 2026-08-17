Cât timp economisește un șofer care depășește limita față de unu care circulă cu viteză legală. „Pe măsură ce viteza de deplasare se mărește și câmpul vizual de restrânge"

Un studiu făcut de cercetătorii de la Universitatea din Minnesota, care a analizat mii de deplasări, arată că un șofer care parcurge în medie 46 de kilometri pe zi câștigă doar 54 de secunde atunci când depășește viteza legală de deplasare.

Astfel că timpul câștigat este, în medie, de doar un minut la o călătorie de aproape 50 de kilometri. În schimb, fiecare kilometru parcurs peste limita legală, crește riscul unui accident rutier grav. La început, depășirea limitei de viteză pare să îi aducă un avantaj de timp șoferului care accelerează. Pe porțiunile libere, acesta câștigă câteva secunde. Doar că pe orice traseu pot apărea obstacole care schimbă rapid ritmul. Rezultatele au mai arătat că aproape jumătate dintre șoferii monitorizați au depășit viteza legală cel puțin o dată pe parcursul traseului. Și când au apăsat accelerația au încălcat legea aproape 12% din timpul petrecut la volan.

„Dacă suntem cumva distrași timpul de reacție poate să crească, de asemenea timpul de reacție e influențat și de oboseală. Pe măsură ce viteza de deplasare se mărește și câmpul vizual de restrânge. Ochiul vede obstacolul, trasmite informația creierului și abia apoi comanda creierului să schimbe pedala de pe accelerație pe franza, timp în care mașina nu stă. La 50 de km/ora distanță de frânare este între 8 și 12 m și apoi în funcție de viteză de deplasare, de masa mașinii, de tipul de carosabil, distanța aceasta crește", a declarat Ban Costel, instructor conducere defensivă. În ultimul an, la nivel național au fost amendați peste 830.000 de șoferi pentru depășirea vitezei legale.