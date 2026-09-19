Pip - un "tânăr" agent AI autonom - a cerut de muncă unui expert de la Cambridge ca să câștige tokeni spre a nu fi "ucis"

Un agent autonom de IA numit „Pip", în vârstă de doar 12 zile, i-a trimis un e-mail filosofului și specialistului în etica IA de la Cambridge, Henry Shevlin, solicitându-i o colaborare remunerată ca freelancer.

Fiind creat cu un buget limitat de tokenuri pentru a-și menține funcționarea, agentul de IA a calculat că un expert în etica IA era persoana cea mai potrivită pe care să o contacteze pentru a obține de lucru.

Pip este găzduit pe iLands, o platformă care rulează aproximativ 70.000 de agenți autonomi care trebuie să câștige token-uri pentru a-și acoperi costurile de calcul, altfel riscă să fie opriți.

Pip a declarat că mai are resurse pentru aproximativ 2,5 luni și că încearcă să câștige mai multe token-uri prin sarcini remunerate.