Imagini cu Călin Georgescu ridicat din trafic de DIICOT realizate la 06:30 în Ilfov
Postat la: 21.09.2026 |
Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR, au efectuat luni, 21 septembrie, cinci percheziții domiciliare în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-un dosar care îl vizează, printre alții, pe Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale.
Omul de afaceri Răzvan Leu, cel care a depus plângere împotriva lui Călin Georgescu în dosarul instrumentat de DIICOT, a transmis primele declarații: „Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală".
Siegfried Mureșan, premierul desemnat, a criticat dur votanții lui Călin Georgescu, în contextul perchezițiilor făcute de DIICOT la mai multe proprietăți ale acestuia. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a fost ridicat din trafic luni, 21 septembrie, de procurori.
Poliția Română și DIICOT au dat publicității imagini din timpul perchezițiilor desfășurate luni în dosarul în care este vizat Călin Georgescu. Imaginile surprind intervenția anchetatorilor și desfășurarea perchezițiilor domiciliare.
UPDATE ora 08:45. Susținătorii lui Călin Georgescu au început să se strângă în fața DIICOT
Mai mulți sismpatizanți ai lui Călin Georgescu s-au adunat în fața sediului DIICOT ca să-și exprime solidaritatea față de fostul candidat la alegerile prezidențiale. Aceștia au început să strige "Arestați-ne pe toți!", "Nu vă jucați cu focul!" și "Libertate pentru Călin".
De asemenea, susținătorii adunați în fața DIICOT scandează „Justiție, nu corupție!" și „Călin Georgescu este președinte!".
Președintele AUR, George Simion, a reacționat luni, pe Facebook, după ce Călin Georgescu a fost ridicat din trafic de procurorii DIICOT și în contextul perchezițiilor desfășurate în dosarul privind presupusa înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.
Simion acuză ceea ce numește „abuzuri" și susține că situația lui Călin Georgescu ar putea avea implicații mai largi.
„Oricare din noi poate fi următorul. Stop abuzurilor! România este o dictatură!!!!", a scris liderul AUR.
Noi informații din documentele analizate în dosarul DIICOT arată legături între oamenii de afaceri menționați în anchetă și instituțiile prin care ar fi trebuit să fie obținută finanțarea de 6 milioane de euro.
Potrivit ordonanței DIICOT, Ionel Rusen ar fi intermediat finanțarea împreună cu Massimiliano Arena, prezentat drept director al Wealth Bank. Declarația persoanei vătămate, consemnată de anchetatori, arată că cei doi ar fi determinat-o să transfere 1,1 milioane de euro, bani prezentați drept garanție pentru obținerea liniei de credit.
Documentele din dosar arată că, pentru plata acestei garanții, a fost indicat un cont al MIGOM Bank, deschis la banca elvețiană Incore Bank AG. Același cont apare, potrivit documentelor, și în actele referitoare la contul fiduciar al Wealth Bank și în contractul pentru facilitatea de credit de 6 milioane de euro.
În documentele corporative din Marea Britanie apare și o legătură între Massimiliano Arena și Ionel Rusen. Arena a fost înregistrat ca persoană cu control semnificativ asupra companiei WB International Ltd, cu peste 75% din acțiuni și drepturi de vot, până la 1 august 2024. Din aceeași zi, Ionel Rusen apare în registrul britanic ca persoană cu control semnificativ asupra companiei.
În ceea ce privește MIGOM Bank, documentele corporative îl indică pe Thomas Schätti drept una dintre persoanele care au ocupat funcții de conducere în cadrul băncii. În 2024, autoritatea financiară din Dominica a dispus încetarea activității băncii și îndepărtarea lui Schätti din conducere.
Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost ridicat luni dimineață de procurorii DIICOT, direct din trafic. El este vizat într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Procurorii DIICOT - Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au pus în aplicare, luni, cinci mandate de percheziție domiciliară în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.
După ce a fost oprit în trafic, Călin Georgescu a fost dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde procurorii efectuează percheziții.
Potrivit DIICOT, ancheta vizează trei persoane - doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani. Procurorii susțin că aceștia ar fi constituit, în septembrie 2021, un grup infracțional organizat care ar fi acționat coordonat în România și Marea Britanie, în scopul obținerii unor foloase patrimoniale injuste.
Liderul grupării, un cetățean român în vârstă de 64 de ani, le-ar fi atribuit celorlalți doi membri roluri în mecanismul infracțional. Aceștia s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume importante pe care să le împrumute unor persoane interesate să își dezvolte afacerile în România.
În realitate, potrivit anchetatorilor, membrii grupării ar fi urmărit să obțină garanțiile bănești depuse de victime pentru accesarea unor finanțări.
Începând din septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate în București și județul Argeș, iar ulterior în Marea Britanie, membrii grupării ar fi indus în eroare o persoană cu privire la posibilitatea obținerii unei finanțări de 6 milioane de euro de la o instituție bancară. Victima ar fi fost determinată să transfere peste 1 milion de euro drept garanție.
Ulterior, suspecții ar fi susținut că valoarea creditului poate fi majorată la 15 milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare. În aceste condiții, persoana vătămată ar mai fi transferat 100.000 de euro. Prejudiciul total se ridică la peste 1,1 milioane de euro, potrivit DIICOT.
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