Cele mai folosite combinatii de cifre pentru codul PIN. Peste 25 la suta din posesorii de telefoane inteligente folosesc combinatii usor de intuit

Peste un sfert dintre posesorii de telefoane inteligente (26%) utilizeaza cifre usor de intuit drept cod PIN, cum ar fi anul nasterii, pentru a-si debloca dispozitivele, lucru care ofera sanse mari infractorilor cibernetici sa poata patrunde in telefon dupa doar cateva incercari.

De altfel, cercetarile recente ale Institutului SANS au dezvaluit ca primele 20 de coduri PIN, cele mai comune utilizate pentru protejarea accesului la telefonul mobil sunt: 0000, 1004, 1010, 1111, 1122, 1212, 1234, 1313, 2000, 2001, 2222, 4444, 3333, 4321, 5555, 6666, 6969, 7777, 8888 si 9999. In viziunea expertilor, cea mai buna contra-masura in fata atacurilor informatice este utilizarea unui cod alfanumeric lung pentru a debloca telefonul, dupa care activarea Touch ID sau Face ID pentru a accelera intrarea in telefon.

"Majoritatea oamenilor au acum un smartphone asociat cu o metoda de deblocare configurata si pastrata aproximativ de un deceniu si trebuie spus ca din 2007, de cand a aparut primul iPhone Apple, ne-au interesat mai mult caracteristicile decat discutarea vectorilor posibili de atac. Cititorii de amprenta au devenit disponibili mult mai recent, astfel ca utilizatorii erau anterior nevoiti sa introduca codul PIN de deblocare chiar si de 50, sau poate chiar 100 de ori pe zi. Cu timpul, utilizatorii si-au dorit sa poata accesa telefoanele mai rapid si usor. Problema este ca desi au fost introduse optiuni pentru coduri mai lungi, Face ID sau Touch ID, oamenii isi schimba rareori codurile PIN initial configurate, cel mai des refolosind acelasi cod vechi pe fiecare dispozitiv - chiar daca in prezent metoda principala de deblocare a telefoanelor se face rar, din prima, cu un cod PIN", explica Jake Moore, expert in securitate cibernetica.

Acesta sustine ca o metoda foarte des intalnita pe care oamenii o folosesc pentru a-si aminti codurile PIN este de a folosi numere care inseamna ceva pentru ei. Astfel, un infractor cibernetic se bazeaza tocmai pe faptul ca oamenii au in general o atitudine de tipul "mie nu mi se poate intampla". "Ce se poate intampla deci daca persoana care doreste sa intre fraudulos in telefonul dvs stie sau afla cateva detalii generale care va caracterizeaza? Cand telefoanele au un cod format din 4 cifre, oamenii vor folosi deseori un an relevant si important pentru ei; atunci cand este recomandat un cod de 6 cifre, oamenii introduc deseori elemente dintr-o data calendaristica memorabila pentru a debloca telefonul. Acesta este un mod extrem de periculos de a va asigura dispozitivul si datele pretioase stocate in el, pentru ca permite oricarui infractor cibernetic cu anumite abilitati de cercetare open-source sa incerce posibile coduri pentru a va debloca telefonul", afirma Moore.