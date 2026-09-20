Bănci care oferă credite de nevoi personale cu dobândă fixă în România

În România, BCR, Banca Transilvania, ING, BRD și CEC Bank sunt printre băncile la care poți analiza credite de nevoi personale cu dobândă fixă. Pentru o comparație corectă, nu este suficient să alegi banca cu cea mai mică dobândă afișată. Verifică DAE, valoarea totală plătibilă, comisioanele, costul unei eventuale asigurări, condițiile pentru dobânda minimă și regulile de rambursare anticipată.Dobânda fixă îți oferă predictibilitate, deoarece nu se modifică pe perioada stabilită în contract. DAE îți arată mai bine costul creditului și este indicatorul pe care trebuie să îl folosești când compari oferte similare.Informațiile și ofertele bancare se pot modifica. Verifică întotdeauna condițiile actuale și oferta personalizată înainte să aplici.

Bănci din România cu credite de nevoi personale cu dobândă fixă

Cele mai bune credite de nevoi personale cu dobândă fixă nu pot fi stabilite doar după dobânda minimă promovată. Oferta finală depinde de profilul clientului, suma solicitată, perioada creditului, încasarea venitului la bancă, asigurare și alte condiții comerciale.

Bancă / produs Ce trebuie să știi Criterii importante de verificat Sursa oficială BCR / Creditul de nevoi personale George Dobândă fixă și rate fixe; 0 comision de administrare a creditului; acces 100% online prin George pentru clienții eligibili DAE, comision de analiză, asigurare, condițiile pentru reducerea dobânzii BCR Banca Transilvania / Creditul de nevoi personale Disponibil și cu dobândă fixă; rate egale sau descrescătoare; posibilitate de acces prin BT Pay în condițiile produsului DAE, costul asigurării, încasarea venitului, comisionul de analiză și oferta personalizată Banca Transilvania ING / ING Personal Variantă cu dobândă fixă; pentru clienții eligibili creditul poate fi obținut 100% online prin Home'Bank DAE, asigurare, comision de analiză, condițiile privind venitul și rambursarea anticipată ING BRD / Expresso Credit de nevoi personale cu dobândă fixă; poate fi accesat și 100% online pentru clienții eligibili DAE, asigurare, încasarea venitului, costul pachetului asociat BRD CEC Bank / Credit de nevoi personale Credit cu dobândă fixă; aplicație online disponibilă pentru anumite limite ale produsului DAE, comision de administrare, încasarea venitului, suma și canalul de contractare CEC Bank

Informațiile din acest tabel au fost colectate din surse publice și au caracter informativ. Acestea pot varia în timp, motiv pentru care recomandăm verificarea condițiilor actuale direct pe site-urile oficiale ale băncilor.

Ce trebuie să compari prima dată la un credit de nevoi personale

Pentru o comparație rapidă între creditele de nevoi personale cu dobândă fixă, verifică indicatorii în următoarea ordine:

DAE; valoarea totală plătibilă; dobânda fixă; comisioanele; costul asigurării, dacă există; perioada creditului; condițiile de rambursare anticipată; condițiile necesare pentru dobânda minimă; procesul de aplicare și administrare.

La un credit de nevoi personale, dobânda fixă îți oferă predictibilitate, iar DAE te ajută să compari costul.

De exemplu, o ofertă cu dobândă de 7% nu este automat mai ieftină decât una cu dobândă de 7,5%. Prima poate presupune o asigurare, un comision sau un pachet de cont care modifică DAE și valoarea totală plătibilă.

Dobânda fixă vs DAE: care este diferența

Dobânda fixă și DAE răspund la două întrebări diferite.

Dobânda fixă te ajută să afli dacă dobânda creditului va rămâne neschimbată pe perioada prevăzută contractual. DAE te ajută să înțelegi mai bine cât costă creditul.

Indicator Ce înseamnă Cum îl folosești Dobândă fixă Rata dobânzii rămâne fixă în perioada stabilită contractual Pentru predictibilitatea costului și a ratelor DAE Indicator anual care reflectă costul creditului conform elementelor incluse în calcul Pentru compararea ofertelor similare Valoarea totală plătibilă Suma totală pe care trebuie să o achiți conform ofertei Pentru a vedea concret cât te costă creditul Rata lunară Suma pe care o plătești periodic Pentru a verifica dacă împrumutul se potrivește bugetului

Informațiile din acest tabel au fost colectate din surse publice și au caracter informativ. Acestea pot varia în timp, motiv pentru care recomandăm verificarea condițiilor actuale direct pe site-urile oficiale ale băncilor.

