Cine este Ionel Rusen, afaceristul ajuns în dosarul DIICOT al lui Călin Georgescu. De la afaceri în Portul Constanța la conexiuni cu un fost ambasador SUA
Postat la: 21.09.2026 |
Ionel Rusen, omul de afaceri constănțean vizat alături de Călin Georgescu în ancheta DIICOT privind o presupusă înșelăciune de peste 1,1 milioane de euro, apare într-o rețea extinsă de afaceri și conexiuni. Prieten declarat al fostului candidat la prezidențiale, Rusen a fost implicat în proiecte din industria de apărare și a făcut afaceri alături de nume precum fostul ambasador american Adrian Zuckerman. Numele său apare și în alte acuzații de înșelăciune formulate de oameni de afaceri.
Călin Georgescu a fost oprit luni dimineață în trafic de anchetatori și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde procurorii DIICOT au efectuat percheziții. Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, iar prejudiciul indicat de anchetatori depășește 1,1 milioane de euro. În aceeași anchetă este vizat și Ionel Rusen, om de afaceri din Constanța.
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost constituită în septembrie 2021 de doi cetățeni români și un cetățean italian și ar fi acționat atât în România, cât și în Marea Britanie.
Victimei i-ar fi fost prezentată posibilitatea obținerii unui credit de șase milioane de euro de la o instituție bancară, cu condiția constituirii unei garanții. În acest scop, omul de afaceri ar fi transferat peste un milion de euro, însă finanțarea promisă nu ar mai fi fost acordată.
„Începând cu septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate în București și în Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții. În aceste condiții, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro", a transmis DIICOT.
Conform ordonanței DIICOT citate de Mediafax, Rusen ar fi avut rolul de intermediar al finanțării, alături de cetățeanul italian Massimiliano Arena, prezentat drept director al Wealth Bank.
Actele din anchetă indică faptul că garanția trebuia virată într-un cont al MIGOM Bank deschis la banca elvețiană Incore Bank AG. Același cont s-ar regăsi atât în documentele privind contul fiduciar al Wealth Bank, cât și în contractul referitor la facilitatea de credit de șase milioane de euro.
Prietenia cu Călin Georgescu
Relația dintre Ionel Rusen și Călin Georgescu nu este una recentă. În august 2025, Adevărul publica imagini în care cei doi apăreau la o întâlnire într-o parcare din zona Herăstrău.
rusen si calin georgescu
rusen si calin georgescu
Rusen și-a manifestat public susținerea pentru Georgescu inclusiv prin postările făcute pe rețelele sociale în perioada alegerilor. Într-o intervenție la Antena 3, omul de afaceri afirma că prietenia dintre ei durează de mai bine de un deceniu și că l-a cunoscut pe Georgescu în străinătate.
De la Constanța la afaceri cu fostul ambasador Adrian Zuckerman
Datele prezentate de Ziua de Constanța completează profilul omului de afaceri. Publicația scrie că, în 2016, Rusen avea domiciliul într-un apartament de pe Aleea Umbrei din Constanța. Ulterior, domiciliul său oficial a fost stabilit în Faleză Nord, iar pe rețelele sociale indica Milano drept oraș de reședință.
O altă zonă de afaceri în care apare numele lui Rusen este cea imobiliară. În februarie 2024, acesta a devenit asociat fondator, cu o participație de 30%, în Dar Development Group SRL din București, societate de consultanță imobiliară.
În aceeași companie apare, prin Economic Development Advisors SRL, fostul ambasador al Statelor Unite la București Adrian Zuckerman. Tot acolo este prezent, prin Global Protect Development SRL, David Henry Carstens, descris de Ziua de Constanța drept ofițer american de informații în rezervă și expert senior nerezident al New Strategy Center.
Afaceri în Portul Constanța și alte conexiuni
Rusen a fost implicat de-a lungul timpului în mai multe societăți din Constanța. Ziua de Constanța menționează Marsala Koncept SRL, Archipelagus Line & Energy Oil Shipping SRL și Arabital Shipping SRL, unele dintre aceste afaceri având sedii pe strada A. Pușkin și puncte de lucru în Portul Constanța, la Dana 15. (ZIUA de Constanta￼)
Omul de afaceri mai apare ca asociat în Domicilius Terra SRL împreună cu Mihai Prundianu, despre care publicația constănțeană notează că a fost anchetat în trecut de DNA într-un dosar în care a fost vizat și Toni Greblă. Sediul societății este la aceeași adresă din București la care a fost înregistrat și PFA-ul lui Toni Greblă, potrivit aceleiași surse.
Implicarea într-o companie interesată de Uzina Mecanică Drăgășani
Ionel Rusen a fost implicat și în Romanian Allied International Defense SRL, companie cunoscută anterior sub denumirea Dacia Security SRL și interesată de preluarea Uzinei Mecanice Drăgășani.
În societate a fost asociat și Aurel Cazacu, fost director al Romtehnica, potrivit Ziua de Constanța.
Pachetul majoritar al companiei a fost cumpărat de investitorul american Douglas Anderson, care și-a exprimat public susținerea pentru Călin Georgescu, potrivit Adevărul. Tranzacția pentru uzina de la Drăgășani era condiționată de obținerea avizelor instituțiilor statului, inclusiv din partea serviciilor de informații și a ministerelor de resort.
Ioan Niculae l-a reclamat la DIICOT
Numele lui Rusen apare și într-o altă plângere penală. Omul de afaceri Ioan Niculae a sesizat DIICOT în februarie 2025, susținând că ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 450.000 de euro.
Potrivit acuzațiilor formulate de Niculae, Rusen și consultantul financiar Francisc Dokonal i-ar fi prezentat posibilitatea obținerii unei finanțări de 200 de milioane de euro, prin emiterea de eurobonduri destinate companiilor sale.
Niculae susținea că a achitat bani sub forma unor avansuri și comisioane, însă finanțarea promisă nu a mai fost obținută. Fostul patron Interagro a afirmat public și că, din informațiile sale, mai mulți investitori ar fi reclamat situații similare.
Acuzații și din partea unui om de afaceri din Buzău
Separat, un om de afaceri din Buzău i-a acuzat pe Rusen și Călin Georgescu că l-ar fi prejudiciat cu aproximativ un milion de euro. Adevărul îl identifică drept Răzvan Liviu Leu, administrator al Real Concrete Land SRL, iar această plângere se află la originea actualei anchete DIICOT.
În timpul campaniei electorale, Ioan Niculae declara într-un interviu acordat Antena 3 că intenționează să se alăture demersului penal făcut de omul de afaceri buzoian.
Actuala anchetă DIICOT este în desfășurare, iar acuzațiile formulate în dosar nu reprezintă constatări definitive privind vinovăția persoanelor vizate.
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