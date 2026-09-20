Trump vrea să numească un „țar" al inteligenței artificiale: „Înființez Forța AI"

Președintele american Donald Trump a declarat, sâmbătă, că intenționează să înființeze o „Forță AI" și să numească un „țar" al inteligenței artificiale.

Într-o postare pe Truth Social, liderul american și-a reiterat opinia că temerile legate de AI sunt o farsă și a părut, totodată, să recunoască unele dintre riscurile pe care le prezintă această tehnologie, afirmând: „vom fi atenți și la aspectele negative, iar acest lucru îl putem face foarte ușor cu ajutorul sistemului nostru de justiție penală și civilă deja existent", a declarat Trump, citat CNN.

„În acest scop, înființez Forța AI, la fel cum am făcut cu Forța Spațială, care a reprezentat un SUCCES extraordinar în primul meu mandat. În acest sens, voi anunța, în viitorul apropiat, numirea unui «țar» al AI - se pot înscrie doar persoanele cu un coeficient de inteligență ridicat!", a declarat Trump în postare.

Trump: Suntem în fruntea Chinei și a restului lumii

Anunțul lui Trump vine într-un moment în care Casa Albă și Congresul s-au confruntat, în ultimele săptămâni, cu presiuni pentru adoptarea unor măsuri de protecție în domeniul tehnologiei AI. Președintele a minimizat îngrijorările, susținând că se pune la cale o „conspirație bolnavă" menită să submineze dezvoltarea Inteligenței Artificiale.

„Nu vom împiedica și nici nu vom sufoca în niciun fel creșterea acestei industrii incredibile", declară Trump.

„Suntem în fruntea Chinei și a restului lumii, și intenționez să mențin această situație!", susține președintele SUA.

Donald Trump a mai precizat că depășirea Chinei și menținerea câștigurilor economice generate de AI sunt „o prioritate", fiind mai importantă decât abordarea îngrijorărilor crescânde ale publicului.

Gâsca de aur a tehnologiei AI

Problema a ajuns rapid să domine dezbaterea politică din Statele Unite, după ce liderii industriei au cerut o încetinire globală a dezvoltării.

Creșterea fulminantă a tehnologiei AI a dus la câștiguri majore pe piața bursieră și a stimulat sectorul industriei prin construirea de centre de date, pe care Trump le numește „gâsca de aur".

Cu toate acestea, temerile legate de potențialul acestei tehnologii de a elimina locuri de muncă și de impactul centrelor de date asupra comunităților au dus la o scădere a sprijinului opiniei publice. În zonele unde au fost construite aceste centre, zgomotul este puternic și continuu, ele funcționând non-stop. Centrele depășesc limita maximă de 40 de decibeli a nivelului de zgomot, iar localnicii din zonă se plâng că nu pot dormi de zgomot, dar și că centrele folosesc mari cantități de apă pentru răcire, unele dintre acestea având construite și hidrocentrale pentru a asigura răcirea sistemelor de procesare a datelor.

Democrații s-au exprimat mai ferm în apelurile lor de a încetini dezvoltarea AI, fostul președinte Barack Obama îndemnând potențialii candidați democrați la președinție să pună dezvoltarea Inteligenței Artificiale în centrul agendelor lor pentru 2028.

Sondaj: Inteligenţă Superioară, Inteligenţă Extremă sau Inteligenţă Supremă?

Pe de altă parte, Trump a iniţiat un sondaj pe Truth Social, pentru schimbarea denumirii AI, argumentând că mulţi oameni consideră că actualul nume este "inexact şi foarte neinspirat", conform News.ro.

"Mulţi oameni consideră că termenul „Inteligenţă Artificială" este inexact şi foarte neinspirat în raport cu AI, sau Inteligenţa Artificială. O denumire mult mai elegantă şi mai exactă pentru acest nou fenomen ar fi Inteligenţă Superioară (SI) sau Inteligenţă Extremă (EI) ori Inteligenţă Supremă (SI)", a scris Trump pe reşţeaua sa, Truth Social.

El propune şi un sondaj privind cele trei denumiri.

"Acesta este un sondaj şi aş aprecia dacă ar vota toată lumea! Care este cea mai bună denumire pentru această „Revoluţie" aflată într-o continuă expansiune?", mai scrie preşedintele SUA.