Ce înseamnă dobândă fixă

În cazul unui credit cu dobândă fixă, procentul dobânzii nu se modifică în funcție de evoluția unui indice de referință pe perioada în care contractul prevede caracterul fix.

Avantajul principal este predictibilitatea.

Dacă ai rate egale și dobândă fixă pe întreaga perioadă, poți anticipa mai ușor efortul lunar necesar pentru rambursarea creditului.

Ce este DAE

DAE, sau Dobânda Anuală Efectivă, exprimă costul creditului sub forma unui procent anual și include costurile care trebuie luate în calcul conform structurii produsului.

DAE este utilă pentru că două credite cu aceeași dobândă nominală pot avea costuri diferite.

De exemplu, unul poate avea:

comision de analiză;

cost pentru asigurare;

cost asociat contului curent;

alte costuri obligatorii.

Celălalt poate avea mai puține costuri suplimentare.

Din acest motiv, compararea exclusivă a dobânzii poate conduce la o concluzie greșită.

Cum compari corect dobânzile fixe între bănci

Dobânzile prezentate de bănci sunt adesea publicate sub forma unui interval sau a unei valori „de la".

O dobândă de la un anumit procent nu înseamnă că fiecare solicitant va primi acel procent.

Oferta poate depinde de:

încasarea salariului la banca respectivă;

existența unei asigurări;

suma creditului;

perioada;

istoricul de creditare;

gradul de îndatorare;

relația existentă cu banca;

stabilitatea și valoarea veniturilor;

alte criterii interne.

De aceea, pentru o comparație corectă, setează aceeași sumă și aceeași perioadă în simulatoarele băncilor.

Dacă vrei 30.000 lei pe cinci ani, compară 30.000 lei pe cinci ani la fiecare bancă.

Nu compara o ofertă pe trei ani cu una pe cinci ani doar după valoarea ratei lunare. Perioada mai lungă poate genera o rată mai mică, dar și un cost total mai mare.

BCR Creditul George: dobândă fixă și aplicare online

BCR oferă Creditul de nevoi personale George, un credit de consum fără ipotecă, cu dobândă fixă și rate fixe.

Conform informațiilor oficiale disponibile la data verificării, Creditul George permite accesarea a până la 250.000 lei, în funcție de eligibilitatea clientului.

Pentru Creditul George, BCR publică un interval al dobânzii fixe, iar valoarea concretă depinde de profil și de condițiile comerciale aplicabile.

În exemplele reprezentative disponibile la momentul verificării, BCR indică:

dobândă fixă;

rate fixe;

200 lei comision de analiză;

0 comision de administrare a creditului;

DAE și valoarea totală plătibilă prezentate în exemplele de calcul;

aplicare 100% online prin George pentru clienții eligibili.

Reducerea dobânzii poate depinde inclusiv de apartenența la anumite niveluri din Programul de beneficii și de alegerea unei asigurări.

Tocmai de aceea, dobânda minimă nu trebuie analizată separat de DAE și costul asigurării.

Sursa oficială: BCR, Creditul de nevoi personale George; verifică exemplele reprezentative și documentele precontractuale ale ofertei curente.

Cum verifici oferta BCR în George

Înainte să aplici:

stabilește suma de care ai nevoie;

alege perioada;

verifică rata estimată;

verifică dobânda aplicabilă profilului tău;

verifică DAE;

verifică valoarea totală plătibilă;

vezi dacă oferta include sau presupune o asigurare;

compară rezultatul cu o simulare similară de la altă bancă.

Avantajul procesului digital este continuitatea dintre simulare, aplicare și administrarea ulterioară a creditului în același ecosistem George.

Documente pentru Creditul George

În fluxul online standard, BCR indică drept document de bază cartea de identitate, iar veniturile pot fi verificate prin ANAF, în funcție de profil și de fluxul disponibil.

carte de identitate valabilă;

acord pentru verificarea veniturilor și, numai dacă sunt necesare clarificări, documente suplimentare precum adeverință de venit, fluturaș de salariu sau extras de cont.

