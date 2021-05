Cati copii au disparut in Romania in pandemie. Motivele pentru care micutii isi parasesc familia

Aproape 6.000 de sesizari privind disparitii de copii au fost facute in ultimul an in Romania, insa numarul sesizarilor a crescut si la nivel european, arata un bilant al Salvati Copiii.

Concret, din cererile inregistrate, 5.924 la numar, 206 copii au varste pana in 10 ani, 1.453 au varsta cuprinsa intre 10-14 ani si 4.263 sunt mai mari de 14 ani, potrivit datelor furnizate de Directia de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului General de Politie.

Principalele motive care ii determina pe copii sa isi paraseasca familia sau centrele de ocrotire raman: neglijarea si lipsa de supraveghere din partea adultilor responsabili; conflictele repetate din familie; abuzurile asupra copiilor, fizice si/sau emotionale; lasarea lor in grija bunicilor sau a altor rude, odata cu plecarea apartinatorilor legali la munca in strainatate; blocaje in comunicarea cu parintii, cu precadere in situatii dificile; abandonul scolar si influenta/presiunea anturajului; consumul de alcool si substante halucinogene; situatia economica precara a familiei.

"Salvati Copiii Romania si-a intensificat eforturile pentru a oferi sprijin psihologic parintilor si copiilor, atat prin intermediul liniilor telefonice, cat si online, in aceasta perioada de restrictii sociale, cand copiii au fost expusi atat formelor de hartuire online, cat si abuzurilor domestice. Este vital sa le observam comportamentul si sa intervenim prompt", a explicat Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv Salvati Copiii Romania.

In fiecare an, aproximativ 200.000 de copii dispar in Europa. Din cauza lipsei de statistici oficiale comparabile privind copiii disparuti - singurul raport la nivel european cu date de la autoritatile nationale este depasit si cuprinde date statistice de acum aproape 10 ani -, Missing Children Europe colecteaza si analizeaza date de la liniile telefonice directe pentru copiii disparuti si reteaua de mediatori familiali transfrontalieri.