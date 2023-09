Ce făcea "păpușarul" cu cadavrele unor tinere i-a îngrozit până și pe polițiști VIDEO

Anatoly Moskvin a fost jurnalist în Nijni Novgorod, al cincilea oraș ca mărime din Rusia, a călătorit mult, era foarte inteligent, vorbea 13 limbi și chiar a predat la colegiu. Era considerat expert în cimitirele locale din orașul rusesc, ba chiar se autointitula "necropolist".

Însă ceea ce făcea, de fapt, în cimitir, a șocat pe toată lumea. În 2011, în apartamentul bărbatului, au fost găsite mumificate cadavrele a 29 de fete, care aveau vârstele cuprinse între 3 și 25 de ani. Moskvin avea o fascinație pentru tot ce ținea de macabru încă din perioada copilăriei.

În anul 2009, localnicii din Nijni Novgorod cu descoperit cum mormintele celor dragi erau profanate, ba chiar dezgropate complet. Generalul Valery Gribakin, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Interne, a declarat că "principala noastră teorie a fost că a fost făcută de unele organizații extremiste", potrivit allthatsinteresting.com.

Timp de doi ani, nimeni nu a descoperit ce se întâmpla, de fapt. Mormintele au continuat să fie profanate, iar oamenii nu știau cine era în spatele acestor fapte.

În urma unui atac terorist din 2011, pe aeroportul Domodedovo din Moscova, ancheta a luat o pauză. La puțin timp după acel moment, autoritățile au auzit rapoarte în legătură cu profanarea unor morminte musulmane, tot în Nijni Novgorod. Anchetatorii au ajuns într-un cimitir unde cineva picta fotografiile musulmanilor decedați, fără a deteriora altceva.

În cele din urmă, Anatoly Moskvin a fost prins aici. Opt polițiști au mers la apartamentul său după ce l-au surprins la mormintele musulmanilor pentru a aduna probe. Ce au descoperit acolo a fost cu adevărat șocant.

Anatoly Moskvin, în vârstă de 45 de ani, locuia cu părinții săi într-un mic apartament, fiind o fire singuratică. În locuință au fost găsite figurine în mărime naturală, asemănătoare cu păpușile antice, care aveau diverse haine.

Unele avea cizme până la genunchi, altele erau machiate, fețele fiind acoperite de țesături, iar mâinile erau ascunse în țesătură. Figurinele nu erau păpuși, ci cadavrele mumificate ale unor fete.

Multe dintre "păpuși" aveau cutii muzicale. În apartament mai erau imagini și plăci luate de pe pietrele funerare, manuale de confecționare a păpușilor, precum și hărți ale cimitirelor locale. Hainele purtate de cadavrele mumificate erau cele în care au fost îngropate.

Anchetatorii au găsit cutii muzicale sau jucării în interiorul cadavrelor fetelor decedate, dar și obiecte personale și haine. Una avea chiar o bucată din propria piatră funerară, cu numele ei mâzgălit în interiorul corpului ei.

Bărbatul a recunoscut că umplea cadavrele cu cârpe, apoi le înfășura în colanți de nailon și le confecționa fețe. Introducea nasturi sau ochi de jucărie în orbitele lor. În garaj au fost descoperite câteva "păpuși" care nu îi mai plăceau atât de mult. Acesta sărbătorea chiar și zilele de naștere ale fetelor.

Anatoly a spus că a recurs la asemenea fapte deoarece se simțea singur și că își dorea foarte mult să aibă copii. Agențiile de adopție din Rusia nu îi permiteau să adopte un copil deoarece nu câștiga suficienți bani.

În plus, acesta aștepta ca știința să găsească o soluție pentru a readuce morții la viață. Bărbatul a folosit o soluție pe bază de sare și bicarbonat de sodiu pentru a conserva fetele. Părinții lui au spus că nu știau nimic despre proveniența acestor păpuși.

Nici măcar vecinii nu s-au gândit că ar putea fi vorba despre așa ceva, chiar dacă apartamentul bărbatului emana un miros neplăcut. În instanță, Moskvin a mărturisit 44 de capete de acuzare pentru abuzuri asupra mormintelor și cadavrelor.

Anatoly a fost diagnosticat cu schizofrenie și a fost condamnat la detenție într-un salon de psihiatrie. Din 2018, a avut posibilitatea de a-și continua tratamentul la domiciliu.

Între timp, foștii săi colegi au încetat colaborarea cu el, iar părinții trăiesc în izolare. Acesta le-ar fi spus autorităților să nu îngroape din nou fetele, pentru că le va dezgropa din nou atunci când va fi eliberat.

Istoricul punea obsesia sa pentru lucrurile macabre în seama unui incident petrecut în 1979, atunci când avea doar 13 ani. Povestea a fost relatată în Necrologies, o publicație săptămânală dedicată cimitirelor și necrologurillor, unde era colaborator.

Acesta a dezvăluit cum un grup de bărbați în costume negre l-au oprit în timp ce se întorcea de la școală. Aceștia mergeau spre înmormântarea unei fete de 11 ani, Natasha Petrova, și l-au luat pe Anatoly până la sicriul ei, acolo unde l-au obligat să-i sărute trupul neînsuflețit.

Mai mult, mama fetei decedate a pus o verighetă pe degetul lui Anatoly și una pe cel al fiicei. După această întâmplare bizară, acesta a dezvoltat o credință în magie și o fascinație pentru cei trecuți în neființă. Încă de când era elev, acesta se plimba prin cimitire.

Acest interes a avut un impact major asupra lui, ba chiar a obținut o diplomă avansată în studii celtice. Mitologia acestei culturi slăbește adesea granițele dintre viață și moarte.

De-a lungul timpului, a cercetat mai multe cimitire din oraș. "Nu cred că cineva din oraș îi cunoaște mai bine decât mine", spunea el despre cunoștințele despre cei decedați din zonă. Între 2005 și 2007, acesta a spus că a vizitat 752 de cimitire din Nijni Novgorod.

Istoricul a luat notițe detaliate și a cercetat istoria celor care erau îngropați în cimitir. Mergea chiar până la 30 de kilometri zilnic, iar câteodată dormea pe baloți de fân și bea apă de ploaie din bălți. Bărbatul și-a petrecut o noapte dormind într-un sicriu, înainte de înmormântarea unei persoane decedate.

A postat o serie de documentare despre cercetările sale. Acestea sunt intitulate "Great Walks Around Cemeteries" (Marile plimbări în jurul cimitirelor) și "What the Dead Said" (Ce spun morții) și continuă să fie publicate într-un ziar săptămânal.