Cerințele pot varia de la caz la caz. Sursa oficială: BCR, informațiile despre Creditul de nevoi personale George și aplicarea online.

Banca Transilvania: credit de nevoi personale cu dobândă fixă

Banca Transilvania oferă credit de nevoi personale în lei cu opțiune de dobândă fixă.

Banca publică exemple reprezentative pentru diferite situații, inclusiv încasarea venitului într-un cont BT și alegerea unei asigurări.

Oferta finală este personalizată și poate depinde de:

încasarea venitului la BT;

polița de asigurare;

refinanțarea unor credite;

istoricul relației cu banca;

comportamentul de plată;

suma și perioada.

Pentru unele fluxuri eligibile, creditul poate fi contractat prin BT Pay.

Un detaliu important este costul asigurării. Dacă oferta cu o dobândă mai mică presupune o primă de asigurare, compară DAE și totalul de plată, nu doar procentul dobânzii.

ING Personal: dobândă fixă și administrare din Home'Bank

ING Personal este disponibil și în varianta cu dobândă fixă.

La data verificării, ING publică un interval de dobândă fixă și permite împrumutarea unor sume de până la 200.000 lei, în funcție de eligibilitate.

Pentru clienții eligibili, banii pot fi obținuți 100% online în Home'Bank.

În ceea ce privește costurile, ING precizează că:

analiza dosarului poate fi gratuită în anumite situații sau poate presupune un cost dacă nu sunt îndeplinite condițiile publicate;

oferta poate fi influențată de încasarea venitului;

asigurarea poate influența costul și dobânda;

există costuri care trebuie urmărite în DAE și în exemplul reprezentativ.

ING explică explicit și rambursarea anticipată pentru creditele cu dobândă fixă: poate exista un comision de 0,5% sau 1% din suma rambursată anticipat, în funcție de perioada rămasă.

BRD Expresso: dobândă fixă și credit 100% online

BRD oferă Creditul Expresso pentru nevoi personale, cu dobândă fixă și perioadă de creditare de până la cinci ani pentru produsul analizat.

Suma poate ajunge până la 250.000 lei, în funcție de eligibilitate și de condițiile produsului.

BRD oferă și un flux 100% online pentru clienții eligibili.

Dobânda aplicată este stabilită în funcție de mai multe elemente, printre care:

încasarea veniturilor la BRD;

alegerea unei asigurări de viață;

istoricul relației cu banca;

stabilitatea veniturilor;

istoricul de creditare.

În exemplele reprezentative, banca publică DAE, rata, totalul de plată și costul eventualei asigurări.

Acesta este modul corect de analiză și pentru celelalte bănci: dobânda trebuie citită împreună cu costurile care trebuie suportate pentru a obține oferta respectivă.

CEC Bank: credit de nevoi personale cu dobândă fixă

CEC Bank oferă credite de nevoi personale cu dobândă fixă și posibilitate de aplicare online pentru anumite sume.

La momentul verificării, pagina oficială indică posibilitatea accesării online a unei sume de până la 120.000 lei, în timp ce în unitățile băncii poate fi disponibilă o limită mai mare, conform condițiilor produsului.

Dobânda poate fi influențată de încasarea veniturilor la CEC Bank.

Pentru comparație, trebuie verificat și comisionul de administrare, deoarece acesta poate modifica diferența de cost față de o ofertă cu zero comision de administrare a creditului.

Prin urmare, dacă două bănci îți oferă dobânzi nominale apropiate, compară DAE și totalul de plată pentru a vedea impactul costurilor recurente.

Cum alegi banca potrivită în funcție de ce contează pentru tine

Dacă urmărești Ce trebuie să compari Opțiuni relevante de analizat Ratǎ predictibilă Dobândă fixă, tipul ratelor, perioada BCR, BT, ING, BRD, CEC Bank Aplicare 100% online Întregul flux, inclusiv semnarea și acordarea BCR / George, ING / Home'Bank, BRD și alte fluxuri eligibile Zero comision de administrare a creditului Verifică dacă există alte costuri obligatorii BCR și ofertele altor bănci unde condițiile curente prevăd acest lucru Cost total cât mai mic DAE și valoarea totală plătibilă Compară simulările personalizate ale tuturor băncilor Rambursare anticipată Comisionul/compensația și procedura Verifică documentația fiecărei bănci Sumă mare Limita produsului și suma la care te încadrezi efectiv BCR, BT, BRD, ING și celelalte produse eligibile

Informațiile din acest tabel au fost colectate din surse publice și au caracter informativ. Acestea pot varia în timp, motiv pentru care recomandăm verificarea condițiilor actuale direct pe site-urile oficiale ale băncilor.

