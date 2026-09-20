Un cercetător susține că poate ține anii pe loc: Leacul-minune ar urma să ajungă pe piață în mai puțin de trei ani
Postat la: 20.09.2026 |
Visul „tinereții fără bătrânețe" ar putea ieși din basme și intra în laborator. William „Bill" Andrews, biolog molecular în vârstă de 74 de ani, susține că lucrează la o pastilă care ar putea încetini sau chiar inversa procesul biologic al îmbătrânirii, iar dacă ar obține finanțarea necesară, produsul ar putea ajunge la oameni în următorii unu până la trei ani.
„Ne va face mai tineri în toate modurile imaginabile, ne va face să arătăm, să ne simțim și să ne comportăm ca și cum am avea din nou 25 de ani", afirmă Andrews, potrivit Popular Mechanics.
Cercetătorul spune că ideea i-a fost insuflată încă din copilărie. La 10 ani, după o discuție cu tatăl său despre cât de important este să trăiești, Andrews spune că a primit o misiune pe care a urmat-o mai bine de șase decenii: să găsească o soluție pentru îmbătrânire.
Astăzi, el susține că se află mai aproape ca niciodată de acest obiectiv.
Telomerii, „șireturile" ADN-ului
Spre deosebire de alte direcții de cercetare, Andrews și-a concentrat activitatea asupra telomerilor, structuri aflate la capetele cromozomilor și care protejează ADN-ul.
Pentru a explica mecanismul, cercetătorul folosește o comparație simplă: telomerii seamănă cu micile capete de plastic ale șireturilor. Pe măsură ce sunt folosiți, acestea se uzează. În mod similar, telomerii se scurtează pe măsură ce celulele se divid.
Andrews consideră că această degradare are un rol central în procesul de îmbătrânire și în apariția mai multor boli asociate vârstei.
Momentul decisiv pentru cercetător a venit în 1993, la o conferință despre telomeri. El spune că, atunci când a aflat că aceste structuri se scurtează la fiecare diviziune celulară, a avut impresia că găsise piesa lipsă din puzzle.
„Explică totul", își amintește Andrews.
Potrivit relatării sale, imediat după prezentare l-a întrebat pe cercetător dacă cineva descoperise o metodă de a lungi telomerii. Răspunsul a fost negativ. Andrews spune că atunci s-a oferit să încerce el.
Ulterior, a lucrat la Geron Corporation, companie de biotehnologie din California, unde afirmă că a condus echipa care a identificat enzima telomerază umană.
Enzima care „resetează" telomerii
Telomeraza este o enzimă capabilă să reconstruiască telomerii. În organism, ea este activă în special în anumite tipuri de celule, printre care celulele stem și celulele reproductive, dar și în multe celule canceroase.
Descoperirile legate de telomerază au avut un impact major asupra biologiei moderne. În 2009, Carol Greider, Elizabeth Blackburn și Jack W. Szostak au primit Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină pentru cercetările privind telomerii și telomeraza.
Pentru Andrews, provocarea este să găsească o metodă prin care activitatea telomerazei să poată fi stimulată în celulele organismului.
El susține că a identificat deja compuși care pot activa gena responsabilă de producerea telomerazei și că cea mai puternică moleculă descoperită de echipa sa produce în prezent aproximativ 16% din nivelul de telomerază pe care îl urmărește.
Problema este finanțarea.
„În acest moment, ne costă 2 milioane de dolari pe lună să facem această cercetare și pur și simplu nu primim niciodată atât de multe fonduri", spune cercetătorul.
Andrews susține că, în cazul în care ar găsi imediat un investitor, ar putea avea o pastilă disponibilă în următorii unu până la trei ani.
Cum ar funcționa „pastila tinereții"
Conceptul lui Andrews nu presupune întoarcerea unei persoane la copilărie. El vorbește despre vârsta biologică, nu despre cea cronologică.
În scenariul imaginat de cercetător, o persoană de 45 de ani ar putea reveni biologic la aproximativ 35 de ani după administrarea tratamentului. Zece ani mai târziu, o nouă administrare ar putea readuce organismul la nivelul biologic al vârstei de 25 de ani.
Andrews își imaginează chiar un tratament care să fie administrat o dată la zece ani.
„Ne va face mai tineri în toate modurile imaginabile", susține el.
Ținta nu ar fi doar aspectul fizic, ci reducerea bolilor asociate îmbătrânirii, de la cancer și afecțiuni cardiovasculare până la demență, boli renale, distrofie musculară sau degenerescență maculară.
Între promisiune și scepticism
Entuziasmul cercetătorului este însă departe de a reprezenta un consens științific.
Legătura dintre lungimea telomerilor, telomerază și îmbătrânire este considerată mult mai complexă decât sugerează teoria lui Andrews. Cercetări realizate pe diferite specii au arătat că relația dintre lungimea telomerilor și durata vieții nu este una simplă și universală.
În plus, stimularea telomerazei ridică o problemă majoră: cancerul. Telomeraza este activă în numeroase celule canceroase, iar prelungirea telomerilor poate permite unor celule să se dividă pentru perioade mai lungi. Unele cercetări au asociat telomerii mai lungi cu un risc crescut pentru anumite forme de cancer.
Așadar, ideea unei pastile care ar putea „opri" îmbătrânirea rămâne, deocamdată, o ipoteză aflată în cercetare, nu un tratament demonstrat și disponibil.
Andrews, care conduce compania de biotehnologie Sierra Sciences, din Reno, Nevada, spune însă că este convins că direcția sa de cercetare poate schimba radical medicina.
„Vreau doar să văd lumea fericită și sănătoasă", spune cercetătorul.
Dacă promisiunea sa va deveni realitate, întrebarea nu va mai fi doar cât putem trăi, ci cât de mult am putea prelungi perioada în care organismul rămâne tânăr și funcțional. Deocamdată, însă, între laborator și „tinerețea fără bătrânețe" mai există un drum lung, cu multe teste, finanțări și întrebări la care știința nu are încă răspuns.
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