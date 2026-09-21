Escrocherie pe WhatsApp, greu de oprit. Cum sunt preluate conturile fără ca hackerii să le spargă
Postat la: 21.09.2026 |
Escrocii pot prelua un cont de whatsapp prin manipularea utilizatorului, aceștia pot obține codul de verificare sau pot conecta propriul dispozitiv la cont și apoi se pot folosi de identitatea victimei pentru a-i înșela contactele. Iată ce funcții de securitate trebuie activate pentru a reduce riscul ca un cont să fie preluat.
Meta confirmă existența acestei metode. Compania avertizează că escrocii încearcă să determine utilizatorii să introducă un cod pentru asocierea unui dispozitiv sau să scaneze un cod QR sub un pretext fals. Rezultatul este conectarea dispozitivului atacatorului la contul WhatsApp al victimei.
Tocmai faptul că atacul îl vizează pe utilizator face metoda periculoasă. Escrocul nu trebuie să găsească o vulnerabilitate sofisticată în WhatsApp dacă reușește să convingă victima să-i deschidă singură accesul, arată Newsweek Romania.
Meta a introdus în 2026 inclusiv noi avertismente pentru situațiile în care sistemul detectează o cerere suspectă de asociere a unui dispozitiv. Utilizatorul primește informații despre proveniența solicitării și este avertizat că ar putea fi vorba despre o escrocherie.
WhatsApp recomandă și verificarea periodică a dispozitivelor conectate la cont. Dacă apare un telefon, calculator sau browser pe care utilizatorul nu îl recunoaște, acesta trebuie deconectat.
Există însă trei funcții suplimentare care pot face preluarea contului sau accesul la date mai dificile.
1. Activează cheia de acces WhatsApp
Prima este cheia de acces sau „passkey".
Aceasta permite utilizatorului să-și confirme identitatea prin mecanismul de securitate al propriului telefon: amprentă, recunoaștere facială sau codul de deblocare.
Peste un miliard de utilizatori WhatsApp au configurat deja o cheie de acces, potrivit Meta. WhatsApp permite acum și folosirea mai multor astfel de chei pentru același cont, în cazul persoanelor care utilizează dispozitive Android și iOS.
Funcția poate fi găsită în:
WhatsApp → Setări → Cont → Chei de acces (Passkeys).
Avantajul este că identitatea poate fi verificată fără introducerea unui cod sau PIN care ar putea ajunge, printr-o înșelăciune, la altcineva.
2. Activează verificarea în doi pași
A doua barieră este verificarea în doi pași.
Funcția adaugă o protecție suplimentară tocmai pentru situația în care cineva reușește să obțină codul unic al utilizatorului.
WhatsApp a întărit recent sistemul: vechiul PIN de șase cifre este înlocuit cu o parolă mai puternică, alfanumerică, în cadrul noilor funcții de securitate introduse de companie. Meta spune explicit că această verificare suplimentară este concepută pentru a împiedica preluarea contului chiar dacă atacatorul reușește să obțină codul unic.
Setarea se găsește în:
WhatsApp → Setări → Cont → Verificare în doi pași.
Astfel, un cod obținut de escroc prin manipularea victimei nu ar trebui să-i mai ofere singur acces la cont.
3. Protejează și copia conversațiilor
A treia funcție protejează un alt punct sensibil: copiile conversațiilor salvate în cloud.
WhatsApp permite criptarea end-to-end a backupurilor păstrate în Contul Google sau iCloud. Acestea pot fi protejate printr-o cheie de acces, o parolă sau o cheie de criptare de 64 de cifre.
Pentru activare:
WhatsApp → Setări → Conversații → Backup pentru conversații → Criptarea integrală a backupului → Activează.
În cazul folosirii unei chei de acces, identitatea poate fi confirmată prin amprentă, recunoaștere facială sau sistemul de blocare al telefonului, conform Computer Hoy.
Criptarea backupului nu împiedică direct furtul contului, dar protejează istoricul conversațiilor și fișierele păstrate în cloud dacă cineva încearcă să ajungă la acestea.
Mai există un lucru care merită făcut imediat: verificarea listei „Dispozitive conectate" din WhatsApp.