Pentru un utilizator care prioritizează experiența digitală, Creditul George poate fi inclus pe lista scurtă datorită aplicării prin George, ratelor fixe și administrării creditului în același ecosistem.

Pentru cine urmărește strict costul minim, concluzia poate fi diferită: trebuie comparată oferta personalizată de la fiecare bancă.

Comisioanele care pot schimba costul real al creditului

Dobânda nu este singurul cost pe care trebuie să îl verifici.

Comisionul de analiză

Este un cost perceput pentru analiza sau acordarea creditului, dacă produsul îl prevede.

Poate fi:

zero;

o sumă fixă;

redus în anumite condiții.

BCR include în exemplele reprezentative pentru Creditul George un comision de analiză de 200 lei și zero comision de administrare a creditului.

La alte bănci, costul poate fi diferit și poate depinde de ofertă.

Comisionul de administrare

Un comision lunar pare mic privit separat, dar trebuie înmulțit cu numărul lunilor creditului.

De exemplu, un comision de 20 lei lunar timp de cinci ani înseamnă 1.200 lei pe întreaga perioadă.

Acesta este unul dintre motivele pentru care DAE și valoarea totală plătibilă sunt mai utile decât dobânda nominală.

Costul asigurării

Asigurarea poate fi opțională sau poate influența oferta de dobândă.

Nu presupune că o dobândă mai mică obținută prin alegerea unei asigurări înseamnă automat și un credit mai ieftin.

Compară:

costul total fără asigurare;

costul total cu asigurare și dobândă redusă.

Oferta cu procentul de dobândă mai mic poate avea sau nu costul final mai mic.

Rambursarea anticipată la creditele cu dobândă fixă în România

Rambursarea anticipată îți permite să achiți înainte de termen o parte sau întregul credit și să reduci costurile aferente perioadei care nu mai este utilizată.

În România, cadrul pentru creditele de consum este stabilit inclusiv prin OUG 50/2010.

Pentru un credit aflat într-o perioadă cu dobândă fixă, creditorul poate solicita o compensație pentru rambursarea anticipată, dar aceasta este plafonată legal.

În condițiile prevăzute de lege:

maximum 1% din suma rambursată anticipat dacă până la încetarea contractului mai este mai mult de un an;

maximum 0,5% dacă perioada rămasă nu este mai mare de un an.

Pentru perioadele în care rata dobânzii nu este fixă, legea prevede situații în care această compensație nu se solicită.

„Rambursare anticipată fără penalizare" trebuie verificată în contract. Dobânda fixă nu înseamnă automat comision zero la rambursarea anticipată.

Exemplu simplu

Dacă rambursezi anticipat 20.000 lei dintr-un credit cu dobândă fixă și mai sunt peste 12 luni până la final, plafonul legal de 1% ar însemna maximum 200 lei, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru aplicarea compensației.

Dacă au rămas cel mult 12 luni, plafonul de 0,5% ar reprezenta maximum 100 lei.

Trebuie însă verificată condiția concretă din contractul tău.

Rambursare anticipată în George: ce verifici

În George poți vedea rata următoare, dobânda și soldul rămas și poți iniția o rambursare anticipată direct din aplicație. Pentru o rambursare totală, verifică suma afișată în fluxul activ înainte de confirmare, deoarece interfața și denumirile meniurilor se pot modifica.

Soldul de închidere poate include principalul restant, dobânda acumulată până în ziua plății, eventuale sume scadente și compensația de rambursare anticipată, dacă se aplică. Exemplu ilustrativ: 10.000 lei principal + 45 lei dobândă la zi + 100 lei compensație = 10.145 lei.

BCR precizează în Manualul de utilizare George că „poți face o rambursare anticipată direct din George".

Sursa oficială: BCR, Manual de utilizare George.

