Un bărbat de 82 de ani a murit după ce s-a luat la bătaie cu un bărbat de 76 de ani din pricina unui șezlong

Un bărbat de 82 de ani a murit după ce s-a luat la bătaie cu un bărbat de 76 de ani din cauza unui șezlong pe o plajă din Grecia, potrivit presei locale, citate de BBC.

Martorii spun că o neînțelegere legată de utilizarea șezlongurilor de pe plaja Vouliagmeni, din apropierea Atenei, a degenerat într-o altercație violentă, care s-a extins ulterior, implicând și alte persoane.

Un martor ocular a declarat pentru ziarul „Kathimerini" că scena era atât de haotică, încât țipetele se auzeau chiar și de la celălalt capăt al plajei.

Bărbatul mai tânăr, în vârstă de 76 de ani, ar fi fost arestat. O femeie de 21 de ani care se afla alături de el a fost, de asemenea, reținută, dar eliberată ulterior. Martorii au declarat pentru cotidianul „Ta Nea" că aceasta avea fața însângerată și umflată.

În timpul altercației, bărbatul de 82 de ani s-a prăbușit. Conform diverselor relatări, i s-a acordat resuscitare cardiopulmonară și s-a folosit un defibrilator înainte de sosirea ambulanței. Bărbatul a fost transportat la spital, unde a decedat ulterior.

Un alt martor a declarat că victima părea să aștepte alte persoane și rezervase un șezlong, ceea ce pare să fi fost cauza neînțelegerii inițiale.

Autoritățile investighează circumstanțele care au dus la altercația fizică și cauza decesului bărbatului.