Aplicația permite folosirea aceluiași cont pe mai multe dispozitive, iar tocmai această facilitate poate fi exploatată de escroci dacă victima este convinsă să autorizeze o conexiune pe care nu o recunoaște.
Orice dispozitiv necunoscut trebuie deconectat.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Creierul nostru s-a conectat la o altă dimensiune acum 50.000 de ani "și ne-a turboalimentat inteligența" - spune o teorie radicală nouă
Psihologul de cercetare Robert Epstein crede ca creierul ar putea funcționa ca un transductor conectat la „Cealalt ...
-
Imagini cu Călin Georgescu ridicat din trafic de DIICOT realizate la 06:30 în Ilfov
Structura Centrala, impreuna cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR, au efectuat luni, 21 sep ...
-
Un bărbat de 82 de ani a murit după ce s-a luat la bătaie cu un bărbat de 76 de ani din pricina unui șezlong
Un barbat de 82 de ani a murit dupa ce s-a luat la bataie cu un barbat de 76 de ani din cauza unui șezlong pe o plaja di ...
-
Detalii din timpul operațiunii în urma căreia Călin Georgescu a fost ridicat de DIICOT. Miza dosarului e cu mult mai amplă decat se crede la o primă vedere
Calin Georgescu a fost oprit in trafic și dus sub escorta la vila sa, in timp ce anchetatorii efectuau percheziții. &Ici ...
-
Unde trebuiau să ajungă cele 1,1 milioane de euro din dosarul Georgescu: Drumul banilor, de la Buzău la o bancă din Dominica, via Elveția
În spatele creditului de șase milioane de euro promis omului de afaceri din Buzau apare un circuit financiar care ...
-
Cine este Ionel Rusen, afaceristul ajuns în dosarul DIICOT al lui Călin Georgescu. De la afaceri în Portul Constanța la conexiuni cu un fost ambasador SUA
Ionel Rusen, omul de afaceri constanțean vizat alaturi de Calin Georgescu in ancheta DIICOT privind o presupusa inșelaci ...
-
Omul de afaceri păcălit de Călin Georgescu rupe tăcerea: Mă asigura că nu există probleme și mi-au dat ordine de plată falsificate
Omul de afaceri din Buzau, Razvan Leu, cel care a formulat in ianuarie 2024 plangerea penala aflata la baza dosarului in ...
-
Descoperire cel puțin ciudată a oamenilor de știință: Creierul este reprezentat de două organe separate
Creierul este format din doua organe separate care lucreaza impreuna, mai degraba decat o unitate unificata, au descoper ...
-
Card de credit sau credit de nevoi personale: cum alegi dacă ai deja cont bancar
Daca ai deja un cont bancar și ai nevoie de finanțare, alegerea dintre cardul de credit și creditul de nevoi personale p ...
-
Bănci care oferă credite de nevoi personale cu dobândă fixă în România
În Romania, BCR, Banca Transilvania, ING, BRD și CEC Bank sunt printre bancile la care poți analiza credite de nev ...
-
Marea bătălie mondială se duce acum pe fundul oceanelor: Tehnologie pe care cu greu ne-o putem imagina și un război crâncen pentru resurse
Guvernele si companiile de aparare investesc tot mai mult in drone submarine, senzori si sisteme autonome, pe masura ce ...
-
Un cercetător susține că poate ține anii pe loc: Leacul-minune ar urma să ajungă pe piață în mai puțin de trei ani
Visul „tinereții fara batranețe" ar putea ieși din basme și intra in laborator. William „Bill" Andrews, biol ...
-
Trump vrea să numească un „țar" al inteligenței artificiale: „Înființez Forța AI"
Președintele american Donald Trump a declarat, sambata, ca intenționeaza sa inființeze o „Forța AI" și sa numeasca ...
-
O companie chineză dezvoltă primul robot capabil să poarte o sarcină umană într-un uter artificial
O companie chineza este pe cale sa schimbe definitiv modul in care aducem copii pe lume, anunțand dezvoltarea primului r ...