Exemplu practic: cum compari un credit de 156.000 lei

Dacă vrei un credit de nevoi personale de 156.000 lei, suma este suficient de mare încât o diferență aparent mică de dobândă să genereze o diferență importantă în cost.

Să luăm un exemplu exclusiv matematic, fără comisioane și asigurări, pentru aceeași sumă de 156.000 lei rambursată în 60 de rate lunare egale.

La o dobândă ipotetică fixă de 8% pe an, rata ar fi de aproximativ 3.163 lei, iar totalul ratelor ar ajunge la aproximativ 189.787 lei.

La o dobândă ipotetică fixă de 10%, rata ar fi de aproximativ 3.315 lei, iar totalul ratelor ar ajunge la aproximativ 198.872 lei.

Diferența dintre cele două scenarii ar fi de aproximativ 9.085 lei pe durata celor cinci ani, înainte de luarea în calcul a altor costuri.

Exemplul nu reprezintă o ofertă BCR sau a altei bănci și nu include DAE, comisioane sau asigurări. Scopul lui este să arate de ce trebuie comparată aceeași sumă pe aceeași perioadă.

Pentru o simulare reală de 156.000 lei, verifică la fiecare bancă:

dobânda oferită profilului tău; DAE; rata lunară; totalul de plată; comisionul de analiză; comisionul de administrare; costul asigurării; condițiile rambursării anticipate.

De ce două credite cu aceeași rată pot costa diferit

Rata lunară nu spune singură cât costă creditul.

Două credite pot avea o rată apropiată, dar:

unul poate avea o perioadă mai lungă;

unul poate include asigurare;

unul poate avea comision lunar de administrare;

unul poate avea o dobândă mai mică, dar alte costuri obligatorii.

De aceea, regula practică este: compară aceeași sumă, aceeași perioadă și aceeași modalitate de rambursare. Abia după aceea compară DAE și totalul de plată.

Cum citești fișa SECCI înainte să semnezi

Înainte de încheierea unui credit de consum, informațiile precontractuale îți permit să verifici costurile și condițiile produsului.

Fișa SECCI (formularul european standard cu informații despre credit) este unul dintre documentele importante pentru comparație, deoarece structurează informațiile relevante într-o formă standardizată.

Verifică în special:

suma totală a creditului;

durata;

rata dobânzii;

DAE;

numărul și frecvența ratelor;

valoarea totală pe care trebuie să o plătești;

costurile asociate;

condițiile rambursării anticipate;

eventualele servicii suplimentare necesare.

Dacă ai două oferte, pune documentele una lângă alta și compară aceleași rubrici. Această metodă este mai sigură decât compararea bannerelor sau a dobânzilor afișate în reclame.

Când merită să alegi Creditul George BCR

BCR poate fi o opțiune relevantă dacă pui accent pe:

dobândă și rate fixe;

0 comision de administrare a creditului;

simulare digitală;

aplicare 100% online pentru situațiile eligibile;

administrare ulterioară din George;

informații publice privind DAE și costul total.

Creditul George poate fi util, de exemplu, pentru:

renovarea locuinței;

cheltuieli medicale;

educație;

achiziții importante;

alte proiecte personale fără garanție ipotecară.

Totuși, faptul că produsul bifează aceste criterii nu înseamnă că este automat cea mai ieftină ofertă pentru fiecare client.

Oferta ta trebuie comparată cu BT, ING, BRD, CEC Bank sau alte bănci pentru aceeași sumă și perioadă.

ING oferă, de asemenea, dobândă fixă și administrare digitală în Home'Bank pentru clienții eligibili. BCR se diferențiază aici prin combinația dintre aplicarea 100% online în George, ratele fixe și 0 comision de administrare a creditului, fără ca aceasta să însemne automat cel mai mic cost pentru orice profil.

Cum alegi un credit de nevoi personale în 60 de secunde

Dacă vrei predictibilitate, verifică dacă dobânda și ratele sunt fixe.

Dacă vrei cost mic, compară DAE și valoarea totală plătibilă.

Dacă vezi o dobândă „de la", verifică ce condiții trebuie să îndeplinești.

Dacă oferta presupune asigurare, include costul acesteia în comparație.

Dacă există comision lunar, calculează costul pe întreaga durată.

Dacă vrei să plătești creditul mai repede, verifică rambursarea anticipată.

