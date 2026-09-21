Detalii din timpul operațiunii în urma căreia Călin Georgescu a fost ridicat de DIICOT. Miza dosarului e cu mult mai amplă decat se crede la o primă vedere

Călin Georgescu a fost oprit în trafic și dus sub escortă la vila sa, în timp ce anchetatorii efectuau percheziții. În centrul dosarului se află suma de 1,1 milioane de euro plătită unui om de afaceri, bani despre care procurorii verifică dacă ar fi ajuns să fie folosiți în campania electorală.

Anchetatorii l-au monitorizat pe Georgescu și au acționat în paralel atât la el acasă, cât și în trafic, unde l-au reținut. În momentul în care o parte dintre echipe se îndreptau spre locuința sa, alte echipe l-au oprit în trafic. Fostul candidat la președinție se îndrepta cu mașina către un bazin de înot din Otopeni.

Călin Georgescu a fost oprit de polițiști, iar telefonul i-a fost confiscat. Ulterior, anchetatorii l-au condus la vila sa unde deja au spart ușa și au intrat în locuință.

Conform sursei citate, Călin Georgescu a ajuns la locuința sa aproximativ 20 de minute mai târziu, sub escorta polițiștilor și a jandarmilor de la Brigada Specială.

Ancheta are însă multe lucruri de lămurit, în special dacă suma de 1,1 milioane de euro plătită omului de afaceri buzoian Răzvan Leu ar fi fost folosită de Călin Georgescu în campania electorală pentru alegerile prezidențiale.

Televiziunea citată a arătat că, potrivit declarațiilor omului de afaceri, acesta i-ar fi cerut lui Călin Georgescu să îi restituie banii, întrucât nu primise creditul care, susține el, îi fusese promis. Într-o primă fază, i s-ar fi spus că banii tocmai fuseseră primiți și i-ar fi fost transmis un document emis de o firmă înregistrată în Elveția.

Investigațiile de presă ulterioare au indicat că firma respectivă ar fi fost legată de un grup de companii despre care au existat informații privind conexiuni cu Rusia și care ar fi fost implicate în operațiuni de transfer ilegal de tehnologie către Federația Rusă.

Ulterior, susține omul de afaceri, ar fi existat din nou presiuni pentru restituirea banilor. Acesta afirmă că i s-ar fi spus că își va recupera suma după ce Călin Georgescu își va recupera banii de la Autoritatea Electorală Permanentă. Toate acestea s-ar fi întâmplat în condițiile în care Călin Georgescu a declarat că a avut zero costuri în campania electorală.

Mai mult, omul de afaceri și avocatul acestuia susțin că Călin Georgescu ar fi încercat în mod repetat să îl determine să nu depună plângerea penală sau să amâne acest demers, pentru a nu-i afecta intrarea în campania electorală.