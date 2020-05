CCR: Amenzile din starea de urgenta sunt neconstitutionale

Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, miercuri, ca amenzile aplicate pentru incalcarea masurilor din ordonantele militare date in timpul starii de urgenta sunt neconstitutionale.

Judecatorii constitutionali au constatat ca actul normativ este neconstitutional in ansamblul sau. Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala in legatura cu mai multe articole din OUG privind instituirea starii de urgenta, argumentand ca unele dintre acestea "permit presedintelui Romaniei sa legifereze in domenii pentru care Legea fundamentala cere interventia legiuitorului primar sau a celui delegat".

Articolul 28 invocat de Avocatul Poporului se refera la sanctiunile pentru nerespectarea masurilor impuse prin instituirea starii de urgenta, masuri care pornesc de la amenda la confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventie, interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de catre organele abilitate, suspendarea temporara a activitatii, desfiintarea unor lucrari, refacerea unor amenajari.

"In cadrul analizei textelor legale Avocatul Poporului apreciaza ca art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, este formulat intr-un mod atat de general, incat normele legale sunt lipsite total de previzibilitate si claritate, ceea ce determina imposibilitatea destinatarului legii, si anume, persoana care ar incalca prevederile art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, de a-si stabili conduita de urmat, in lipsa unei descrieri riguroase a unei fapte contraventionale", se arata in sesizarea Avocatului Poporului.

Renate Weber, Avocatul Poporului, a explicat ca amenzile nu vor fi anulate insa decat dupa ce fiecare in parte isi va contesta sanctiunea in instanta. Fostul presedinte al CCR Augustin Zegrean a spus ca problema a fost ca ordonanta a fost scrisa gresit. "Ordonanta este in vigoare pana la publicarea deciziei Curtii in Monitorul Oficial, sunt obligati sa publice decizia in 30 de zile", a spus Zegrean. Intrebat daca pana atunci pot fi date amenzi in continuare, Zegrean a raspuns: "Cine isi asuma riscul".

Amintim ca saptamana trecuta cuantumul total al amenzilor se ridica la peste 600 de milioane de lei (120 de milioane de euro), potrivit unui anunt facut de ministrul de Interne, Marcel Vela. "Avem 1.673 de dosare penale. De la debutul epidemiei au fost 308.859 de persoane sanctionate, iar valoarea amenzilor a fost in jur de 600 de milioane de lei. Cam 120 de milioane de euro", a precizat ministrul de Interne.

Ministrul Vela a mai afirmat ca la sfarsitul lunii mai se va face o analiza si se va decide exact cum vor fi alocati banii. El a reamintit ca, daca au fost platite in 24 de ore, amenzile au fost reduse la jumatate. De asemenea, a estimat ca o proportie relativ mica din randul celor amendati au contestat amenzile.