Celebrul fizician Michio Kaku: "Vom intra in contact cu extraterestri in curand!"

Michio Kaku, faimosul om de stiinta american de la Universitatea City College din New York, a declarat cu multa convingere, intr-un interviu acordat publicatiei britanice The Guardian: "In curand, eu cred ca sansele sunt foarte mari sa putem intra in contact cu o civilizatie extraterestra".

Recent, fizicianul adept al "teoriei corzilor", a publicat o noua carte intitulata "The God Equation" (Ecuatia lui Dumnezeu) in care a realizat o examinare a cercetarii care combina teoria generala a relativitatii a lui Einstein si cea cuantica, potrivit The Guardian. In legatura cu declaratia neobisnuita a lui Michio Kaku referitoare la extraterestri, el se bazeaza foarte mult pe noul telescop James Webb Space construit de Agentia NASA si care este programat sa fie lansat in cosmos spre sfarsitul anului 2021. Cheltuielile de realizare a acestuia au ajuns la imensa suma de 10 miliarde de dolari, scrie Comicbook.

Fizicianul, in varsta de 74 de ani, considera ca odata cu trimiterea pe orbita a sondei americane "noi vom avea acces la mii de planete, la care sa ne uitam", iar probabilitatea decoperirii unor lumi extraterestre va fi foarte mare. Mai mult ca sigur in "urmatorii 100 de ani" vom descoperi o civilizatie extraterestra, apreciaza profesorul. Insa, Michio Kaku, doctorand al Universitatii Berkeley, avertizeaza omenirea despre contactul cu alte lumi, diferite de cea pamanteana. "Eu cred ca extraterestri de acolo ar putea fi prietenosi, dar nu ne putem juca cu asta. De aceea, trebuie sa fim foarte precauti".

Trebuie mentionat faptul ca exista Institutul SETI din Statele Unite, care colaboreaza cu NASA si dispune de o echipa de cercetatori ce are ca principal obiectiv cautarea altor civilizatii in cosmos. "Daca vorbim despre descoperirea vietii extraterestre inteligente, pentru aceasta poate fi un timp special. Noi dispunem de tehnologia capabila sa gaseasca viata in alte lumi si abilitate noastra se imbunatateste", a declarat Seth Shostak, astronom senior la SETI.