Dacă preferi procese digitale, verifică dacă este disponibilă aplicarea 100% online, nu doar completarea unei cereri.

Compară minimum două oferte folosind aceeași sumă și aceeași perioadă.

Ce trebuie să verifici înainte să alegi creditul

„Dobândă de la" nu reprezintă automat dobânda pe care o vei primi.

DAE poate fi semnificativ diferită de dobânda nominală.

O asigurare poate reduce dobânda și totuși să adauge un cost creditului.

Un comision lunar trebuie calculat pentru întreaga perioadă.

Zero comision de administrare nu înseamnă automat zero costuri.

Rata mai mică poate proveni dintr-o perioadă mai lungă.

Rambursarea anticipată la dobândă fixă poate presupune o compensație în limitele legale.

Suma maximă publicată de bancă nu este suma pe care o primește automat orice client.

Oferta finală depinde de profil și de analiza băncii.

Întrebări frecvente despre creditele de nevoi personale cu dobândă fixă

Ce bănci din România au credite de nevoi personale cu dobândă fixă?

BCR, Banca Transilvania, ING, BRD și CEC Bank sunt printre băncile care oferă produse de creditare pentru nevoi personale cu dobândă fixă. Condițiile, DAE, comisioanele și procesul de aplicare diferă, iar ofertele trebuie verificate în momentul simulării.

Care este cel mai bun credit de nevoi personale cu dobândă fixă în 2026?

Nu există un singur credit care să fie cel mai bun pentru toate profilurile. Compară ofertele personalizate după DAE, valoarea totală plătibilă, dobândă, comisioane, asigurare și condițiile de rambursare anticipată.

Este mai importantă dobânda sau DAE?

DAE este, în general, indicatorul mai util pentru compararea costului unor oferte similare. Dobânda fixă rămâne importantă pentru predictibilitatea ratei. Ideal este să le verifici pe ambele împreună cu valoarea totală plătibilă.

BCR are credit de nevoi personale cu dobândă fixă?

Da. Creditul de nevoi personale George are dobândă fixă și rate fixe. BCR publică exemple reprezentative cu DAE, cost total, comision de analiză și zero comision de administrare a creditului. Condițiile finale depind de profil și de oferta disponibilă.

Pot lua Creditul George 100% online?

Pentru clienții eligibili, BCR permite accesarea Creditului George 100% online prin ecosistemul George. Oferta este generată în funcție de profilul clientului și de criteriile de eligibilitate.

ING are dobândă fixă la creditul de nevoi personale?

Da. ING Personal este disponibil cu dobândă fixă și, în funcție de eligibilitate, poate fi contractat online din Home'Bank. Verifică DAE, condițiile privind venitul, asigurarea și costul rambursării anticipate.

BT are credit cu dobândă fixă?

Da. Banca Transilvania oferă credite de nevoi personale în lei cu dobândă fixă. Oferta este personalizată și poate fi influențată de încasarea venitului, asigurare, istoricul relației cu banca și alte criterii.

BRD Expresso are dobândă fixă?

Da. Creditul Expresso este acordat cu dobândă fixă. BRD publică exemple reprezentative cu DAE, valoarea totală plătibilă și efectul unor condiții precum încasarea venitului și asigurarea.

CEC Bank oferă credit cu dobândă fixă?

Da. CEC Bank oferă credite de nevoi personale cu dobândă fixă și permite aplicarea online în limitele și condițiile produsului. Compară dobânda împreună cu DAE și comisionul de administrare.

Pot rambursa anticipat fără penalizare un credit cu dobândă fixă?

Nu trebuie presupus automat că rambursarea este fără cost. Conform OUG 50/2010, pentru anumite credite de consum cu dobândă fixă poate fi solicitată o compensație plafonată la maximum 1% din suma rambursată anticipat dacă mai este peste un an până la final și maximum 0,5% dacă perioada rămasă nu depășește un an. Verifică contractul concret.

Ce costuri trebuie să verific în SECCI?

Verifică dobânda, DAE, valoarea totală plătibilă, comisioanele, eventualele servicii auxiliare, rata, durata și condițiile rambursării anticipate. Folosește aceleași rubrici pentru compararea ofertelor de la două sau mai multe bănci.

Surse: BCR, Banca Transilvania, ING, BRD, CEC Bank, ANPC

Date verificate în august 2026.