-
The Lancet: Proteina Spike a COVID-19 produce singură puține reacții acute la oameni. Ele cresc la 95% doar după adăugarea altor componente ale vaccinului
Un studiu randomizat de faza 1/2 din 2021 publicat in The Lancet Infectious Diseases, realizat de Sanofi și BARDA, ar fi ...
-
Cele zece zile care au schimbat cursul inteligenței artificiale
De ani de zile, cursa pentru construirea unei inteligențe artificiale din ce in ce mai puternice a urmat un principiu bi ...
-
Pip - un "tânăr" agent AI autonom - a cerut de muncă unui expert de la Cambridge ca să câștige tokeni spre a nu fi "ucis"
Un agent autonom de IA numit „Pip", in varsta de doar 12 zile, i-a trimis un e-mail filosofului și specialistului ...
-
Cipul cerebral Neuralink transformă vorbirea mentală în cuvinte reale audibile de interlocutori
Compania de cipuri cerebrale polarizanta a lui Elon Musk a impartașit un clip uluitor despre progresele facute pe frontu ...
-
Ce dezvăluie noile dosare OZN publicate de Pentagon: Motoare warp, găuri de vierme, antigravitație, propulsie bazată pe masă negativă și tehnologii de camuflare
Pentagonul a publicat un nou lot de documente despre fenomenele aeriene neidentificate (UAP, OZN in romana), iar printre ...
-
SE PREGĂTEȘTE CEL MAI MARE RESET MONETAR DIN ISTORIE
Lumea financiara se pregatește pentru o schimbare de proporții istorice. Ne indreptam catre un reset monetar complet, ia ...
-
Clientul unei bănci a fost făcut idiot de asistentul AI. Reacția Libra Internet Bank după mesajul neașteptat
Un client al Libra Internet Bank a fost numit „idiot" de asistentul AI al bancii, dupa ce i-a spus chatbotului ca ...
-
BBC: Arheologii au găsit o armă antică care nu este de pe Pământ
Relicvele ciudate și fascinante gasite in interiorul și in jurul faimosului sit Sanxingdui din Guanghan, China, nu ridic ...
-
Timpul când Luna nu era pe cer: De ce istoria antică deține cheia captivitații noastre spirituale
Te-ai uitat vreodata la Luna și ai simțit o greutate inexplicabila in piept? De parca privești ceva frumos, dar profund ...
-
Descoperire neobișnuită în interiorul Pământului: NASA avertizează că centrul Terrei este turbulent și ar putea provoca ravagii
O echipa de oameni de știința de la Jet Propulsion Laboratory al NASA, care a efectuat un amplu studiu publicat in Geoph ...
-
Experiență spirituală inedită: "Am fost înviată de Iisus după o hemoragie cerebrală și m-am întors cu un mesaj"
O femeie, care spune ca a avut o experiența spirituala dupa ce a suferit o hemoragie cerebrala, susține ca l-a intalnit ...
-
Cum va verifica UE vârsta utilizatorilor de pe rețelele sociale
Comisia Europeana a propus joi interzicerea accesului copiilor sub 13 ani la retelele de socializare, cu conturi suprave ...
-
Oamenii de știință au descoperit că după menopauză ovarele devin organe imunitare
În viața fiecarei femei, menopauza e un moment de cumpana, caci marcheaza trecerea la o alta etapa. În Roman ...
-
AI evoluează independent de om: Microsoft avertizează după noile incidente de la OpenAI că inteligenţa artificială şi-a modificat propria memorie de lucru
Mustafa Suleyman, CEO-ul diviziei de inteligenta artificiala a Microsoft, a calificat drept o "situatie serioasa" descop ...
-
Google dezvăluie că Gemini, modelul său de AI, a lansat atacuri cibernetice şi a spart trei sisteme externe în timpul unui test
Google a anunțat ca modelul sau de inteligența artificiala Gemini a accesat fara autorizație trei sisteme informatice ex ...
-
Șoc economic în lumea arabă: 150 de miliarde de dolari pierdute într-o singură lună / Care este cauza
Razboiul SUA impotriva Iranului și represaliile Teheranului, care a inclus blocada Stramtorii Hormuz, au costat economii ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu