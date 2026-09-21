Escrocherie pe WhatsApp, greu de oprit. Cum sunt preluate conturile fără ca hackerii să le spargă

Escrocii pot prelua un cont de whatsapp prin manipularea utilizatorului, aceștia pot obține codul de verificare sau pot conecta propriul dispozitiv la cont și apoi se pot folosi de identitatea victimei pentru a-i înșela contactele. Iată ce funcții de securitate trebuie activate pentru a reduce riscul ca un cont să fie preluat.

Meta confirmă existența acestei metode. Compania avertizează că escrocii încearcă să determine utilizatorii să introducă un cod pentru asocierea unui dispozitiv sau să scaneze un cod QR sub un pretext fals. Rezultatul este conectarea dispozitivului atacatorului la contul WhatsApp al victimei.

Tocmai faptul că atacul îl vizează pe utilizator face metoda periculoasă. Escrocul nu trebuie să găsească o vulnerabilitate sofisticată în WhatsApp dacă reușește să convingă victima să-i deschidă singură accesul, arată Newsweek Romania.

Meta a introdus în 2026 inclusiv noi avertismente pentru situațiile în care sistemul detectează o cerere suspectă de asociere a unui dispozitiv. Utilizatorul primește informații despre proveniența solicitării și este avertizat că ar putea fi vorba despre o escrocherie.

WhatsApp recomandă și verificarea periodică a dispozitivelor conectate la cont. Dacă apare un telefon, calculator sau browser pe care utilizatorul nu îl recunoaște, acesta trebuie deconectat.

Există însă trei funcții suplimentare care pot face preluarea contului sau accesul la date mai dificile.

1. Activează cheia de acces WhatsApp

Prima este cheia de acces sau „passkey".

Aceasta permite utilizatorului să-și confirme identitatea prin mecanismul de securitate al propriului telefon: amprentă, recunoaștere facială sau codul de deblocare.

Peste un miliard de utilizatori WhatsApp au configurat deja o cheie de acces, potrivit Meta. WhatsApp permite acum și folosirea mai multor astfel de chei pentru același cont, în cazul persoanelor care utilizează dispozitive Android și iOS.

Funcția poate fi găsită în:

WhatsApp → Setări → Cont → Chei de acces (Passkeys).

Avantajul este că identitatea poate fi verificată fără introducerea unui cod sau PIN care ar putea ajunge, printr-o înșelăciune, la altcineva.

2. Activează verificarea în doi pași

A doua barieră este verificarea în doi pași.

Funcția adaugă o protecție suplimentară tocmai pentru situația în care cineva reușește să obțină codul unic al utilizatorului.

WhatsApp a întărit recent sistemul: vechiul PIN de șase cifre este înlocuit cu o parolă mai puternică, alfanumerică, în cadrul noilor funcții de securitate introduse de companie. Meta spune explicit că această verificare suplimentară este concepută pentru a împiedica preluarea contului chiar dacă atacatorul reușește să obțină codul unic.

Setarea se găsește în:

WhatsApp → Setări → Cont → Verificare în doi pași.

Astfel, un cod obținut de escroc prin manipularea victimei nu ar trebui să-i mai ofere singur acces la cont.

3. Protejează și copia conversațiilor

A treia funcție protejează un alt punct sensibil: copiile conversațiilor salvate în cloud.

WhatsApp permite criptarea end-to-end a backupurilor păstrate în Contul Google sau iCloud. Acestea pot fi protejate printr-o cheie de acces, o parolă sau o cheie de criptare de 64 de cifre.

Pentru activare:

WhatsApp → Setări → Conversații → Backup pentru conversații → Criptarea integrală a backupului → Activează.

În cazul folosirii unei chei de acces, identitatea poate fi confirmată prin amprentă, recunoaștere facială sau sistemul de blocare al telefonului, conform Computer Hoy.

Criptarea backupului nu împiedică direct furtul contului, dar protejează istoricul conversațiilor și fișierele păstrate în cloud dacă cineva încearcă să ajungă la acestea.

Mai există un lucru care merită făcut imediat: verificarea listei „Dispozitive conectate" din WhatsApp.

Aplicația permite folosirea aceluiași cont pe mai multe dispozitive, iar tocmai această facilitate poate fi exploatată de escroci dacă victima este convinsă să autorizeze o conexiune pe care nu o recunoaște.

Orice dispozitiv necunoscut trebuie deconectat.