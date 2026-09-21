Omul de afaceri păcălit de Călin Georgescu rupe tăcerea: Mă asigura că nu există probleme și mi-au dat ordine de plată falsificate

Omul de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, cel care a formulat în ianuarie 2024 plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de DIICOT în care este vizat Călin Georgescu, a transmis luni o declarație de presă în care susține că a pierdut 1,1 milioane de euro în urma unei finanțări promise, dar care nu s-ar fi concretizat.

Leu spune că l-a cunoscut pe Călin Georgescu în 2021 și că a avut încredere în acesta și în planurile de afaceri prezentate. Potrivit omului de afaceri, suma de 1,1 milioane de euro ar fi fost plătită drept garanție pentru obținerea unui împrumut extern de 6 milioane de euro.

„Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală", afirmă Răzvan Leu în declarația transmisă presei.

Acesta susține că finanțarea ar fi trebuit acordată de o companie financiară recomandată și garantată de Călin Georgescu și de partenerii săi de afaceri.

„Suma de 1.100.000 euro, depusă de mine drept garanție, nu mi-a mai fost restituită niciodată, deși Călin Georgescu m-a asigurat că nu există probleme și că trebuie să am răbdare", afirmă omul de afaceri.

Leu mai susține că, ulterior, i-ar fi fost transmise ordine de plată falsificate și alte documente care indicau că banii urmau să fie restituiți.

Declarația sa vine în aceeași zi în care DIICOT a făcut cinci percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Călin Georgescu a fost ridicat din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde au avut loc percheziții.

Potrivit DIICOT, ancheta vizează trei persoane, doi cetățeni români și un cetățean italian. Procurorii susțin că gruparea s-ar fi constituit în septembrie 2021 și că suspecții s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri care puteau facilita finanțări importante. Victima ar fi fost determinată să transfere peste un milion de euro drept garanție pentru obținerea unei finanțări de 6 milioane de euro. Ulterior, ar fi fost solicitată o garanție suplimentară, iar prejudiciul total ar fi depășit 1,1 milioane de euro.

Răzvan Leu afirmă că a încercat timp de mai mulți ani să își recupereze banii pe cale amiabilă, fără rezultat.

„Nu am niciun interes politic în această cauză. Este o chestiune strict de justiție și de recuperare a unui prejudiciu", transmite acesta.

Omul de afaceri spune că are încredere în ancheta DIICOT și că speră să își recupereze banii. Totodată, precizează că respectă prezumția de nevinovăție a tuturor persoanelor implicate și că nu va comenta probele din dosar pentru a nu afecta ancheta.

„Confirm că sunt persoana care a formulat, în ianuarie 2024, plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de DIICOT", mai spune Răzvan Leu.

În documentele prezentate anterior de Mediafax în legătură cu ancheta apar informații despre transferul celor 1,1 milioane de euro și despre legături între Ionel Rusen, Massimiliano Arena, MIGOM Bank și o facilitate de credit de 6 milioane de euro.