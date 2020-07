Ce inseamna un test RT PCR, folosit pentru detectarea coronavirusului. Unde e, de fapt, inselatoria si ce nu vrea OMS sa stim?!

Testul Covid-19, despre care am auzit de atatea ori vorbindu-se la televizor sau scris in presa, consta in folosirea unei reactii de tip RT PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Raction). Acest test a fost inventat de un bio-chimist american in 1984.

Inventatorul Kary Mullis a ajuns la acest tip de test facand studii asupra materialului genetic. RT PCR nu testeaza propriu-zis virusul, deci sa detecteze coronavirusul in organism. Testeaza doar materialul genetic si nimic mai mult. Acest material genetic il gasim in absolut orice fiinta vie, intrucat contine genom! RT PCR colecteaza material genetic pe care îl amplifica, mai pe intelesul tuturor "il mareste".

Daca aparatul RT PCR este setat, sa zicem, la 30/35 de cicluri de amplificare, atunci, cel mai probabil se va obtine un test negativ. Dar daca este setat la 60/65 de cicluri de amplificare, atunci cu siguranta se va obtine un test pozitiv. Iar asta e valabil pt toata lumea. Se intampla asa pentru ca s-a produs atat de mult material genetic incat rata de amplificare e atat de mare incat va detecta orice urma de material genetic din familia virusilor, inclusiv coronavirus.

Practic, ciclul amplificarilor dicteaza numarul de teste cu rezultate pozitive sau negative, dupa cum se doreste. Este foarte important de stiut ca inventatorul Kary Mullis a declarat ca acest test nu poate fi folosit pentru a diagnostica boli infectioase sub nici o forma. Mullis a murit anul trecut la varsta de 74 de ani. El a ramas ferm pe pozitia sa pana pe patul mortii. A spus ca nu se poate sub nici o forma sa obtii un rezultat precis cu acest test.