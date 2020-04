Ce proiecte de urbanism a votat Consiliul General: Supermarket in loc de teren de sport si blocuri in zone de case. Familia Borcea inca nu va ridica blocuri pe malul Lacului Tei

Consiliul General al Municipiului Bucuresti a adoptat joi mai bine de jumatate dintre planurile urbanistice zonale (PUZ) despre care liderii consilierilor USR si PNL spuneau ca i-ar imbogati pe unii dezvoltatori imobiliari, dar i-ar dezavantaja pe oamenii de rand.

Inca de miercuri, Alexandru Gadiuta (liderul consilierilor USR), Stelian Bujduveanu (liderul consilierilor PNL) si candidatul sprijinit de cele doua partide pentru functia de primar general al Capitalei, Nicusor Dan, au vorbit despre cele 38 de PUZ-uri care urmau sa intre la vot joi. In context, oamenii politici din Opozitie au precizat ca aceste modificari urbanistice sunt fie neinspirate, fie cadouri facute dezvoltatorilor imobiliari, in detrimentrul bucurestenilor.

Consilierii generali USR au sustinut si in sedinta de Consiliu General de joi acest punct de vedere. Iar asta l-a enervat atat de tare pe viceprimarul Aurelian Badulescu incat s-a simtit indreptatit sa ii jigneasca grosonal pe cei din USR. Gestul lui Badulescu n-a fost taxat de presedintele de sedinta. In schimb, consilierul Alexandru Gadiuta a fost exclus pentru cateva minute din sedinta in momentul in care - in semn de protest fata de faptul ca PUZ-urile se adoptau in bloc, fara dezbatere - a difuzat online melodia "E foame de bani!" a trupei La Familia.

Nici alti membri ai Consilului General n-au fost de acord cu USR si PNL. Spre exemplu, viceprimarul ALDE al Bucurestiului, Tomnita Florescu (arhitect de meserie), a spus ca nu vede nimic exagerat in respetivele PUZ-uri. Si ca daca ne ingrijoram mereu pentru depasirea indicatorilor urbanistici, n-o sa vedem niciodata orasul dezvoltandu-se. Tomnita Florescu n-a spus, insa, si in baza caror criterii ar trebui sa evaluam proiectele noi, daca nu tinand cont de ce spune legea privind indicatorii urbanistici (CUT, POT etc.).

Iar arhitectul sef al Capitalei, Stefan Dumitrascu, a declarat ca investitorii care cer modificarea indicatorilor de urbanism prin aceste PUZ-uri vor investi in constructii sume uriase. Si ca asa ceva nu e de lepadat, mai ales ca urmeaza o criza economica. Una peste alta, in sedinta de joi, unele dintre PUZ-urile controversate s-au adoptat, iar altele nu. Spre exemplu, PUZ-ul care i-ar fi permis familiei lui Cristi Borcea sa construiasca imobile inalte pe circa 15.500 de metri din vecinatatea Lacului Tei (pe soseaua Petricani) a fost respins.

In schimb, s-a adoptat PUZ-ul prin care se vor modifica indicatorii pentru terenul fostei baze sportive Girueta (de pe Strada Gazarului - n.red.). Asa ca acolo, pe maidan, in loc de un nou teren de sport mare se va face un magazin Kaufland de proportii considerabile si doar un teren de sport mic. Totodata, s-a adoptat si PUZ-ul care va permite constructia unor imobile inalte, cu pana la 7 etaje, la instersectia Bulevardului Ferndinand cu Strada Pirctor Ion Andreescu. Acolo este zona protejata si, pana acum, s-au construit doar case.

Potrivit liderului grupului USR din Consiliul General, Alexandru Gadiuta, s-au mai adoptat si alte PUZ-uri nocive, care vor permite ridicarea de cladiri inalte si in zone protejate, unde normele curente de urbanism n-ar trebui schimbate cu usurinta. "A trecut PUZ-ul de pe strada Horei, care e in zona protejata (unde se va construi o cladire cu 2 etaje si 3-5 retrageri. Acestea sunt tot etaje, dar cu suprafata mai mica). Cu probleme e si ridicarea unei cladiri cu 7 etaje pe strada Popa Petre. Si pe Strada Locotenent Constatin Godeanu se va construi cu 12 etaje, mult peste regimul actual de inaltime".

S-a respins in shimb PUZ-ul strazii Electronicii, care ar fi permis ridicarea unor cladiri de locuinte in apropierea Garii Obor (una dintre ele la numai 15 metri de calea ferata). Inca din ajunul sedintei, Nicusor Dan a precizat ca acolo nu trebuie sa se construiasca locuite, din cauza ca, mai devreme sau mai tarziu, circulatia feroviara in zona se va relua. Iar atunci, viata oamenilor care vor locui in respectivul bloc va deveni un infern.